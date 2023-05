สดุดีแด่ Karl Lagerfeld หัวใจสำคัญของ Met Gala 2023 เหล่าเซเลบฯ ตีโจทย์แตกแค่ไหน

เมื่อธีมสำคัญถูกประกาศขึ้นว่า Met Gala 2023 ( เมตกาล่า ) ครั้งนี้มุ่งสดุดีไปที่ราชาแห่งแฟชั่น Karl Lagerfeld ผู้ล่วงลับ แน่นอนว่าผู้คนไม่ได้จับตาแค่ผลงานที่คาร์ลเคยสร้างสรรค์ขึ้นมาเท่านั้น แต่พวกเขามองหาทุกจิตวิญญาณของคาร์ล ที่แทรกซึมอยู่ในผลงานชิ้นใหม่ และชิ้นเก่าที่หยิบขึ้นมาเป็นนางเอกในค่ำคืนนี้ด้วยเช่นกัน

ผลงานที่ปู่คาร์ลฝากไว้ในวงการมีมากมายนับไม่ถ้วน ไม่ใช่แค่บ้าน Chanel เท่านั้น แต่รวมไปถึง Chloé, Fendi และแบรนด์ลูกของเขาเองอย่าง Karl Lagerfeld เมื่อ Dress Code ของงานคือผลงานขึ้นแท่นของคาร์ล Karl Lagerfeld: A Line of Beauty ค่ำคืนนี้สีขาวดำจึงเป็นพาเลตต์สีที่ถูกหยิบยกมาใช้มากที่สุด ตามมาด้วยซิลูเอตอย่างความเข้ารูปเข้าทรง ความคลาสสิก และผ้าทวีด ที่ยกขบวนมาเพียบภายในงาน เพื่อ ‘In Honor of Karl’ ปีนี้มีเจ้าภาพร่วมทั้ง 4 คนได้แก่ Michaela Coel, Penélope Cruz, Roger Federer, Dua Lipa และหัวหอกใหญ่ Anna Wintour เพื่อนสนิทคนสำคัญของคาร์ลเอง

หน้าที่ของเหล่าดีไซเนอร์ในค่ำคืนนี้ คือการสอดแทรกจิตวิญญาณของคาร์ลลงไปในผลงานที่สร้างขึ้นมาใหม่ หรือการมองหาชิ้นงานเก่าคลาสสิกของคาร์ลให้ขึ้นมาเริงระบำกันอีกครั้ง แน่นอนแหละว่าทุกครั้งในงานเมตกาล่าจะมีทั้งคนที่มองว่ามาเพื่อฆ่าแบบสุดๆ กับอีกกลุ่มที่เพลย์เซฟแบบสุดๆ เช่นเดียวกัน ด้วยการตีความที่แตกต่าง ไม่มีสิ่งไหนถูกหรือผิด มีแค่ว่าชอบหรือไม่ชอบเท่านั้น

ทั้งหมดนี้คือลุคที่เราถือว่า Yes สำหรับ เมตกาล่า ในครั้งนี้ และ Almost Yes ด้วยเช่นกัน

Yes to the Met

ใครจะไปคิดว่านี่คือพรมเมตกาล่าครั้งแรกของ Doja Cat เพราะเธอจัดเต็มแบบตะโกน ด้วยการแปลงร่างเป็นนางแมวสาว ที่จะสื่อถึงแมวตัวโปรด เพื่อน และสัตว์เลี้ยงของคาร์ลอย่าง Choupette ในเดรสยาวทรงนางเงือกปักคริสตัลทั้งตัวพร้อมติดกับผ้าคลุมศีรษะจาก Oscar de la Renta เปลือยด้านหลังโชว์ความเซ็กซี่เบาๆ พร้อมลงทุนทำเอฟเฟกต์เทียมที่ใบหน้าเป็นรูปแมว เป็นลุคที่สนุก เฟรช และไม่ได้ Take yourself too serious เป็นการเดบิวต์งานเมตกาล่าได้ดีเยี่ยม แอนนา วินทัวร์ เตรียมจดชื่อเธอเป็นแขกในปีต่อไปได้เลย

