10 เรื่อง อุตสาหกรรมแฟชั่น ที่ต้องรู้ในปี 2023

โลกในยุคปัจจุบันที่ทุกคนเริ่มตระหนักเรื่องสิ่งแวดล้อมที่หนักแน่น และ จริงจังมากขึ้น โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมแฟชั่น ที่มักถูกจับตามองในแง่ที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ถึงแม้จะมีวิธีการใหม่ ๆ สำหรับความยั่งยืนกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็ตาม แต่ก็ยังถูกตั้งคำถามอยู่ร่ำไป ว่าอุตสาหกรรมจะไปในทิศทางไหนต่อไป

จากการรายงานประจำครั้งที่ 7 จาก State of Fashion โดย The Business of Fashion and McKinsey & Company ได้เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมแฟชั่นกำลังเดินหน้าค่อย ๆ เดินเข้าสู่ปี 2023 อย่างค่อยเป็นค่อยไป หลังจากความตึงเครียด และ ความมั่นใจในผู้บริโภคในช่วงปี 2022 ที่ได้หายไป ซึ่งรายงานนี้จะช่วยคุณเข้าใจ 10 ธีม อุตสาหกรรมแฟชั่น ที่จะเป็นโอกาสได้เดินหน้าอย่างมั่นคงในทุกด้านสำหรับปีนี้

ดังนั้นไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจกับ 10 หัวข้ออุตสาหกรรมแฟชั่น ที่เป็นวาระในปี 2023

1. ความเปราะบางทั่วโลก

ท่ามกลางเงินเฟ้อที่สูงสุดในแต่ละปี ความตึงเครียดทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ เรื่องโลกร้อน และ ความมั่นใจต่อผู้บริโภคที่ขาดหายไปทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ ดังนั้น ทำให้แบรนด์แฟชั่นจำเป็นต้องวางแผนหาทิศทางใหม่ ๆ สำหรับความเสี่ยงในแง่สภาวะถดถอย และ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่รออยู่ในปี 2023

2. ความเป็นจริงด้านภูมิศาสตร์

การลงทุนทั่วโลกไม่เคยเป็นเรื่องง่าย ๆ หรือ กินหมูในอวยอยู่แล้ว เนื่องจากความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สูงเพิ่มขึ้น และ การฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังเหตุการณ์โลกระบาดยังไม่ราบเรียบ ท่ามกลางปัจจัยมากมายที่มีความท้าทายรออยู่ในปี 2023 ซึ่งหลากหลายแบรนด์ต้องมีการจัดลำดับความสำคัญในภูมิภาคให้เติบโตขึ้น และ ปรับกลยุทธ์ให้เหมาะกับภูมิศาสตร์นั้น ๆ เวลาที่ไปทำธุรกิจในแต่ละที่

3. การใช้เงินอย่างระมัดระวัง

ผู้บริโภคหลาย ๆ พื้นที่มักจะสร้างผลกระทบที่แตกต่างทางเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้นอยู่ในปี 2023 ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ประกอบไปด้วยระดับรายได้ที่ควบคุมได้ บางคนอาจจะลดการซื้อ หรือ เลื่อนการซื้อไปเลย หรือแม้กระทั่งการต่อรอง รวมถึงการเพิ่มความต้องสำหรับการรีเซล การเช่า และ การลดราคา ซึ่งผู้บริหารงานด้านแฟชั่น ต้องปรับโมเดลธุรกิจเพื่อปกป้องความภักดีลูกค้า และ หลีกเลี่ยงการทำให้แบรนด์ออกมาภาพลักษณ์ที่ไม่ดี

4. แฟชั่นที่ปรับเปลี่ยนเพศที่หลากหลายขึ้นได้

แฟชั่นที่ไหลลื่นได้เป็นไปตามเพศต่าง ๆ คือ การเพิ่มความน่าสนใจให้มากขึ้นท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงทัศนคติผู้บริโภคที่มีระบุในแบบหลากหลายเพศ ซึ่งบรรดาแบรนด์ต่าง ๆ มักจะมีเส้นแบ่งระหว่าง เสื้อผ้าชาย และ เสื้อผ้าหญิง ชัดเจน แต่อาจจะต้องคิดใหม่ในการออกแบบต่อ ๆ ไป ทั้ง การตลาด และประสบการณ์การซื้อทั้งหน้าร้าน และ แบบดิจิทัล เพื่อเพิ่มความหลากหลายมากขึ้น

