แฟชั่นปี 2023 กับ 10 วาระหลักวงการแฟชั่นที่จะได้เห็นทั้งปี

วงการแฟชั่นมีการเปลี่ยนแปลง และ มีการวนกลับมาอยู่เสมอ ซึ่งพอจบช่วงปี 2022 ก็ได้ฤกษ์หาหนทางมองไปข้างหน้าในว่า วาระ และ ธีมของ แฟชั่นปี 2023 ควรจะเป็นแบบไหน เพราะภูมิทัศน์ของวงการนี้มีการเดินหน้าตลอดเวลา ยากที่จะคาดเดาว่า เทรนด์อะไรจะยึดครองตลาดโลก 2 ปีนี้

ถึงอย่างไรก็ตาม มีเทรนด์ที่เป็นกุญแจสำคัญ และ มีแนวโน้มที่จะสำคัญมากในปี 2023 โดยจะพาไปสำรวจ 10 ธีมที่จะช่วยลับวาระแฟชั่นให้โดดเด่น จากยุคแห่งความยั่งยืน มาถึง กระบวนการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล หรือ Digitalization ซึ่งธีมเหล่านี้จะมีความสำคัญต่ออนาคตในวงการแฟชั่นอย่างแน่นอน

ดังนั้นการพูดถึงวงการแฟชั่นว่า ทิศทางของแบรนด์จะอยู่ในกระแสธีมแบบไหนดี ซึ่งถ้าคุณชอบเรื่องแฟชั่นจำเป็นต้องรู้ว่าตอนนี้โลกไปถึงไหน บทความนี้ช่างเหมาะกับคุณอย่างยิ่ง ซึ่งหลังจากผ่านต้นปีมา 1 เดือน ก็ยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่ชัดเจนมากนัก แต่หลังจากนี้ก็น่าจะมีความชัดเจนขึ้น ดังนั้น มาดูกันว่า 10 วาระกุญแจสำคัญของวงการ แฟชั่นปี 2023 จะมีอะไรกันบ้าง

1. แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable fashion)

การตระหนักรู้ที่เติบโตขึ้นในโลกยุคใหม่ที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบของสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมวงการแฟชั่น ทำให้เรื่องความยั่งยืนยังเป็นธีมหลักที่ยังคงเดินต่อไปในปี 2023 แล้วถ้าคุณมองมามองแบรนด์ยุคนี้พยายามจะปรับตัวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้าในการเข้าถึงความยั่งยืน

2. แฟชั่นเป็นเพศกลาง (Gender-neutral fashion)

ด้วยคอนเซปต์ของแฟชั่นที่ไม่มีเพศ หรืออยู่แบบกลาง ๆ ทำให้การมุ่งสมาธิด้านเสื้อผ้า และ เครื่องประดับ สามารถใส่ได้โดยไม่ต้องระบุเพศใด ๆ เลย โดยก็คาดหวังว่าแบรนด์จะนำเสนอคอลเลกชันที่มีความเป็นกลางมากขึ้น และก็ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นครอบคลุมหลากหลายรูปแบบ

3. สตรีทแวร์ (Streetwear)

ความนิยมของสตรีทแวร์ดูเหมือนจะไม่มีสัญญาณที่ลดลงไปเลย ด้วยความที่นักออกแบบไฮเอนด์มากมายยังคงผลิตคอลเลกชันสไตล์แนวสตรีทมากมาย ด้วยความที่ลุคสบาย ๆ ทำให้เสื้อผ้าแนวนี้อย่าง เสื้อฮูด และ รองเท้าผ้าใบ ยังคงนิยมในปี 2023

4. แฟชั่นวินเทจ และ มือสอง (Vintage and secondhand fashion)

ในฐานะที่เป็นผู้บริโภค ระมัดระวังในการเลือกซื้อสินค้าแฟชั่นมากขึ้น ทำให้เทรนด์ แฟชั่นวินเทจ และ สินค้ามือสองมาแรงมาก ซึ่งเราก็อาจจะได้เห็นอีเวนต์สินค้าประเภทนี้มากขึ้นในปีนี้

