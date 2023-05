ทวิตเตอร์ Before vs After Elon Musk มีอะไรเปลี่ยนไปแล้วบ้าง

เป็นข่าวดัง ที่เรียกเสียงฮือฮา เกิดกระแสไปทั้งโลกโซเชียลอยู่พักหนึ่ง หลังจากที่ Elon Musk ได้เข้าซื้อกิจการของ ทวิตเตอร์ แพลตฟอร์มนกฟ้า โซเชียลมีเดียชื่อดัง ที่หลายคนต่างคุ้นเคยกันดี และล่าสุดก็ได้ทำการควบรวม Twitter Inc. ให้กลายเป็น X Corp. ตั้งเป้า หมายมั่นจะปั้นทวิตเตอร์ให้กลายเป็น SuperApp ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน มาดูกันว่า ตั้งแต่ Elon Musk เข้ามาจัดการดูแลแอพชื่อดังตั้งแต่ช่วงสิ้นปี 2022 ที่ผ่านมานั้น จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้าง?

ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2022 ที่ Elon Musk ได้ทุ่มเงิน ซื้อกิจการของทวิตเตอร์ ไป 44 พันล้านเหรียญ และได้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียชั้นนำของโลกไปอยู่ในมือนั้น ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นมากมาย ทั้งวีรกรรม และดราม่า ที่กลายเป็นกระแสวิพากย์วิจารณ์บนโซเชียล ไม่ว่าจะเป็น การปลดพนักงานเดิม กว่า 80% จากที่มีทั้งหมด การปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ที่เคยชินของเหล่าผู้ใช้ มุ่งสู่เป้าหมายการเป็น SuperApp ที่สามารถทำได้ทุกอย่าง ตอบโจทย์การใช้ชีวิตประจำวันของทุกคน เป็นไปได้ว่าในอนาคต Twitter อาจเปลี่ยนไป กลายเป็นรูปแบบที่ต่างจากแพลตฟอร์มเดิม ๆ ที่เราคุ้นเคย อย่างสิ้นเชิงเลยก็ได้

การคัดเลือกคอนเทนต์ For You

ปกติแล้ว newsfeed หรือหน้าฟีด ที่เวลาเปิดแอปมา จะเป็นไทม์ไลน์หลัก แสดงให้เห็นข้อความจากแอคที่เรากดฟอลไว้ แต่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อมันถูกแบ่งเป็นสองช่อง โดนช่อง For You ที่เพิ่มมา จะคล้ายกับในแอป TikTok ที่จะคอยแนะนำคอนเทนต์ต่าง ๆ มาให้เรา แม้ว่าเราจะไม่ได้ฟอลแอคเหล่านั้นไว้เลยก็ตาม โดยอัลกอริทีมของทวิตเตอร์จะคัดเลือกคอนเทนต์ที่คิดว่าเราน่าจะสนใจมาให้ หากต้องการดูหน้าฟีด ที่มีแต่แอคที่เราฟอล จะต้องเลื่อนเปลี่ยนไปเป็นช่อง Following แทน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ ก็มีทั้งคนที่ชื่นชอบและไม่พอใจ ฝั่งหนึ่งกล่าวว่า เป็นการประหยัดเวลา และได้อ่านอะไรใหม่ ๆ อีกฝั่งก็บอกว่าไม่อยากเห็นแอคอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับแอคที่ตนตั้งใจกดฟอลไว้

Twitter Blue

ในที่สุดทวิตเตอร์ก็มีบริการ Subscription ให้จ่ายค่าบริการรายเดือน เพื่อซื้อฟีเจอร์ใหม่ ๆ และสัมผัสประสบการณ์ที่ ‘พิเศษ’ มากกว่าคนอื่น โดยใช้ชื่อ Twitter Blue ราคาประมาณ 300 บาทไทยได้ ซึ่งผู้ที่สมัครบริการนี้ จะมีเครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้าตามหลังชื่อแอคเคาท์ ซึ่งเดิมที เครื่องหมายนี้ จะมีติดเฉพาะบางแอคที่มียอดฟอล ถึง 1 แสน เท่านั้น ทำให้บางคนที่เดิมมีเครื่องหมายเพราะเป็นคนดังในทวิตเตอร์แล้วถูกถอดออก รู้สึกว่าทวิตเตอร์ไม่มีความเอ็กซ์คลูซีฟสำหรับตนอีกต่อไป แต่สำหรับคนที่จ่ายตังค์ซื้อ ก็จะได้รับฟีเจอร์พิเศษต่าง ๆ เช่น

การสร้าง Bookmark Folders สามารถเลือกเก็บทวิตที่ชอบ แยกแยะไว้เป็นโฟลเดอร์ โดยละเอียดมากขึ้น

เครื่องหมายติ๊กถูกสีฟ้า อีกหนึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เห็นได้ชัดเจนมาก เหล่าคนดังทั้งหลายถูกถอดเครื่องหมายนี้ออก และใคร ๆ ก็สามารถมีติ๊กถูกได้ แค่จ่ายเงินซื้อ และจำมีเครื่องหมายสีเหลือง สำหรับองค์กรต่าง ๆ

Undo Tweet ฟีเจอร์ที่ อนุญาตให้เรา undo การส่งทวิตได้ ภายในเวลาที่กำหนด มีประโยชน์เวลาเผลอไปกดโดนโดยบังเอิญ

ถูกดันขึ้น For You บ่อยกว่า สำหรับแอคที่เป็น Twitter Blue จะมีโอกาสได้รับการมองเห็นมากกว่า และถูกแนะนำในหน้า For You

รายละเอียดข้อมูลที่เพิ่มมากขึ้น

ทวิตเตอร์แบบใหม่ มีการเพิ่มข้อมูลเชิงสถิติ ของทวิตแต่ละอัน โดยมีการบอกตัวเลขยอด view ยอด Bookmark เพิ่มมาด้วย ซึ่งก็อาจเป็นประโยชน์ ในการวัดค่า engagement แต่ในทางกลับกัน ก็มีผู้ใช้บางรายที่บอกว่า ฟังก์ชันที่เพิ่มมานี้ สร้างความกดดันให้กับพวกเขาเช่นกัน

สำหรับผู้ที่ใช้ทวิตเตอร์ เป็นแพลตฟอร์มหลัก ไม่ว่าจะในการทำงาน หรือการใช้โซเชียลด้วยเหตุผลส่วนตัวต่าง ๆ ก็คงต้องคอยเกาะติดขอบจอกันต่อไป ว่า Elon Musk จะนำพา ทวิตเตอร์ ไปในทิศทางไหนต่อ แน่นอนว่าคงเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นไม่น้อย ตามยุคสมัยและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนผ่านไปเรื่อย ๆ ผู้ใช้อย่างเราก็คงต้องคอยอัปเดต และปรับตัวตามกันไป

