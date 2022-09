แนะนำ 6 คาเฟ่บรรยากาศดี กรุงเทพ เหมาะสำหรับนั่งเอาท์ดอร์

COME escape cafe เป็นคาเฟ่ที่เหมาะสำหรับหลบซ่อนตัวเพื่อเยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจสมดั่งชื่อร้านจริง ๆ ด้วยการตกแต่งร้านที่สะอาดสะอ้าน มีพื้นที่ให้นั่งหายใจทิ้ง มีเก้าอี้นุ่ม ๆ แสนสบายไว้รอท่า พร้อมทั้งมีอาหาร เครื่องดื่ม และขนมหน้าตาน่ารักรสชาติดีเสิร์ฟให้ถึงที่ ช่วงไหนที่รู้สึกเหนื่อยล้า COME to escape ที่ cafe นี้คงดีไม่น้อย