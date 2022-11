รวม ที่พักสุดหรู ในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้าน ที่คุณไม่ควรพลาด

The Siam Hotel รีสอร์ทหรูใจกลางกรุงเทพ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา มีการออกแบบและสถาปัตยกรรมแบบผสมผสานระหว่างรูปแบบไทยดั้งเดิมและรูปแบบไทยร่วมสมัย เป็นสถานที่พักผ่อนที่สมบูรณ์แบบในตัวเอง

ทางโรงแรมมีห้องสวีทและวิลล่าให้เลือกถึง 7 ประเภท ได้แก่ Siam Suite, River View Suite, Garden View Suite, Premier Garden View Suite, Premier River View Suite, Courtyard Pool Villa and Riverside Pool Villa โดยในแต่ละห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นของตัวเอง และมีห้องอาหารที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงแรม ได้แก่ Bathers Bar (บาร์ริมสระน้ำ), ร้านอาหารช้อนไทย, The Story House (ห้องอาหารแบบ contemporary) และ The Pier (ห้องอาหารแบบเปิดริมแม่น้ำ)

สถานที่ท่องเที่ยวภายในโรงแรมและบริเวณใกล้เคียง

ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

ฝึกมวยไทย

สักยันต์

ท่าเรือและเรือสำราญรับส่ง

ร้านทำผมและเล็บ

ทัวร์เที่ยวชมเมือง

เที่ยวชมเยาวราช, ตลาดน้ำท่าคาและตลาดน้ำอัมพวา และเมืองโบราณอยุธยา

วิธีเดินทาง

สามารถเดินทางได้ผ่านเรือรับส่งของทางโรงแรม The Siam Cruise สามารถติดต่อจองได้ที่หมายเลข 02 206 6999

Image: Courtesy The Siam Hotel