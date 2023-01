8 แบรนด์ เสื้อผ้าญี่ปุ่น สไตล์สตรีทแวร์ ที่คนรักแฟชั่นต้องมี

A Bathing Ape ก่อตั้งขึ้นในปี 1993 เป็นผลงานการผลิตของ Tomaki “Nigo” Nagao และนักออกแบบกราฟิก Shinichiro “Sk8thing” Nakaramura ชื่อของแบรนด์ที่ตอนนี้ย่อเป็น “BAPE” ได้รับแรงบันดาลใจจากภาพยนตร์ The Planet of the Apes โดย Sk8thing เป็นคนออกแบบโลโก้ Ape Head อันเป็นเอกลักษณ์จนถึงทุกวันนี้

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับแบรนด์ BAPE ผ่านศิลปินชื่อดัง และบุคคลสำคัญระดับโลกมากมายหลายคน อย่างเช่น Soulja Boy Kid Cudi และ Kanye West และในในปี 2011 BAPE ถูกขายให้กับ I.T Group กลุ่มบริษัทแฟชั่นฮ่องกง