ด้านนักแสดงสาวที่มีกระแสบนโลกแฟชั่นติดกันมา 2-3 ปีหลังอย่าง Anne Hathaway เองเป็นอีกลุคที่เซย์เยสสำหรับเรา เธอมากับแบรนด์ Versace ในชุดเดรสเกาะอกผ้าทวีดสีขาว ผสมซิลูเอตสาวเปรี้ยว และดีเทลการใช้หมุดยึดสีทองและไข่มุกมาประดับอยู่บนชุดในแบบเวอร์ซาเช่ เข้าขากันทั้งปลอกแขนยาวและเสื้อคลุม เมื่อเธอหันหลังให้กล้องจับภาพ ผมยกโคนสไตล์วินเทจของเธอ ก็ประดับด้วยแฮร์พีซดอกคามิลเลียที่ Pay homage to Karl และชาเนลได้เป็นอย่างดี

อีกหนึ่งลุคที่เรามองว่ากินขาดแบบเงียบๆ คือโคโฮสต์ประจำปี Dua Lipa ที่สลัดคราบสาวเปรี้ยว และแม่สาวดราม่ายิ่งใหญ่ในธีม Camp: Notes on Fashion เมื่อปี 2019 สู่ความคลาสสิกแบบระดับตำนานของคาร์ล ด้วยชุดเดรสชาเนลจากปี 1992 ที่ด้านบนเป็นคอร์เซตเข้ารูป ส่วนท่อนล่างเป็นกระโปรงสุ่มหนาในผ้าทวีดสีขาวทั้งชุด เดินขอบสีดำและเงิน (ชุดนี้ใส่บนรันเวย์โดยนางแบบ Claudia Schiffer มาก่อน) เรียบง่ายแต่คลาสสิก สง่างามและนุ่มนวล นี่คือความหมายของชาเนลและความเป็นคาร์ลอย่างที่สุด

Almost yes to the Met

Kylie Jenner คือคนแรกที่เราจดลงลิสต์เพลย์เซฟ มันดูง่ายไปหมด จนเหมือนลุคที่ออกไปปาร์ตี้หรืองานอีเว้นต์ตอนกลางคืนเสียมากกว่ามาเดินพรม เมตกาล่า เธอมากับแบรนด์ Jean Paul Gaultier ในชุดเดรสสีแดงเพลิงพร้อมเทรนยาวลากพื้น (เลือกสีมาเพื่อเด่นโดยไม่สนธีม) ตามด้วยเสื้อคลุมตัวยาวที่เขาว่ากันว่าได้แรงบันดาลใจมาจาก André Leon Talley นักข่าวแฟชั่นชื่อดังที่มีซิกเนเจอร์ลุคจากการสวมใส่เคปตัวยาวหรือไม่ก็เสื้อคลุม ที่ดีไซน์โดยดีไซเนอร์ชื่อดังหลายคน รวมทั้งคาร์ลด้วยเช่นกัน เป็นชุดที่ไม่น่าประทับใจและไม่ค่อยลงแรงเสียเท่าไหร่ มีอย่างเดียวคือสวย

อีกคนคือ Jennie Kim ไอดอลสาวจากเกาหลีใต้ แน่นอนว่าเธอต้องมาพร้อมชาเนลอยู่แล้ว โดยเธอเลือกเป็นชุดมินิเดรสจากยุค 90 ที่เล่าว่าทีมทำขึ้นมาใหม่ เดรสสีขาวคาดอกด้วยโบว์สีดำติดดอกคามิลเลีย เป็นงานเดบิวต์ครั้งแรกที่ไม่ค่อยน่าประทับใจเท่าที่ควร เราคาดหวังไว้มากกว่านี้ แน่นอนว่าเจนนี่เข้ากับมินิเดรสในลุคคุณหนูผู้ดีเก่า แต่เราหวังจะเห็นอะไรที่แตกต่างและไม่กลัวการเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเธอ เพราะแม้ว่าธีมงานจะเป็นการสดุดีผลงานจากคลังเก่าของคาร์ล แต่ไม่ได้หมายความว่าจะห้ามการรังสรรค์ไอเดีย หรือแตกแขนงผลงานออกไป และนี่คืองานใหญ่แห่งโลกแฟชั่น ก็ควรจะสเต็ปออกจากคอมฟอร์ดโซน มากกว่าแค่การเพลย์เซฟแบบที่เธอเคยใส่มาตลอดๆ

