GAC AION Y Plus รถยนต์ไฟฟ้า SUV พร้อมเปิดราคาหนึ่งล้านต้น

AION เปิดตัว GAC AION Y Plus รถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าในตลาดประเทศไทย ภายใต้ธีม “Y so Amazing” ตอกย้ำศักราชใหม่ของ AION ในประเทศไทย ด้วยราคาอย่างเป็นทางการของ AION Y Plus โดยรุ่น 490 Elite ราคา 1,069,900 บาท และ รุ่น 550 Ultra ราคา 1,299,900 บาท

ภายในงานได้มีการประกาศ นอกจากนี้ทาง AION ยังได้เตรียม 4 เซอร์ไพรส์พิเศษให้ลูกค้าชาวไทย ได้แก่ การรับประกันสุดพิเศษ, สินเชื่อสุดพิเศษ, ฟรี! แท่นชาร์จสำหรับติดตั้งที่บ้าน และ แพ็กเกจซุปเปอร์กิฟต์ ให้ลูกค้าได้สิทธิพิเศษอย่างเต็มที่

งานแถลงข่าวครั้งยิ่งใหญ่ได้รับเกียรติจาก คุณกู่ ฮุ่ยหนาน (Gu Hui Nan) กรรมการผู้จัดการของ GAC AION New Energy Automotive Co., Ltd. และ คุณโอเชียน หม่า กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอออน ออโตโมบิล แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอออน ออโตโมบิล เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัดเข้าร่วมงานแถลงข่าว คุณนริศ เทิดสตีระสุข เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOl), ดร.จุฬา สุขมานพ เลขาธิการสำนักงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, คุณธีรยุทธ วังยศ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม, คุณหลี่ หยง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท จีเอซี เทรดดิ้ง จำกัด

คุณกู่ ฮุ่ยหนาน (Gu Hui Nan) กรรมการผู้จัดการของ GAC AION New Energy Automotive Co., Ltd. กล่าวว่า “GAC Group เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ชั้นนำในอุตสาหกรรมยานยนต์ของจีนที่มีระบบนิเวศยานยนต์ที่สมบูรณ์แบบที่สุด โดยอยู่ในอันดับที่ 165 ของ Fortune Global 500 โดยมีการผลิต และ ยอดขายต่อปีมากกว่า 2.4 ล้านคัน และมีรายได้จากการดำเนินงานมากกว่า 5 แสนล้านหยวน ในฐานะองค์กรพลังงานอัจฉริยะภายใต้ GAC Group ทาง AION มุ่งเน้นไปที่การวิจัยนวัตกรรม โดยมีมูลค่าการผลิตมากกว่า 1 แสนล้านหยวน โดยครองอันดับหนึ่งในสามรถยนต์ขายดีในระดับโลกอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงให้แก่วงการยานยนต์”

มาที่ผู้บริหารอีกท่านอย่าง คุณโอเชียน หม่า กล่าวว่า “AION กำลังเร่งดำเนินแผนการขยายเครือข่ายช่องทางจำหน่ายอย่างรวดเร็วตามหัวเมืองใหญ่ของประเทศไทย รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมต่าง ๆ ในเวลานี้ AION ได้จัดตั้งโชว์รูมแล้ว 30 แห่ง โดยอยู่ในเขตกรุงเทพฯ และ ปริมณฑล 25 แห่ง ตั้งเป้าว่าจะสร้างโชว์รูม และ ศูนย์บริการ 50 แห่งแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ เพื่อมอบประสบการณ์การบริการยานยนต์คุณภาพสูงยิ่งขึ้นแก่ผู้บริโภคชาวไทย”

คุณโอเชียน หม่า กล่าวว่า “รถยนต์รุ่น Y Plus เป็นรถรุ่นไฮไลต์ยอดนิยมของ AION ซึ่งได้รับความสนใจอย่างมากนับตั้งแต่การเปิดตัว และ เพียงภายในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาก็ได้ทำยอดขายไปแล้วกว่า 26,000 คัน ตอกย้ำความเป็นรถยนต์ SUV พลังงานไฟฟ้าที่ขายดีที่สุดในประเทศจีน โดย AION Y Plus ประกอบด้วย 2 รุ่นย่อย ได้แก่ AION Y Plus 490 Elite Edition และ 550 Ultra Edition

GAC AION Y Plus กับดีไซน์เอกลักษณ์ ไฟหน้าแบบ Angel Wing มาพร้อมกับกระจังหน้าไดนามิก เหมาะกับการขับขี่ในกรุงเทพมหานคร เมืองอันสุดแสนงดงามและคึกคัก ด้วยไฟ LED ตัวเลือกสีภายนอก 7 สีให้เลือก บอดี้ทูโทน 3 สไตล์ ธีมการออกแบบภายใน 5 แบบ และ การตั้งค่าความสว่างที่ปรับได้ 32 แบบ ควบคู่ไปกับแสงไฟแอมเบียนต์โดยรอบที่ซิงโครไนซ์กับจังหวะดนตรี AION Y Plus นำเสนอการผสมผสานดีไซน์ที่แตกต่างกันถึง 35 แบบเพื่อความสวยงามที่โดดเด่นสะดุดตาทั้งภายใน และ ภายนอก ทำให้รุ่นนี้เป็นตัวเลือกอันดับต้น ๆ สำหรับผู้ที่ใส่ใจในดีไซน์