5. แฟชั่นที่เกี่ยวข้องจริยธรรม (Ethical fashion)

การเดินหน้าไปกับความยั่งยืน ทำให้แฟชั่นที่มีความเกี่ยวโยงด้านจริยธรรม มีความสำคัญเพิ่มขึ้นกับลูกค้า ดูเหมือนแบรนด์วันนี้จะให้ความสำคัญในด้านแรงงานที่ยุติธรรม และ โปร่งใสมากขึ้นในห่วงโซ่อุปทานมากขึ้น

6. แม็กซิมอลลิซิม (Maximal Style or Maximalism)

ถ้า มินิมัล คือนิยาม Less is more หรือน้อยแต่มาก แต่คำนิยามของ แม็กซิมอลลิซิม (Maximalism) ก็คือ More is more มากยิ่งขึ้นไปเรื่อย ๆ โดยการแต่งตัวที่สีสันฉูดฉาด มีลูกเล่น กระตุ้นอารมณ์ตัวตนตัวเองออกมาอย่างชัดเจน ซึ่งเทรนด์คาดว่าจะมาในปี 2023 นั้นเอง

7. เทคแวร์ (Techwear)

จุดตัดทางด้านเทคโนโลยี และ แฟชั่น กำลังเดินทางเติบโตไปคู่กัน ทำให้แบรนด์ชั้นนำ ได้ดึงเทคโนโลยีมาใส่ในเครื่องประดับ และ เสื้อผ้า ได้อย่างลงตัว ซึ่งเทคโนโลยีเครื่องแต่งกาย และ เนื้อผ้ายุคใหม่ทำให้เราแต่งตัวได้แบบสบายมากขึ้น จนเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว

8. อัพไซเคิล (Upcycle)

อัพไซเคิล (Upcycle) คือเทรนด์ที่ใช้วัสดุจากผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้งานแล้ว เพื่อสร้างสิ่งใหม่ด้วยความยั่งยืน แถมยังช่วยลดขยะ และ สร้างไอเท็มแฟชั่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งเทรนด์นี้น่าจะมีหลายแบรนด์เริ่มเข้าสู่วงจรนี้

9. การนำเสนอความหลากหลายทางเพศ (Diversity and representation)

อุตสาหกรรมแฟชั่นที่เริ่มให้ความสำคัญในการนำเสนอความหลากหลายทางเพศ พร้อมกับแบรนด์ที่มักจะออกแคมเปญเกี่ยว สีผิว ความสามารถ และ ขนาดที่แตกต่าง เพื่อให้คนตระหนักรู้ถึงความหลายหลายของมนุษย์ ซึ่งแน่นอนเทรนด์นี้จะยังดำเนินต่อไปไม่รู้จบ ไม่ใช่เฉพาะปีนี้

10. ความสบาย (Comfort)

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดในช่วงที่ผ่านมา ทำให้มีการเปลี่ยนไปทำงานทีบ้านมากขึ้น ความสบายจึงเป็นกุญแจสำคัญสำหรับแฟชั่นปี 2023 ซึ่งลองดูสไตล์รองเท้า และเสื้อ ที่ใส่แล้วสบายๆ สำหรับลูกค้า เป็นที่ต้องการเป็นจำนวนมาก

ซึ่งจากบทสรุปทั้งหมด สำหรับ แฟชั่นปี 2023 จะได้โฟกัสไปที่ ความยั่งยืน การรวมสิ่งใหม่ และ ความสบาย เพื่อเน้นย้ำสไตล์เฉพาะตัวเองให้โดดเด่นไม่เหมือนใคร ไม่ว่าคุณจะใส่ สตรีทแวร์ แฟชั่นวินเทจ หรือ เนื้อผ้าที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยี ที่ทุกคนจะต้องมองในระนาบเดียวกันในปี 2023

ก็หวังว่าทุกคนจะสนุกสนานแฟชั่นตลอดทั้งปีนี้

Main, Hero and Featured images: Pexels

