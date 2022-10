Ever Lasting Love: Chanel Spring/Summer 2023

อีกครั้งที่ Virginie Viard แสดงให้เห็นว่า เมื่อมาถึงการวาดภาพฝันให้กับผู้หญิงยุคใหม่ ดีไซเนอร์หญิงแห่ง Chanel รู้ดีว่าจะนำเสนอภาพฝันกลางฤดูร้อนให้กลายเป็นภาพใหม่ที่เร่งเร้าให้ซัมเมอร์หน้ากลายมาเป็นการเฝ้ารอของทุกคนได้อย่างไร มานิต มณีพันธกุล รายงาน

“ภาพยนตร์เรืองต่างๆ ที่เราเคยชมมาก่อน ซึ่งทําให้เราตกอยู่ในภวังค์ และเรื่องราวที่เราจินตนาการขึ้นสําหรับตัวเราเอง ทั้ง Marienbad, ยุคนิวเวฟ (Nouvelle Vague), เสน่ห์เย้ายวนตามคําจํากัดความของ กาเบรียล ชาเนล, คาร์ล (Karl), ช่วงเวลายามคํ่าคืน, ขนนก, เลื่อมแพรวพราว, รองเท้าส้นสูง ฉันชอบที่สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถูกรวมเข้าไว้ด้วยกัน” วีร์จินี วิยาร์ด (Virginie Viard) กล่าวสรุปถึงที่มาและแรงบันดาลใจที่เธอนำมาหลอมรวมไว้ในผลงานใหม่ประจำซัมเมอร์ 2023 ที่ถือได้ว่าเป็นผลงานที่โรแมนติกและลึกลับที่สุดชิ้นหนึ่งของ Virginie

ภาพยนตร์สยองขวัญระดับไอคอนิกเรื่อง Last Year in Marienbad (ในปี 1961) โดยผู้กำกับดัง อแลง เรเนส์ (Alain Resnais) ถือได้ว่าเป็นต้นแบบแห่งการปฏิวัติทางศิลปะที่ขับเคลื่อนด้วยมนต์เสน่ห์แห่งเสรีภาพในการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นจุดหมายเดียวกันที่เร่งเร้าให้ กาเบรียล ชาเนล (Gabrielle Chanel) นํามาพัฒนาต่อยอดและยึดถือเป็นแนวทางหลักในการทำงานทั้งในภาพยนตร์เรื่องนี้ในฐานะคอสตูม ดีไซเนอร์ และในฐานะดีไซเนอร์ของ Chanel เอง และมันได้ส่งผลมาจวบจนปัจจุบันภายใต้ House of Chanel เมื่อ Virginie มีโอกาสได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้อีกครั้งในระหว่างคิดสร้างสรรค์ผลงานใหม่ จนเกิดความสนใจและถูกดึงเข้าสู่ภวังค์และมนต์เสน่ห์ของภาพยนตร์ขาวดำเรื่องนี้ จนนำไปสู่การทำงานที่แตกแขนงไปยังเสื้อผ้าชิ้นงานต่างๆ ในคอลเล็กชั่นนี้ บัตรเชิญ ภาพถ่าย ไปจนถึงภาพยนตร์สั้นซึ่งเป็นอีกครั้งที่ Chanel ได้มีโอกาสกลับมาร่วมงานกับคริสเตน สจ๊วต (Kristen Stewart) ซึ่งถือเป็นตัวแทนที่เหมาะสมที่สุดในการนําเสนอคอลเลคชั่นนี้

“ไม่ว่าจะเป็นเธอหรือผู้หญิงคนอืนๆ ที่ฉันแต่งตัวให้ ฉันต้องแน่ใจว่าพวกเธอจะชอบเสื้อผ้าที่ฉันเลือกให้ และท่ามกลางบรรดามิตรสหายของฉัน ฉันรู้สึกว่าคริสเตน สจ๊วตสนิทกับกาเบรียล ชาเนลมากทีสุด หรืออย่างน้อยๆ ฉันก็เห็นว่าเป็นอย่างนั้น เธอเข้าใจชาเนล เข้าใจเสื้อผ้าของชาเนล และเมื่อเสื้อผ้าอยู่บนตัวเธอ ก็ยิ่งดูทันสมัยมากขึ้นไปอีก และคอลเลคชั่นนี้ก็สะท้อนถึงความเป็นตัวเธอเช่นกัน” Virginie กล่าวยืนยัน

โดยความน่าสนใจในคอลเล็กชั่นตั้งใจพุ่งตรงไปที่การผสมผสานภาพความคลาสสิกในทุกรูปแบบที่ทุกคนคุ้นเคยและคาดหวังจาก Chanel ไม่ว่าจะเป็นความบอบบางละมุนผสานความแข็งแกร่งบนโครงเสื้อ การใช้วัตถุดิบหลักอย่างผ้าทวีด การปักประดับเลื่อม การตกแต่งโบว์ริบบิ้น การปักขนนก งานฝีมือที่ถูกนำมาใช้บนชิ้นหลักในคอลเล็กชั่นทั้งเสื้อแจ็กเกตสูท เสื้อคาร์ดิแกน ชุดโค้ทเดรสตัวสั้น ชุดผ้านิต ชุดราตรี และโดยฉพาะอย่างยิ่งกางเกงขาสั้นที่กลายมาเป็นชิ้นเด่นที่ถูกนำมาปรับและแมทช์ใหม่ให้กลายเป็นลุคที่ดูหรูหราและทางการได้อย่างน่าสนใจ

อาจบอกได้ว่าคอลเลคชันเสื้อผ้าฤดูใบไม้ผลิ-ฤดูร้อน 2023 ของชาเนล เปรียบเสมือนภาพคอลลาจทีจินตนาการโดยวีร์จินี วิยาร์ด โดยการผสมผสานชิ้นส่วนต่างๆ อย่างอิสระ ไม่ว่าจะเป็นโบว์ผ้าพันคอขนนก รองเท้าบู๊ทประดับไรน์สโตน ผ้าเจอร์ซีย์ทีช่วยสร้างความสมดุล เสือแจ็คเก็ตสีขาวปักเลื่อม ผ้าทวีดสีพาสเทลพิมพ์ลายแบบดีคอนสตรัคส์ชุดเดรสผ้ากํามะหยีมันเงาสีทอง ชุดเดรสสีดําผ่าข้างแต่งระบายทั้งตัว หรือตัดเย็บด้วยลูกไม้ หรือออกแบบให้ดูคล้ายดอกไม้ หรือผ้าชีฟองบางเบา

ซึ่งทั้งหมดนี้ เผยให้เห็นถึง โลกในจินตนาการที่มาบรรจบกันและนําเสนอภาพแห่งความเย้ายวนใจในรูปแบบต่างๆ บนชิ้นงานของ Chanel ได้อย่างมีชั้นเชิง ผ่านการไล่เรียงสีสันชุดพาสเทลแสนหวานที่ตัดสลับกับภาพขาวดำจากภาพยนตร์สั้นโดย Inez & Vinoodh ที่ถูกนำมาใช้ฉายก่อนเริ่มต้นโชว์และนำมาคอลลาจเป็นแบล็กกราวน์ถ่ายทอดตัวผ่านรันเวย์ราว เพื่อให้โชว์ครั้งนี้เล่าเรื่องราวชวนฝันกลางฤดูร้อนและร้อยเรียงภาพในอดีตและปัจจุบันให้มาบรรจบกันได้อย่างสมบูรณ์แบบเป็นที่สุด

