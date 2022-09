รวมชุดไปทำงานสุดเริ่ดจาก แฟชั่นจากซีรีส์เกาหลี

ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ซีรีส์เกาหลี เป็นที่ติดใจของใครหลายคน เพราะเนื้อเรื่องที่สนุกเข้มข้น มีทุกรส ไม่ว่าจะเป็นดราม่าน้ำตาท่วม หรือมุกตลกให้คุณหัวเราะได้ตลอด แต่นอกจากเนื้อเรื่องแล้ว เรายังชื่นชอบ แฟชั่นจากซีรีส์เกาหลี ที่เป็นแรงบันดาลใจอยากให้เราแต่งตัวสวย ๆ อีกด้วย

เสื้อผ้าหน้าผมของเหล่าตัวละครในซีรีส์เกาหลี เป็นแรงบันดาลใจในการแต่งตัวให้เราได้ไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นชุดไปทำงาน ชุดไปเที่ยว ชุดไปเดท หรือชุดในโอกาสต่าง ๆ สำหรับบทความนี้ Lifestyle Asia เตรียมไอเดียชุดไปทำงาน และชุดทางการ ที่ได้แรงบันดาลใจจากซีรีส์เกาหลีมาฝากกัน

ประณีต เรียบหรู ไม่ซับซ้อน

ควอน นารา (Kwon Nara) ยกระดับความสวยของลุคนี้ขึ้นไปอีกขั้น โดยไม่จำเป็นต้องใช้แฟชั่นไอเท็มชิ้นใดเพิ่ม ด้วยเสื้อทำงานพิมพ์ลายขาวดำ ตกแต่งช่วงคอด้วยโบว์หลวมๆแมทช์กับกระโปรงทรงเอสีดำสนิท ก็ช่วยให้ลุคนี้สวยและเรียบหรูได้แล้ว

ผ้าพันคอเพิ่มลูกเล่น

ด้วยความมั่นใจที่มาพร้อมกับรูปลักษณ์อันงดงาม ซอ จี-ฮเย (Seo Ji-Hye) โดดเด่นมากในชุดทำงานของผู้หญิงที่มีลูกเล่น เป็นโบว์ขนาดใหญ่ที่ผูกไว้แทนผ้าพันคอ ซึ่งเข้ากันได้ดีกับเสื้อเบลเซอร์เข้ารูปแขนตุ๊กตาสีดำ เสริมความสง่างาม มั่นใจ และความเป็นผู้หญิงของเธอได้อย่างลงตัวและมีเสน่ห์สุด ๆ

คุมโทนสีก็สวยได้

ทริคหนึ่งที่เราได้จาก แฟชั่นจากซีรีส์เกาหลี คือ การใส่เสื้อผ้าคุมโทนสีเดียวกัน แต่เลือกเฉดสีให้แตกต่างกัน สังเกตได้จาก คิม ฮี-ซู (Kim Hye-soo) ที่เลือกสวมท่อนบนด้วยโทนสีแดง แต่เป็นแดงคนละเฉดกัน ลุคที่ได้จึงดูน่าสนใจ มีพลัง และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ

ออฟฟิศลุคที่เก๋ ทันสมัย

จอน ฮเย-จิน (Jeon Hye-jin) ดูสวยสง่าในเสื้อแจ็คเกตสีม่วงอมชมพู และเสื้อคอวีที่อยู่ด้านใน เธอเสริมลุคให้ดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยเครื่องประดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นต่างหู แหวน และนาฬิกา ซึ่งแน่นอนว่าเป็นโทนมินิมอล ที่พอใส่รวมกันทั้งหมดแล้วช่วยยกระดับให้ลุคของเธอดูดียิ่งขึ้น แต่ก็ไม่มากจนเกินไป

แมทช์สีที่เข้ากันก็ลงตัว

คิมซอนโฮ (Kim Seon-ho) แสดงให้เราเห็นแล้วว่าการแมทช์ชุดที่มีโทนสี ไปในทางเดียวกัน ช่วยเสริมบุคลิกของเขาให้โดดเด่นขึ้นมาได้ โดยชุดนี้เขาเลือกสวมเสื้อผ้าโทนฟ้าขาว โดยมีลูกเล่นอยู่ที่การเลือกเฉดสีฟ้าที่ต่างกัน เพื่อให้ลุคของเขามีลูกเล่นน่าสนใจมากขึ้น

ผ้าลายพิมพ์ก็ใส่ไปทำงานได้

แฟชั่นจากซีรีส์เกาหลี ลุคนี้มาจาก คิม ฮี-แอ (Kim Hee-ae) จากเรื่อง The World Of The Married เราจะเห็นได้ว่า เธอแมทช์เสื้อลายพิมพ์โทนสีฟ้า-ดำ-ขาว เข้ากับกางเกงเอวสูงลายสก็อตตาถี่สีขาวดำได้อย่างลงตัว โดยที่สีสัน และลวดลายเหล่านั้นไม่ตีกัน แต่ถ้ากางเกงลายสก็อตไม่ใช่แนว จะเปลี่ยนเป็นกางเกงสีพื้นธรรมดาก็ได้เช่นกัน

ชุดสูทธรรมดาอาจไม่เพียงพอ

เชื่อว่าเราทุกคนพอได้เห็นชุดสูทสุดเก๋ ของ ซน เย-จิน (Son Ye-jin) จากซีรีส์เกาหลี Crash Landing on You คงประทับใจไม่ใช่น้อย เพราะถึงแม้ท่อนบนจะดูเรียบหรูเหมือนสูทธรรมดา แต่มีการแต่งลูกเล่นจับจีบเป็นระบาย ตรงช่วงสะโพก เสริมให้ลุคของเธอดูเป็นสาวมั่นที่มีเสน่ห์ มีความแฟชั่นนิสต้า และเต็มเปี่ยมไปด้วยความมั่นใจ

ทำงานก็ได้ ปาร์ตี้ก็สวย

ลองสวมเสื้อเชิ้ตแต่งระบายแบบ ซอ เย-จี (Seo Ye-ji in) จากซีรีส์เรื่อง It’s Okay To Be Not Okay ดูก็น่าสนใจไปอีกแบบ เพราะสามารถเป็นได้ทั้งชุดทำงาน และชุดไปปาร์ตี้ / งานเลี้ยงตอนกลางคืนได้เลย

ทำให้ง่ายเข้าไว้

เชื่อหรือไม่ว่าการแมทช์ชุดง่าย ๆ ด้วยการใช้เข็มขัดเพียงเส้นเดียว ก็ช่วยให้ลุคของเราดูสวยมีระดับขึ้นมาได้ เพราะเข็มขัดช่วยให้ทรวดทรงของเราดูชัดขึ้น เหมือนอย่าง อี จี-อึน (Lee Ji Eun) หรือ ไอยู ใน Hotel Del Luna ชุดนี้

ชุดสูทก็สวมในทุกโอกาสได้

คิมเฮคยอง (Kim Hae-kyung) จากซีรีส์ Dinner Mate พิสูจน์ให้เราเห็นว่า ชุดสูทสามารถสวมได้ทั้งช่วงเวลาที่เป็นทางการ และในวันสบาย ๆ โดยเราสามารถปรับเปลี่ยนเสื้อตัวใน ไม่ว่าจะเป็นทรงเสื้อ และโทนสีได้ตามโอกาส และความชอบ

