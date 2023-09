MG4 ELECTRIC ใหม่ สี FRESH PINK สดใสซาบซ่า

NEW MG4 ELECTRIC หนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่สะกดทุกสายตาโดยการแรพสี FRESH PINK ทั้งคัน และ เปิดรับจองเฉพาะใน BIG MOTOR SALE 2023 นี้ จำนวนจำกัด ณ บูธ เอ็มจี หมายเลข A02 ฮอลล์ EH101 ศูนย์นิทรรศการ และ การประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “สำหรับงาน BIG MOTOR SALE 2023 เอ็มจีจัดเตรียมแคมเปญพิเศษเพื่อมอบความคุ้มค่าให้กับลูกค้าครบทุกรุ่น ทั้งกลุ่มรถ “อีวี” ที่มีให้เลือกมากถึง 5 รุ่น ไม่ว่าจะเป็น NEW MG ZS EV, NEW MG EP PLUS, NEW MG4 ELECTRIC, NEW MG ES และ NEW MG MAXUS 9 ด้วยดอกเบี้ย 1.99% นาน 48 เดือน ฟรี MG Home Charger จำนวน 1 ชุด และค่าติดตั้ง ให้ลูกค้าขับขี่ได้อย่างสบายใจด้วยการรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 180,000 – 200,000 กิโลเมตร ขึ้นอยู่กับรุ่นที่จอง ฟรีประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. คุ้มครองนาน 1 ปี พิเศษสำหรับรุ่น NEW MG4 ELECTRIC และ NEW MG ZS EV คุ้มครองนานถึง 3 ปี สำหรับรถยนต์กลุ่มเครื่องสันดาปและรถยนต์พลังงานทางเลือกรับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% นาน 48 เดือน ฟรีประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. คุ้มครองนาน 1 ปี พร้อมรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี ไม่จำกัดระยะทาง

เอาใจคนที่ชื่นชอบรถสีแดงกับแคมเปญสี Scarlet Red ราคาพิเศษ ซึ่งมีให้เลือก 2 รุ่น 2 สไตล์ กับ NEW MG HS รุ่น D ราคา 899,000 บาท (จากราคาปกติ 1,089,000 บาท) และ NEW MG VS HEV สปอร์ตไฮบริด SUV รุ่น D ราคา 739,000 บาท (จากราคาปกติ 859,000 บาท) โดยทั้ง 2 รุ่น รับฟรี ประกันภัยชั้น 1 และ พ.ร.บ. คุ้มครองนาน 1 ปี รวมทั้งขยายระยะเวลารับประกันคุณภาพรถยนต์ 5 ปี หรือ 150,000 กิโลเมตร สำหรับรุ่น NEW MG VS HEV รับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด 10 ปี ไม่จำกัดระยะทาง และข้อเสนอพิเศษสำหรับลูกค้า เอ็มจี นำรถเก่ามาแลกรุ่นใหม่ หรือ ชวนเพื่อนที่สนใจมาซื้อรถ เอ็มจี รับส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท สำหรับ MG ZS รุ่น V และ MG5 ทุกรุ่น

และ อีกหนึ่งไฮไลท์จากการออกแบบรถไฟฟ้าโดย AI ในช่วงที่ “สีชมพู ฟีเวอร์” จากกระแสในสื่อต่าง ๆ นำมาสร้างเป็นคอนเทนต์ NEW MG4 ELECTRIC สีชมพูบนโลกโซเชียล ซึ่งได้รับความสนใจจากแฟนเพจเป็นอย่างมาก จากเรื่องราวในออนไลน์ กลายเป็นไอเดียนำไปสู่รถคันจริงด้วยคอนเซ็ปต์ “FROM AI TO REALITY” โดยการนำเอา NEW MG4 ELECTRIC มาแรพด้วยสติ๊กเกอร์สี FRESH PINK ทั้งคัน พร้อมเปิดรับจองให้เป็นเจ้าของเพียง 8 คัน ในงาน BIG MOTOR SALE 2023 เท่านั้น เพื่อเป็นของขวัญให้กับแฟนๆ เอ็มจี”



สำหรับ NEW MG4 ELECTRIC สี FRESH PINK สามารถเลือกเป็นเจ้าของได้ทั้งรุ่น D ราคาจำหน่ายที่ 869,000 บาท และ รุ่น X ราคาจำหน่ายที่ 969,000 บาท ซึ่งเป็นราคาปกติ ด้วยคุณสมบัติการเป็นรถไฟฟ้าที่มีระบบขับเคลื่อนล้อหลัง พร้อมส่งมอบความสนุกและเร้าใจด้วยขุมพลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าที่ให้พละกำลังสูงสุดที่ 170 แรงม้า สามารถวิ่งได้ระยะทางกว่า 425 กิโลเมตร ต่อการชาร์จเต็ม 1 ครั้งตามมาตรฐาน NEDC คงความเป็น “อีวีสายพันธุ์แท้” รุ่นแรกที่สร้างสรรค์ขึ้นบน NEBULA PURE ELECTRIC PLATFORM โครงสร้างที่ออกแบบอย่างพิถีพิถันเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้าโดยเฉพาะ สะท้อนความเป็นไอคอนนิคด้วยอัตลักษณ์ที่เด่นชัดกับดีไซน์ภายนอกสปอร์ตรอบคัน ดีไซน์ภายในเรียบง่ายแต่มีสไตล์ และ เพียบพร้อมด้วยระบบความปลอดภัยมากถึง 26 ระบบ

พบกับยนตรกรรมครบทุกขุมพลังการขับเคลื่อนของ เอ็มจี พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษในงาน BIG MOTOR SALE 2023 ณ บูธ เอ็มจี หมายเลข A02 ฮอลล์ EH101 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม – 3 กันยายน 2566 นี้ และที่โชว์รูมและศูนย์บริการคุณภาพของเอ็มจีกว่า 150 แห่ง ทั่วประเทศ

ซึ่งก็ได้ทราบข่าวว่า สีชมพู ก็ได้อันตรธานหายไปแล้วอย่างรวดเร็ว แต่เชื่อว่าถ้ากระแสออกมาดีขนาดนี้ทางแบรนด์ น่าจะมีการทำออกมาเพิ่มอีกไม่มากก็น้อย

