จะเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องประดับของ ‘สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2’ หลังพระองค์สวรรคต?

ข่าวการเสด็จสวรรคตของ สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 (Queen Elizabeth II) ขณะทรงมีพระชนมายุ 96 พรรษานั้น สร้างความโศกเศร้าเสียใจ ให้แก่ประชาชนและผู้คนทั่วโลก พระองค์ไม่ได้ทรงเป็นแค่ประมุขของสหราชอาณาจักรเท่านั้น แต่ยังทรงเป็นแรงบันดาลใจ และเป็นแฟชั่นไอคอนแห่งยุค เลยก็ว่าได้ ซึ่งหนึ่งในไอเท็มที่พระองค์ทรงมีในครอบครองมากมาย ก็คือ เครื่องเพชรของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 ที่หลายคนจับตามอง ว่าจะตกไปอยู่ในความครอบครองของใคร หลังพระองค์เสด็จสวรรคต

ไม่มีอะไรเทียบได้กับความชอบที่สมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 มีต่อเครื่องประดับ ซึ่งพระองค์ทรงมีเก็บสะสมไว้หลายคอลเล็กชั่น ที่ประเมินค่าไม่ได้ บางส่วนตกทอดกันมาในตระกูลวินด์เซอร์ หรืออย่างบางส่วน ที่มีคนนำมาทูลเกล้าฯ ถวาย เราจึงไม่แปลกใจเลยที่ได้เห็นผู้คนต่างตั้งคำถามว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับ เครื่องเพชรของ ควีนเอลิซาเบธที่ 2 กษัตรีผู้ทรงครองราชย์นานที่สุดในประวัติศาสตร์สหราชอาณาจักร หลังพระองค์เสด็จสวรรคต

ชุดเครื่องประดับของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 ส่วนใหญ่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องเพชรประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ อันประกอบไปด้วย เทียร่า พระเข็มกลัด มงกุฎ และอีกมากมาย จะจัดแสดงให้ผู้คนเข้าชมได้เรื่อย ๆ ณ The Tower of London

สาเหตุที่ชุดเครื่องประดับประจำพระองค์พระมหากษัตริย์ ถูกจัดแสดงต่อสาธารณชน เนื่องมาจากเครื่องเพชรเหล่านี้ ถือเป็นทรัพย์สมบัติของสหราชอาณาจักร โดยจะถูกแยกออกจากคอลเล็กชั่นส่วนพระองค์อย่างชัดเจน ซึ่งล้วนเป็นพระราชสมบัติที่ตกทอดกันมา ในราชวงศ์วินด์เซอร์แบบรุ่นสู่รุ่น

ดังนั้น สำหรับชุดเครื่องประดับส่วนพระองค์ ที่ถือเป็นพระราชสมบัติของตระกูลวินด์เซอร์นั้น จะตกทอดไปสู่ สมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่ 3 รวมถึงพระมเหสีในพระองค์ พระราชินีคามิลล่า ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ยังมีหลายคนคาดเดาว่า ดัชเชสเคต แห่งเคมบริดจ์ ผู้ที่คาดว่าจะรับพระอิสริยยศเป็น ‘เจ้าหญิงแห่งเวลส์’ ต่อจาก ‘เจ้าหญิงไดอาน่า’ น่าจะทรงเป็นพระญาติลำดับต้น ๆ ที่ได้รับชุดเครื่องประดับส่วนพระองค์ จากสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2

จากการคาดคะเนแล้วนั้น คอลเล็กชั่นเครื่องเพชร ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 2 น่าจะมีจำนวนมากถึง 300 ชิ้น ประกอบไปด้วย พระเข็มกลัด 98 องค์ , สร้อยพระศอ 46 องค์ , พระกุณฑล 34 องค์ , พระธำมรงค์ 15 องค์ , นาฬิกาข้อพระกร 14 องค์ , จี้สร้อยพระศอ 5 องค์ และอีกมากมายที่ไม่ได้เปิดเผย ส่วนเวลาที่ราชวงศ์ไม่ได้ทรงเครื่องประดับเหล่านี้ ทุกชิ้นจะถูกเก็บรักษาไว้ที่ The Queen’s Gallery พระราชวังบัคกิงแฮม ซึ่งเป็นส่วนที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้

ซูซี่ เมนเคส ผู้เชี่ยวชาญด้านแฟชั่น ได้คาดการณ์อนาคตของเครื่องประดับ ในความครอบครองของราชวงศ์เอาไว้ ผ่านบทความที่ลง Vogue ว่า “จุดสำคัญที่ทำให้เครื่องเพชรของราชวงศ์น่าดึงดูดก็คือ มันผสมผสานระหว่างความเป็นส่วนตัว และความเป็นสาธารณะ ผสมผสานความรู้สึกระหว่างการเป็นของเรา และของกษัตริย์ และฉันเชื่อว่ายุคสมัยอันล้าหลังได้จบลงไปแล้ว ต่อจากนี้เครื่องประดับเหล่านี้จะถูกใช้แทนสัญลักษณ์ของกษัตริย์ และราชวงศ์ เพื่อส่งต่อรุ่นสู่รุ่น”

ข้อมูล : Courtesy of HELLO! UK , รูปภาพ : Courtesy of The Royal Family

