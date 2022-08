ตามส่อง 10 Best Dressed VMAs 2022 ปีนี้เซเลปใส่อะไรกันบ้าง

สิ้นสุดไปแล้วกับงานดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของอเมริกา VMAs 2022 ที่รวบรวมศิลปินนักร้องนักดนตรีชื่อดัง และแน่นอนว่าขาดไม่ได้กับ Fashion Icon ในงานอีกด้วย

ในงานที่คับคั้งด้วยเซเลปที่ใส่ไอเดียในการแต่งตัว เพื่อบ่งบอกการเป็นตัวตนของตัวเอง และอัพเดตกระแสแฟชั่นที่จะมาในช่วงท้ายปี 2022 ไม่ทิ้งความสนุก สร้างสรรค์ ในแบบฉบับของงาน วันนี้ เราขอชวนผู้อ่านมาดู Best Dressed VMAs 2022 10 ท่าน ที่แต่งกายโดดเด่นที่สุดในงาน

Lilnas

ปรากฏตัวด้วยชุดขนนกสุดอลังการ เฉิดฉายและดุดัน ที่ได้รับการออกแบบโดย Viviene lake และ Harris Reed ผู้อยู่เบื้องหลังไอเดียการรีไซเคิลขนนกสีดำ จับเรียงตัวกันอย่างสวยงามปักคู่กับเลื่อมสีดำ และแมชต์คู่กับ Queer Iconic อย่าง Lilnas เพิ่มความอิมแพ็คให้กับลุคด้วยหมวกขนนก ที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนแรกที่ได้รับ Best Dressed โดยไม่มีข้อกังขาใด ๆ

Beky G

ในส่วนของนักร้องสาวลาติน ที่เลือกใช้เดรสปักเลื่อมด้วยมือของ ZUHAIR MURAD กับลวดลายไพ่ทาโร่ แสดงออกถึงความสวยงามคลาสสิก ขับกับผมสีดำเข้มของเธอ ทำให้ลุคของเบคกี้เหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยาย ยังไม่รวมกับดีเทลด้านข้างของเดรส คัตติ้งไล่ระดับโชว์ผิวเนียนสวย จึงไม่แปลกที่ชุดนี้จะได้ Best dressed เช่นกัน

Lizzo

แรปเปอร์ชื่อดังอย่างลิซโซ่ ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ได้รับเลือกเป็น Best dressed กับเดรสกูตูจาก glennmartens ด้วยทรงชุดที่สง่างาม และการใช้สีที่มีความเข้มดูลึกลับ และตอบโจทย์การเป็นสาวแกร่ง มั่นใจได้อย่างดี ใส่คู่กับถุงมือติดปลายเล็บ ผลักจิวเวลรี่โดดเด่นขึ้นมาอย่างมากทีเดียว



J Balvin

แรปเปอร์ชื่อดังของฝั่งลาติน เจ ปาลวิน เลือกใส่สูทโททัลดีไซน์เรียบหรูแบบฉบับของ Prada สีขาวตัดกับสีสันของงาน จับคู่กับสีผมสุดจัดจ้านสีส้มตัดกับดำ เหมือนแพทเทิร์นลายเสือ เพิ่มแว่นตาดำทรงตัดเหลี่ยม ที่ช่วยขับให้ใบหน้าของ เจ โดดเด่นขึ้นมา

Sofia Carson

ส่วนในด้านของโซเฟีย คาล์ซัน นักร้องเจ้าของเสียงทรงพลังชื่อดัง ปรากฏตัวกับชุดเดรสดีเทลสุดลึกลับของ CAROLINA HERRERA กับโทนสีดำช่วยขับให้ผิวและเมคอัพของโซเฟียโดดเด่น เต็มไปด้วยความสวยลึกลับ เหมือนนางพญา ขับให้เครื่องประดับโดดเด่นขึ้นมาด้วยเครื่องเพชร เป็นลุคที่เหมาะกับเธอจริง ๆ

Jack Harlow

แรปเปอร์ขวัญใจวัยรุ่น ที่ตอนนี้กระแสเพลงมาแรง และสามารถคว้ารางวัลจากในงาน VMA ไปได้ถึง 4 รางวัล ! ทาง Hello! ขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ! ลุคที่ปรากฏตัวชุดแรกเป็นชุดเซ็ตสูทหนัง คัดติ้งเรียบหรูจาก Hermes ใส่คู่กับแว่นตาดำช่วยขับให้ลุคนี้เต็มไปด้วยความเท่ห์ เหมาะสำหรับแจ็คอย่างมาก

Sabrina Carpenter

และในด้านของนักแสดงวัยรุ่นซาบริน่าเดินขึ้นพรมดำด้วยชุดปักเลื่อมจาก moschino กับคัดติ้งที่เน้นรูปทรงของเธอ ช่วยให้ลุคนี้ดูเซ็กซี่ และหรูหรา เมื่อใช้การปักเลื่อมทั้งตัว และเลือกสีที่ตัดกันเช่น ดำ ขาว ชมพูบานเย็น น้ำเงิน เขียว และเหลือง เหมาะสำหรับบุคลิกขี้เล่นพราวสเน่ห์ของเธอ และบ่งบอกว่าตอนนี้เธอเป็นผู้หญิงโตเต็มวัย ที่ภูมิใจกับรูปร่างของตัวเอง

Anitta

ในส่วนของนักร้องแม็กซิกันอย่าง Anitta เลือกเพิ่มความร้อนแรงด้วยชุดจาก schiaparelli กับ Anatomical bijoux heart pendant , Asymmetric silk corset , Red velvet skirt สื่อถึงความมั่นใจ แข็งแกร่ง และสง่างามแบบฉบับของเธอ

Chlöe

ในส่วนของนักร้องชื่อดัง ที่มีกระแสต่อเนื่องมามากกว่า 4 ปีอย่าง Chlöe เธอปรากฏตัวช่วยชุดเดรสปักเลื่อม ดีเทลแปลกใหม่ของ ZIGMAN ด้วยเลื่อมสีเงิน ประกายแวววาว โดดเด่นทุกครั้งที่ได้กระทบกับแสง แสดงถึงความโดดเด่นของเธอดั่งเพชรงาม ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าชุดนี้ ทำให้เธอโดดเด่นมากกว่าที่เคยจริง ๆ

Måneskin

แบรนด์ขวัญใจวัยรุ่น ที่มีกลิ่นอายของแนวเพลงยุคเก่า ผสมผสานกับแนวร็อคดิบ ๆ ที่มีความเป็นแฟชั่น Iconic มาแรงอย่างมาก และวงได้เป็นกระแสอีกครั้งที่คอนเสิร์ตในประเทศญี่ปุ่นที่ผ่านมา ด้วยการ Call out ของวิกตอเรีย สมาชิกวงผู้หญิงคนเดียว

ซึ่งในงาน VMAs 2022 นี้ วงได้รับเลือกเป็น Best Dressed VMAs 2022 โดยเลือกแบรนด์ที่จัดจ้านสะท้อนการเป็นวงได้อย่างดี gucci ด้วยเสื้อผ้าตีมพั้งค์ผสมกับความเป็นแฟชั่น ที่เรียกได้ว่าอัดแน่นไปด้วยความคิดสร้างสรรค์อย่างมากทีเดียว !