ด้วยขนาดตัวรถที่ยาวเป็นพิเศษ ระยะฐานล้อที่ยาวถึง 2,750 มิลลิเมตร ที่มาพร้อมกับระนาบพื้นที่เรียบไปทั้งห้องโดยสาร เบาะโดยสารด้านหน้าสามารถพับราบได้เต็มที่ เปลี่ยนเป็นเตียงคู่ขนาด 1.8 เมตร ได้อย่างง่ายดาย ไม่เพียงเท่านั้น ผู้โดยสารด้านหลังยังสามารถสบายไปกับพื้นที่วางขาขนาดกว้างพิเศษเทียบกับคลาสเดียวกัน ซึ่งกว้างถึง 1,022 มิลลิเมตร ประตูหลังที่มีมุมเปิดกว้างเกือบ 90 องศา ทำให้การเข้าออกรถสะดวกยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบายทั้งการขับขี่ และประสบการณ์การขับขี่ให้กับผู้ใช้

AION Y Plus มีเทคโนโลยีความปลอดภัยด้วยการใช้แบตเตอรี่แบบแม็กกาซีนรายแรกของโลก AION ได้ทำการทดสอบที่ออกแบบเป็นพิเศษด้วยการยิงด้วยปืน เพื่อให้แน่ใจว่าแบตเตอรี่จะไม่ติดไฟเมื่อถูกกระแทกอย่างรุนแรง เมื่อเปรียบเทียบกับการทดสอบการเจาะด้วยแบบทั่วไป การทดสอบกระสุนปืนมีความเร็วในการเจาะทะลุแรงกว่า 980,000 เท่า และ มีเส้นผ่านศูนย์กลางของรอยใหญ่กว่า 7-8 เท่า แม้จะมีการเจาะที่รุนแรงเช่นนี้ แบตเตอรี่แม็กกาซีนของ AION ก็ยังปลอดภัย โดยไม่เกิดประกายไฟหรือการระเบิด

เซลล์แบตเตอรี่ของ AION Y Plus ใช้การออกแบบซ้อนกันอย่างเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งทำให้ขับขี่ได้ระยะทางที่มากถึง 550 กิโลเมตร นับเป็นการวิ่งด้วยไฟฟ้าระดับชั้นนำของอุตสาหกรรม ขนาดของแบตเตอรี่มีให้เลือกสองรุ่น: รุ่นสำหรับระยะทาง 490 กม. ที่มีความจุ 63.2 กิโลวัตต์ และ รุ่นสำหรับระยะทาง 550 กม. ที่มีความจุ 68.3 กิโลวัตต์ชั่วโมง ประสิทธิภาพการขับขี่ที่น่าประทับใจถึง 92% และ อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานน้อยที่สุดเพียง 13.9 กิโลวัตต์ต่อ 100 กม.

AION Y Plus ช่วยให้การเดินทางระยะไกลเป็นเรื่องง่าย ช่วยให้การเดินทางไป-กลับในระยะทางกว่า 400 กิโลเมตรจากกรุงเทพฯ ไปพัทยา โดยไม่ต้องชาร์จไฟระหว่างการเดินทาง นอกจากนี้ AION Y Plus ยังรองรับโหมดการขับขี่แบบแป้นเดียว i-pedal ซึ่งช่วยเพิ่มระยะการขับขี่สูงสุดถึง 23% และมอบความสะดวกสบายเพิ่มเติมในระหว่างการเดินทาง

AION Y Plus มาพร้อมกับคอนโซลอัจฉริยะ ADiGO SPACE ภายในห้องโดยสาร ที่คอยช่วยแสดงข้อมูลสำหรับทุกการขับขี่ พร้อมระบบนำทาง และฟังก์ชันที่อัจฉริยะ เพื่อประสบการณ์การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ง่ายดาย

AION Y Plus เป็นผู้นำในการขับขี่อัจฉริยะโดยมีระบบส่งกำลังควบคุมความเร็วคงที่อัจฉริยะแบบเอกสิทธิ์เฉพาะ ระบบช่วยขับขี่ ระบบเบรกอัตโนมัติ ฟังก์ชันติดตามรถด้านหน้า และ ยังรวมถึงการจอดรถอัจฉริยะและระบบกล้องพาโนรามา 360 องศา มอบความสะดวกสบายที่เหนือระดับให้กับผู้ขับขี่ เทคโนโลยีขั้นสูงเหล่านี้ช่วยลดความยุ่งยากในการขับขี่ท่ามกลางการจราจรที่ติดขัด ในขณะเดียวกันก็ลดความเสี่ยงของการชนได้อย่างมาก ช่วยให้ผู้ขับขี่ได้รับประสบการณ์การขับขี่ที่สบายและดียิ่งขึ้น

AION มุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลิตภัณฑ์พลังงานใหม่ระดับโลกแก่ผู้บริโภคชาวไทย ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยไปสู่วิถีชีวิตพลังงานใหม่ และยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาสังคมไทยให้ก้าวหน้า ในอนาคตบริษัทจะยังคงรุกตลาดไปยังตลาดทั่วประเทศไทย ส่งเสริมการผลิต และแนะนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆ มากขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการของคนไทย

โดยคุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.aionauto.com/th

Main, Hero and Featured images: AION Auto