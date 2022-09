คาเฟ่น่านั่ง จาก 10 แบรนด์หรูทั่วโลก

Cafe Dior by Pierre Hermé เปรียบดั่งบ้านที่เป็นเสมือนถนนแฟชั่นไฮเอนด์อย่าง อัพกูจอง (Apgujeong) ในกังนัม โดยได้ฤกษ์งามยามดีในปี 2015 เป็นช็อปบูติกเรือธงที่ใหญ่ที่สุดในโลกของ Christian Dior

การออกแบบตึกจะมีรูปร่างเหมือนดอกทิวลิป ชวนดึงดูด และ ดูเรียบหรู ซึ่งเบื้องหลังของคาเฟ่แห่งนี้จะประกอบไปด้วยทั้งเมนูที่ได้รับการคัดสรรจาก หัวหน้าเชฟขนมอบ (The Pastry Chef) โดย Cafe Dior by Pierre Hermé ก็ได้มีสาขาที่ 2 ที่ Ginza SIX ที่ประเทศญี่ปุ่น