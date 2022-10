“SNEAKERS KILLER” สยามดิสคัฟเวอรี่เปิดโปรเจกต์แห่งปีสำหรับคนรักสนีกเกอร์

เปิดฤดูกาลใหม่แห่งสตรีตสไตล์ LSA Thai ชวนคุณหยิบสนีกเกอร์คู่ใจ แล้วตามไปแปลงโฉมให้เท่ยิ่งกว่าเก่าที่ สยามดิสคัฟเวอรี่

งานศิลปะมีอิทธิพลต่อโลกแฟชั่นเสมอมา ไม่ต่างจากครั้งนี้ เมื่อมันถูกย้ายร่างจากฝาผนัง หรือเฟรมกระดาษ สู่ลวดลายบนรองเท้าสนีกเกอร์ เพื่อสร้างปรากฏการณ์แฟชั่นสตรีตสไตล์ที่ทำเอาใครๆ ต้องหันมอง สยามเซ็นเตอร์และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม เปิดโปรเจกต์สำหรับคนรักสนีกเกอร์โดยเฉพาะกับ “SNEAKERS KILLER” ที่พร้อมให้ทุกคนเช็คอิน และเช็คเทรนด์กันแล้วเป็นที่เรียบร้อย

สำหรับโปรเจกต์ครั้งนี้ยังดึงเอาศิลปินกราฟฟิตี้เจ้าของคาแรกเตอร์ POORBOY พร้อมควบตำแหน่งนักสเก็ตมือเก๋าอย่าง “ต้น-เกษมวิทย์ ชวีวัฒน์” มาร่วมงาน เขาย้ายศิลปะฝีมือตัวเองจากผืนผ้า สู่ลวดลายและคอนเซปต์บนป็อปอัพสโตร์แห่งใหม่ โดดเด่นด้วยคาแรกเตอร์ลิงสีขาวขนฟูอันเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าตัว ในลุคสตรีตสุดเท่ ผสมผสานด้วยธีมหลักอย่างสีส้มและสีขาว

เพื่อให้ทุกคนได้สร้างสรรค์ตัวตนบนพื้นที่ได้อย่างอิสระ และไร้ขอบเขต ป๊อปอัพแห่งนี้ขนมาทั้งโซนน่าสนใจมากมายให้เหล่า Sneakerhead ได้สนุกไปกับการค้นหาตัวตนผ่านรองเท้ากันอีกครั้ง เริ่มต้นตั้งแต่กิจกรรมสุดล้ำกับ AR Sneaker เปิดโลกแห่งจินตนาการสร้างสรรค์รองเท้า ด้วยการออกแบบลวดลายสี เพื่อค้นพบตัวตนที่ใช่ในแบบของตัวเอง และยังสามารถสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด เสมือนได้สวมรองเท้าที่เราครีเอทได้จริงๆ นอกจากนี้เจ้าเออาร์สนีกเกอร์ยังมีอีกหนึ่งฟังก์ชั่นเจ๋ง สำหรับ Try on รองเท้าสนีกเกอร์ทั้ง 11 แบบจากแบรนด์ชั้นนำ Converse, Starwalk และ POORBOY ให้คุณได้ลองกันอีกด้วย

อีกหนึ่งความน่าสนใจคือ การยกเอาตู้ถ่ายรูปโฟโต้บูธกลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง พร้อมลูกเล่นการถ่ายภาพที่จะทำให้ได้เห็นคาแรคเตอร์ในลุคของตัวเอง พร้อมสแนปถ่ายรูปรองเท้าในจังหวะที่คุณไม่รู้ตัว ซึ่งภาพเหล่านี้จะถูกนำไปขึ้นจอใจกลางสยามดิสคัฟเวอรี่ และกิจกรรมนี้สามารถเข้าร่วมได้ง่ายๆ เพียงแค่ช้อปสินค้าในศูนย์การค้า 500 บาทขึ้นไปเท่านั้น

ภายในป็อปอัพสโตร์ SNEAKERS KILLER ยังมีอีกหนึ่งทีเด็ด คือการโชว์เคสรองเท้าไฮไลท์สุดพิเศษจากแบรนด์ดังจำนวนมาก ที่ยกขบวนกันมาให้สัมผัสก่อนใคร ทั้งนี้ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ยังมีรองเท้าสนีกเกอร์แบรนด์ดังให้เลือกช้อปมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ADIDAS, CONVERSE, HOOPS STATION, LACOSTE, THE NORTH FACE, YEAH! & PALLADIUM, OUTCAST STORE, SOUL4STREET, FILA, HOKA, NEW BALANCE, ON, PEAK, REEBOK, SAUCONY, STARWALK พร้อมโปรโมชั่นสิทธิพิเศษเฉพาะสมาชิก VIZ ที่มี ONESIAM SuperApp เมื่อช้อปสินค้าจากร้านค้าที่ร่วมรายการในสยามเซ็นเตอร์และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 5,000 บาทขึ้นไป แลกรับ 400 VIZ Coins ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 ตุลาคม 2565

เหล่าสายสตรีตสามารถร่วมสนุกไปกับกิจกรรมนี้ได้ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม – 6 พฤศจิกายน 2565 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่