ในขณะที่ Kristen Steward เองก็ปรากฏตัวในแบบปกติ (มาก) เหมือนอ่านโจทย์ที่แจกมาแบบผ่านๆ แล้ววันรุ่งขึ้นก็หยิบเสื้อผ้าที่มีในตู้ออกมาใส่ ชุดทอมบอยนิดๆ ตามสไตล์ที่เธอชอบเป็นตัวเลือกอีกครั้งบนงานกาล่า เบลเซอร์ครอปตัวสั้นสีขาวพร้อมสูทแบบโมเดิร์นทวิสต์ และกางเกงขายาวสีดำ เรารู้สึกว่ามันดูไม่ได้ตั้งใจเท่าไหร่ ทั้งไม่สวยและไม่ค่อยน่าจดจำ ทั้งๆ ที่ตัวเธอเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคาร์ลเป็นอย่างมาก และนั่งตำแหน่งแบรนด์แอมบาสเดอร์ของชาเนลแบบเต็มเหนี่ยว แต่เราคิดว่าจะได้เห็นอะไรมากกว่านี้เสียอีก ทั้งๆ ที่งานพรมแดงอื่นๆ เธอก็ทำได้ดีมาโดยตลอด

ส่วน Jennifer Lopez เองก็มาตามสไตล์ซิลูเอตเดิม ไม่ว่าจะงานไหนเธอจะเลือกสแนชเอวเล็กๆ เพื่อโชว์ทรวดทรงบริเวณสะโพกเต็มๆ และอกอิ่มๆ เหมือนทุกงานที่ไป โดยครั้งนี้เธอมากับ Ralph Lauren ในชุดเดรสคล้องคอผ้าซาตินผสมด้วยไหมซาติน สวย เด็ก เปรี้ยว และมั่นใจ พร้อมเครื่องประดับศีรษะเป็นหมวกใบเล็กประดับเนตตาข่าย แต่ในความเห็นเรารู้สึกว่าเธอเพลย์เซฟมากไปหน่อย และไม่ยอมออกจากกรอบเดิมๆ มันเหมือนลุคในงานเมตกาล่าปี 2021, 2019, 2018 ที่ผ่านๆ มาแค่เปลี่ยนเนื้อผ้าและสีสันเท่านั้น

จะดีชั่วอย่างไรเราคิดว่าทุกคนก็ทำเต็มความสามารถแล้วในงาน เมตกาล่า เพื่อระลึกถึงดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับ แม้ว่าจะตีโจทย์แตกบ้าง ไม่แตกบ้าง หรือแค่ร้าวบ้างก็ตาม แต่หนึ่งสิ่งที่เราจับความสำคัญได้จากปากของ Amanda Seyfried ที่พูดได้อย่างน่าประทับใจคือ ค่ำคืนนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเรา This is not about us, it’s about them tonight เธอพูดว่านี่คือช่วงเวลาที่งานของเหล่าช่างศิลป์จะได้เฉิดฉาย โดยมีเซเลบฯ อย่างเธอเป็นแค่ไม้แขวนเสื้อคนสำคัญ ที่จะส่งให้ชุดได้ทำหน้าที่สดุดีและระลึกถึงคาร์ลอย่างที่สุด ดังนั้นสำคัญกว่าคนสวมใส่ชุด คือเหล่าดีไซเนอร์ที่รังสรรค์ขึ้นใหม่จากโจทย์ที่ได้มา หรือคนที่หยิบจากอาร์ไคฟ์เก่ามาชุบชีวิตขึ้นใหม่ เพื่อสุดท้ายแล้วความตั้งใจแรกสุดของงาน คือเพื่อให้คาร์ลได้ยิ้มและรู้สึกภูมิใจในผองเพื่อนร่วมอุตสาหกรรมแฟชั่นนั่นเอง

