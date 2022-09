BIFW2022 รีวิวแฟชั่นโชว์ Vatanika คอลเล็กชั่นล่าสุด

อาจเป็นเพราะโลกของ Vatanika หมุนไวไปกว่าใครๆ คอลเล็กชั่นใหม่ที่เราเห็นกันในครั้งนี้จึงนำหน้าเพื่อนดีไซเนอร์ไทยไปถึงซัมเมอร์หน้าเป็นที่เรียบร้อย เหลือเพียงแค่ว่า จะมีใครอยากวิ่งตามเธอให้ทันหรือไม่ มานิต มณีพันธกุล รายงาน

หน้าที่หนึ่งของการเป็นดีไซเนอร์ในทุกเมื่อเชื่อวันก็คือการผลักดันแบรนด์รักเดินหน้าไปได้ด้วยดีตั้งแต่เริ่มต้น ต่อเนื่องไปถึงอนาคต ทุกอย่างที่ทุกคนในแบรนด์ต้องทำก็คือ การร่วมด้วยช่วยกันทำให้ผลงานเป็นที่ประจักษ์ถึงความเป็นไป ที่ไล่เรียงตั้งแต่ ชิ้นงานในคอลเล็กชั่นที่ปรากฏถึงภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ต้องสื่อให้เห็นถึงความเป็นมา และเป็นไป โดยมีแรงบันดาลใจที่พร้อมส่งต่อให้ลูกค้าชั้นดีที่ติดตามแบรนด์มาตั้งแต่วันแรกรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้สวมใส่ชุดสวยมีที่มา และช่วยนำพาใจบันดาลแรงให้ทีมงานมีกำลังกายและใจในการสร้างสรรค์ชิ้นงานที่สวยเด่นเช่นเคย

ทั้งหมดทั้งมวล ดีไซเนอร์ คือผู้รับผิดชอบในสิ่งที่ว่ามานี้ทั้งหมด ไม่ว่าจะดีหรือร้าย ผลงานในคอลเล็กชั่นคือตัวพิสูจน์ว่ามันควรได้รับการส่งเสริมให้เดินทางไปต่อ หรือล้มลุกคลุกคลานจนควรทิ้งไว้กลางทาง แน่นอนว่า เราทุกคนรู้ดี เมื่อผลงานใหม่ที่ วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา ตั้งใจส่งออกมาในครั้งนี้ นำพาเราไปไกลถึงซัมเมอร์หน้าเป็นที่เรียบร้อย โดยอาศัยการหยิบเอาโครงเสื้อเด่นจากคอลเล็กชั่นเก่าเก็บมาปรับใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้น ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกอะไร หากว่ามันเป็นไปอย่างที่ว่านี้จริงๆ

ชุดกระโปรงยาวผ้าซาติน กำมะหยี่สีสวยสด ชุดกระโปรงสั้นพู่ระบาย เสื้อคลุมตัวยาว ชุดสูทกางเกง ชุดกระโปรงสั้นบุผ้าลูกไม้ ชุดราตรีระบายชาย ทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นคือสิ่งที่เราได้เจอในคอลเล็กชั่น “Everything but the the Groom” ที่มาพร้อมกับการเปิดตัว Vatanika Bride ชุดเจ้าสาวขาวสวย ที่น่าจะถือเป็น “สิ่งใหม่” ที่พูดได้อย่างเต็มปากเพียงอย่างเดียวในโชว์นี้ โอเคว่า คอนเซ็ปต์ของการตอกย้ำภาพจำ จดจำภาพใหม่ ถูกนำมาใช้เป็นเรื่องปกติในยุคเอาตัวรอดช่วงระหว่างและหลังโควิด หากแต่เสื้อผ้าในคอลเล็กชั่นไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่า ชุดจำที่มาพร้อมเอกลักษณ์เด่นของแบรนด์ที่ว่านี้ น่าสนใจขึ้นอย่างไร และทำไม จนเราเกือบเผลอคิดไปว่า นี่คือโชว์ “Everything but the NEW” ที่ตั้งใจมอบให้กับคนดู แทนที่จะเป็นโชว์ผลงานใหม่ที่ผ่านการคิดสร้างสรรค์มาเป็นอย่างดีจากนักออกแบบคนดัง

สิ่งเดียวที่ช่วยประครองทั้งหมดในโชว์นี้ก็คือทีมงานที่ดูแลการทำโชว์ ไล่ตั้งแต่ แสง สี เสียง นางแบบ และที่สำคัญยิ่ง สไตลิสต์ ต่างหากคือ ผู้ที่ช่วยกอบกู้และประครอง(ร่าง)ให้ตลอดทั้งโชว์ใหม่ที่ว่ามานี้ ดำเนินไปได้ด้วยดีและยังน่าสนใจได้ตั้งแต่ต้นจนจบ ซึ่งถ้าจะมีใครสมควรได้รับการปรบมือให้ดังๆ หลังโชว์ก็ควรจะเป็นพวกเขาและเธอเหล่านั้นด้วยเช่นกัน ที่ท้ายที่สุดคือ The Bride ตัวจริง… ติดตามคอลเล็กชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่

เรื่องโดย: Manit Maneephantakun

