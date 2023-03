Tesla Model 2 รถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ล่าสุด ที่คาดว่าจะมาปี 2024

มีข่าวลืออย่างหนักว่า Tesla Model 2 รถยนต์ไฟฟ้าโมเดลใหม่ล่าสุด เตรียมเปิดตัวเร็ว ๆ นี้ในปี 2024 ที่ประเทศจีน ด้วยราคาค่าตัวไม่ถึงล้าน น่าจะเรียกลูกค้าได้ไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าเรื่องนี้ใกล้ความจริง ซึ่งก็มีความเป็นไปได้เป็นอย่างมากเนื่องจากมีภาพหลุดที่ปล่อยออกมาว่อนอินเตอร์เน็ต โดยมีแผนในการเปิดตัวในปี 2024 และ รถจะพร้อมจำหน่ายในปี 2025 นี้

เนื่องจาก Elon Musk ผู้บริหารของ Tesla ได้กล่าวถึงงาน Investor Day ครั้งแรกของแบรนด์ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา โดยเขาได้เปิดเผยแผนแม่บท 3 และทำให้นักวิเคราะห์คิดว่า Tesla กำลังจะเริ่มทำรถรุ่นใหม่ จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้แบรนด์เดินหน้าต่อไปในตลาดรถในรุ่นที่เล็กลง

ด้านสเปคคาดว่าจะใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ลดต้นทุนการผลิต โดยจะวิ่งได้ไกลราว 400 กม./ชาร์จ แต่อย่างไรก็ตามในอีก 1-2 ปีข้างหน้า หากพวกเขามีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ดีกว่า ก็อาจวิ่งได้ไกลกว่าสเปคที่คาดการณ์กันไว้ เพราะเนื่องจากต้นทุนในการผลิตถูกลง

ย้อนไปก่อนหน้านั้น Elon Musk ได้พูดมาหลายปีนับตั้งแต่ก่อตั้งแบรนด์ ว่าตั้งใจจะสร้างรถยนต์ไฟฟ้ามูลค่า 25,000 ดอลลาร์ หรือเงินไทยราว ๆ 867,337 บาท เอาง่าย ๆ ไม่ถึงหลักล้าน เพื่อเอาใจคนที่อยากเข้าถึงแบรนด์มากขึ้น แน่นอนคู่แข่งคงต้องเหงื่อตกกันอีกเยอะ ในการปรับตัวสู้ในตลาดรถไฟฟ้า

“เป็นความฝันของเรามาตลอดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งบริษัท” ถ้าตามข่าวตอนนี้ Pierre Ferragu ซึ่งเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการของ New Street Research และ Tesla Bull คาดการณ์ว่า Musk จะเปิดตัวรถคันนี้ในวัน Investor Day แต่ก็ยังไม่เห็นอะไรที่ชัดเจนมากนัก แต่หลายฝ่ายคาดการณ์ยังไงทาง Tesla ต้องมีรุ่นใหม่อย่างแน่นอน

Model 2 is critical to the continued success of $TSLA, and we should learn a lot more this week about it. Here is an overview of what we expect in 4 slides.👇

— Pierre Ferragu (@p_ferragu) February 27, 2023