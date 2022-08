พาไปส่องกระเป๋า Saint Laurent คู่ใจ แฟชั่น Rose BLACKPINK

Rose BLACKPINK ผู้ครองตำแหน่ง Global Ambassador ของ Yves Saint Laurent หรือ YSL ซึ่งทุกครั้งที่ โรเซ่สะพายกระเป๋า สวมเสื้อผ้า เครื่องประดับ ก็ต้องเป็นที่ฮือฮา จนแฟน YSL และแฟนคลับ BLACKPINK หรือ BLINK ต้องออกตามหาไอเทมเหล่านั้นมาใช้บ้าง จากผลสำรวจของ iPrice Group พบว่า หลังจากเปิดตัวแคมเปญ ที่โรเซ่ทำร่วมกับ YSL เพียงไม่นาน ความสนใจในแบรนด์ YSL มียอดเพิ่มขึ้นกว่า 1,000% ในบางประเทศของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จนเธอได้รับการขนานนามว่า เป็นเจ้าแม่แห่งวงการ Sold Out เพราะสะพายกระเป๋าใบไหน กระเป๋าใบนั้นก็จะขายหมดเกลี้ยง ขาดตลาดทันที วันนี้ เราขอพาทุกคนไปดู แฟชั่น โรเซ่ Blackpink อย่างกระเป๋า Saint Laurent คู่ใจ ใบไหนโดนใจ จะได้ตามหาซื้อกันได้เลย

SOLFERINO SATCHEL IN BOX SAINT LAURENT LEATHER

เริ่มกันที่กระเป๋า SOLFERINO SATCHEL IN BOX SAINT LAURENT LEATHER สีสันสดใส ที่สาว Rose’ นำมาสะพาย กระเป๋าหนังเรียบ ให้ลุคเรียบหรู ตามสไตล์สาวปารีเซียง ผิวสัมผัสที่เรียบ นุ่ม เนียน แบบมินิมอล จึงทำให้กระเป๋าใบนี้ สามารถนำไป Mix & Match กับสไตล์การแต่งตัวได้หลากหลาย กระเป๋ามาพร้อมฝาเปิดปิดแบบ flap ที่เปิดปิดสะดวก หยิบของง่าย รวดเร็ว ปุ่มล็อคโลหะ ออกแบบเป็นรูปโลโก้ YSL มาพร้อมสายคล้องไหล่แบบปรับได้ กระเป๋าใบนี้ จึงเป็นกระเป๋าอีกใบ ที่เหมาะจะใช้งานในชีวิตประจำวัน กระเป๋ารุ่น SOLFERINO SATCHEL IN BOX SAINT LAURENT LEATHER มี 2 ขนาดให้เลือกใช้งาน ตามต้องการ ขนาด Small ราคา 90,000 บาท ขนาด Medium 103,500 บาท (ราคา ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565)

JAMIE MEDIUM CHAIN BAG “CARRÉ RIVE GAUCHE” IN LAMBSKIN

กระเป๋าหนังแกะ แบบมีฝา และกระดุมปิด เปิดปิดได้สะดวก มีช่องใส่ของตรงกลาง ใส่ของได้จุเหมาะสำหรับการใช้งานในชีวิตประจำวัน ที่สายทีทั้งโซ่ และหนัง เพิ่มความสมาร์ท กระเป๋ารุ่น JAMIE MEDIUM CHAIN BAG “CARRÉ RIVE GAUCHE” IN LAMBSKIN ขนาด Medium ราคา 86,650 บาท (ราคา ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565)

KAIA SMALL SATCHEL IN SMOOTH LEATHER

มาต่อกันที่กระเป๋ารูปทรงเก๋ อย่าง KAIA SMALL SATCHEL IN SMOOTH LEATHER กระเป๋า SATCHEL ขนาดเล็กพร้อมฝาปิดที่มีปุ่มล็อคโลหะ ออกแบบเป็นสัญลักษณ์ของ YSL มาพร้อมสายคล้องไหล่แบบปรับได้ จึงสามารถใช้งานได้หลากหลาย สะดวก และคล่องตัว ช้อปปิ้งกระเป๋า KAIA SMALL SATCHEL IN SMOOTH LEATHER ได้ในราคา 57,000 บาท (ราคา ณ วันที่ 21 สิงหาคม 2565)

ICARE MAXI SHOPPING BAG IN QUILTED LAMBSKIN

กระเป๋ารุ่น ICARE กระเป๋าอีกใบ ที่เสียงตอบรับฮือฮามาก เรียกได้ว่า คิวสั่งจองยาวเป็นหางว่าว แถมยังผลิตจำนวนน้อยอีกด้วย ผลงานการออกแบบของ Anthony Vaccarello ที่นำความเป็น YSL มารังสรรค์เป็นกระเป๋าที่แสนเรียบหรู และโดดเด่น กระเป๋าช้อปปิ้งขนาดใหญ่ ใส่ของได้จุแบบสุด ๆ มาพร้อมกระเป๋าซิปแบบถอดได้ ตกแต่งด้วยผ้าคาร์เร-ควิลท์และลายอัญมณีที่เป็นซิกเนเจอร์ของ YSL

เป็นอย่างไรกันบ้างกับ แฟชั่น Rose BLACKPINK ที่เรียบหรูดูแพง เห็นแบบนี้ สาว ๆ Hello! สามารถนำสไตล์มาปรับให้เข้ากับตัวเองได้ด้วยนะคะ

First Published on Hello!