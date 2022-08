เตรียมโคฟ 4 ลุคเด็ด ของสี่สาว Blackpink ใน เพลง Pink Venom

เพิ่งเปิดตัวไปแล้ว อย่างยิ่งใหญ่กับ MV พร้อมเพลงใหม่ของ 4 สาวที่น่าจะโด่งดังที่สุดแล้วตอนนี้ ในฐานะ เกิร์ลกรุ้ป จากประเทศเกาหลีใต้ ที่ประสบความสำเร็จที่สุด อย่าง Blackpink กับ เพลง Pink Venom ที่เปิดตัวในวันที่ 19 สิงหาคม ค.ศ. 2022 พร้อมกันทั่วโลก บนแพลตฟอร์มอย่าง Youtube มียอดวิว มากกว่า 7 ล้านวิว หลังเปิดตัวในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมง นอกจาก จะมีท่วงทำนองสุดปัง ทั้งยังมีท่อนแร็ปมันส์ ๆ จากน้องลิซ่าแล้ว เราขอพาคุณมาส่องแฟชั่นของสี่สาว ให้คุณได้เตรียมโคฟกัน

สไตล์เพลงของ Pink Venom ที่เพิ่งปล่อยตัวออกมานี้ มีการใช้ทำนองติดหู และมีบีทชัดเจน เป็นหนึ่งในเอกลักษณ์ของ Blackpink ที่เพิ่มเติมเข้ามา คือการใส่เสียงเบสที่หนักแน่น ทำให้เพลงมีจังหวะมันส์ พร้อมเต้นมากขึ้น ในส่วนของ MV มีการใช้สี ที่หลากหลาย อีกทั้ง MV นี้ ยังแสดงให้เห็นความเป็น Brand Ambassador ของแต่ละแบรนด์ดังได้อย่างหนักแน่น

เริ่มจากสาว จีซู กับลุคสุดสปอร์ตตี้เกิร์ล ด้วยความที่เป็น Brand Embassador ของ Dior ลุคนี้ จึงมาพร้อมไอเท็ม Ready to wear ของ Dior ทั้งชุด ด้วยการนำเอาเสื้อ crop top สไตล์สปอร์ตตี้ มาจับคู่กับกางเกงขาสั้น พร้อมกับถุงเท้า ที่มีดีเทล เชือกผูกที่หัวเข่า และรองเท้าบูทดำของ Dior เช่นกัน

ต่อกันที่ สาวน้อยมหัศจรรย์ของเรา Lisa Blackpink หรือ ลลิษา มโนบาล ที่มาพร้อมลุค Street Style อวดหุ่นสวย ด้วยเสื้อสปอร์ตบรา และกางเกงชั้นใน มีดีเทลที่ขอบ เข้าชุดกันจาก GCDS แล้วแมทช์ไอเท็ม กับกางเกงเอี๊ยมยีนส์ ทรงหลวม และเสื้อเจอร์ซีย์ จากนั้น อัปเกรดลุคให้ดูแพง ด้วยหมวก และรองเท้าบูทหนัง หุ้มข้อ สีน้ำตาลอ่อนจาก Celine เรียกได้ว่าเป็นการผสมผสาน Streetwear เข้ากับแบรนด์หรู ได้อย่างกลมกล่อมเลยทีเดียว

สาวโรเซ่ มาพร้อมลุคสาวลึกลับ น่าค้นหา ด้วยชุดเดรสโชว์หุ่นสวย จากแบรนด์น้องใหม่ ของวงการ ที่น่าจับตามองอย่าง FANCI CLUB ตัวเดรสเล่นเลเยอร์ High-low hem พร้อมกับติดดอกไม้ที่ไหล่ และจับระบายใช้ผ้าบางเบา ให้กลิ่นอาย ความเป็นเฟมินีน ได้อย่างลงตัว แต่เพราะเป็น Blackpink ทางทีมเลยจับคู่เดรสกับ ถุงเท้ายาวสูงถึงเข่า และรองเท้าบูท ให้มีประกายความเท่ออกมา

ลุคต่อมา จะไม่พูดถึงคงไม่ได้ ลุคของเจนนี่ ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ใน เพลง Pink Venom ด้วยเดรสผ้าโปร่ง ลายลูกไม้ สีแดงสด จาก Alaïa ตัวเดรส มาพร้อมกับดีเทล ทรงกระโปรงพอง แล้วจับคู่ กับรองเท้าส้นสูงของ GCDS ให้ได้ความปัง นอกจากนี้ ยังประดับประดาด้วย แหวนทรงเหลี่ยม และ Bird Cage Evening Bag ไอเท็มชิ้นดัง จากแบรนด์ที่สาวเจนนี่เป็น Ambassador ให้ นั่นก็คือ Chanel นั่นเอง

สุดท้ายนี้ สำหรับคนที่ยังไม่ได้รับชม MV เพลงนี้ ทำไมคุณไม่ลองสัมผัสเพลง ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ และสไตล์เหลือล้นของเพลงนี้ดูสักครั้งล่ะ เพราะเราได้เตรียมช่องทาง รับชมเพลงนี้ มาให้คุณรับชมด้วย มาลองชม เพลง Pink Venom ด้วยกัน แล้วกลายมาเป็นชาว Blink ด้วยกันนะคะ

https://www.youtube.com/watch?v=gQlMMD8auMs