5. ชุดอย่างเป็นทางการที่สร้างใหม่

เสื้อผ้าอาภรณ์อย่างเป็นทางการ กำลังเข้าสู่นิยามใหม่ สำหรับนักช้อปทั้งหลายที่มีการคิดใหม่ว่าพวกเขาจะแต่งตัวไปทำงาน งานแต่งงาน และ โอกาสพิเศษ ได้อย่างไร ในขณะที่ การทำงานบริษัท และ อีเวนต์ต่าง ๆ มีแนวโน้มจะมีความสบาย ๆ มากขึ้น ซึ่งโอกาสพิเศษอาจจะถูกแทนที่ด้วยชุด ที่ผู้บริโภคจะเช่า หรือ ซื้อ เพื่อความโดดเด่นเวลาที่ตัดสินใจแต่งตัวแล้ว

6. การพูดคุยกับลูกค้าโดยตรง

ถึงแม้ว่า แบรนด์เสื้อผ้าต่าง ๆ จะก้าวข้ามแบ่งลำดับราคาชัดเจนในแต่ละเซ็กเมนต์ เพื่อต้อนรับช่องทางดิจิทัล ทั้งการปรับใหม่ในแง่ อี-คอมเมิร์ซ และ ค่าใช้จ่ายในการตลาดดิจิทัล ให้มีชีวตชีวาสำหรับโมเดล DTC หรือการไปถึงลูกค้าโดยตรง ซึ่งธุรกิจมีแนวโน้มที่จะเจริญเติบโต กระจายไปได้หลายช่องทาง รวมถึงการขายปลีก และ ตลาดข้างนอกด้วยกลยุทธ์ DTC

7. จับมือกับโลกสีเขียว

อุตสาหกรรมยังคงเดินหน้าส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับสิ่งแวดล้อม สังคม คนตั้งกฎ และ แม้กระทั่งผู้ถือหุ้น ซึ่งการพิจารณาเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น ต้องเป็นปัจจัยสำคัญ คำถามคือ แล้วแบรนด์จะสื่อสารเกี่ยวกับด้านข้อมูลความยั่งยืนอย่างไร ถ้าแบรนด์สามารถหลีกเลี่ยงการ “greenwashing” หรือ การฟอกเขียว เพื่อให้แบรนด์เข้าสู่การทำเพื่อสิ่งแวดล้อมโดยแท้จริง และ การเปลี่ยนชื่อเสียงด้วยการยอมรับ และ ปรับตัวเข้าสู่การรักษ์โลกที่มากขึ้น

8. การผลิตที่ต้องมีการปรับปรุงในอนาคต

การดิสรัปท์ในห่วงโซ่อุปทานคือตัวเร่งสำหรับการคิดใหม่ทำใหม่ไปทั่วโลก อย่างผู้ผลิตสิ่งทอต่าง ๆ สามารถสร้าง โมเดลห่วงโซ่อุปทานใหม่ได้บนพื้นฐานการบูรณาการจากสิ่งรอบ ๆ ตัว หรือ การทำธุรกิจในพื้นที่ไม่ห่างไกลจากที่ตั้งเดิม และ การผลิตแบบรายย่อย รวมถึงการปรับข้อมูลเข้าสู่โลกดิจิทัลมากขึ้น

9. การทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัลที่อาจจะต้องคิดใหม่

สำหรับการทำการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล หรือ Digital Marketing ที่มีผลลัพธ์อาจไม่ได้เป็นไปอย่างที่คาด และใช้เงินมากขึ้น ซึ่งแบรนด์อาจจะต้องใช้แคมเปญที่สร้างสรรค์ และ หาเครือข่ายสื่อด้านค้าปลีกมากขึ้น รวมถึงช่องทางอื่น ๆ เช่น เมตาเวิร์ส ที่อาจจะให้ผลที่ประสบผลสำเร็จมากกว่า แม้กระทั่งการลงทุนการใช้เงินด้านการตลาดที่เหมาะสม และ พยายามเก็บข้อมูลที่องค์กรได้มีการรวบรวมเองให้มากที่สุด นั้นจะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ที่มีต่อลูกค้าลึกขึ้นนั้นเอง

10. การยกเครื่ององค์กร

กลยุทธ์ที่จะประสบความสำเร็จในยุค 2023 ก็จะขึ้นอยู่กับการจัดการทำงานที่เป็นกุญแจสำคัญได้อย่างไร ผู้บริหารด้านแฟชั่นจำเป็นต้องหาวิสัยทัศน์ใหม่สำหรับองค์กรที่มีความต้องการในอนาคต โน้มน้าว และ รักษาคนเก่งไว้ให้ได้ ซึ่งเป็นการยกระดับการทำงานเป็นทีม และ บทบาทผู้นำต้องทำงานเข้าเป้า รวมถึงให้ความสำคัญการขับเคลื่อนดิจิทัล และ ความยั่งยืน

ซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดน่าจะเป็นทิศทาง และความท้าทายสำหรับคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นปี 2023 ที่จะต้องตามเทรนด์ของผู้คนยุคใหม่ให้ทันนั้นเอง

