ถนนน่าเดิน ที่สุดในกรุงเทพฯ

เวลาคุณมาเดินถนนในกรุงเทพฯ คิดว่าถนนที่ไหนสวย และ เป็น ถนนน่าเดิน ที่สุด หลายคนก็อาจจะนึกไม่ออก เพราะหลายคนอาจจะคิดว่า ถนนในกรุงเทพ มีที่ไหนน่าเดินด้วยเหรอ

ถ้าจะให้ยกตัวอย่าง ในปัจจุบัน ถนนเยาวราช กรุงเทพฯ ก็ถือเป็นถนนที่สวยที่สุดในโลก ในสายตาของชาวต่างชาติ

แน่นอน ถ้าเป็นคนไทยก็คงจะ “เอ๊ะ” มันใช่หรือเปล่านะ หรือมีคำถามตัวโต ๆ อยู่ในใจ ขึ้นมาทันทีทันใด แต่ถ้าพร้อมแล้วไปดูกันที่ไหนคือ ถนนสวยในกรุงเทพมหานคร?

เราลองมาดูกันว่า ที่ไหน ที่มีความเป็นท้องถิ่นสุด ๆ และ เป็นสิ่งที่นักท่องเที่ยวปักหมุดไว้แล้วต้องมาเยี่ยมเยือน เราขอยกตัวอย่างสถานที่ ถนนที่สวยที่สุดในโลก ซึ่งมาจากการเปิดเผยของนิตยสาร Time Out ที่ได้จัดอันดับไว้

อาหารจานซุปที่ดีที่สุด สตรีทฟู้ดที่อร่อย และ ถนนสวย

การที่ชาวต่างชาติ จัดอันดับนั้น ต้องเข้าใจก่อนว่า บางครั้ง จะเป็นมุมมองของคนต่างเมือง ที่มองกลับเข้ามาในบ้านเรา ดังนั้น อาจจะมีบางอันดับที่ลหายคนมองว่าแปลก ๆ เช่น การที่ TasteAtlas ประกาศว่า ข้าวซอย เป็น Best of the Best สำหรับอาหารประเภท ซุป เขาเรียกอาหารนี้ว่า ซุป ที่ดีสุดในโลก คงมีคำถามมากมายที่เรียกสิ่งนี้ว่า ซุป (ผงกะหรี่ พร้อมกับเส้นบะหมี่กรอบ ก็นะ?)

หรือถ้าตัดกลับมาที่ CNN ที่ให้อาหาร 3 อย่าง ติดในท็อป 50 คือ ไข่เจียวปู ข้าวซอย และ ไส้กรอกอีสาน ที่เป็นหนึ่งในสตรีทฟู้ดที่น่าจดจำ เหมือนจะดูเป็นการสุ่ม แต่ก็แอบเห็นด้วยไม่น้อย เพราะบางทีหลายคนก็อาจจะเบื่อ ผัดกะเพรา ผัดไทย หรือ แม้กระทั่งโจ๊ก ก็ตามที่มักจะคุ้นหูชาวไทย และ ต่างชาติ

ตัดกลับมาที่ถนนสวย ของเหล่าผองชาวบางกอก กลายเป็นว่า เยาวราชคือหนึ่งในถนนที่สวยที่สุดในโลก จากการจัดอันดับของ Time Out magazine โดยติดถึงอันดับ 8 ส่วนอันดับ 1 คือ Rue Wellington ในมอนทรีอัล, Gertrude Street ในเมลเบิร์น อันดับ 2, และ Great Western Road ในกรุงกลาสโกว์ อยู่อันดับที่ 3 ซึ่งกลายเป็นว่า ถนนเยาวราชมีอันดับที่สูงกว่าทั้ง ลอนดอน ที่อยู่อันดับ 17 แล้วก็นิวยอร์ก ที่ 29 หรือแม้กระทั่ง สิงคโปร์ ในอันดับที่ 33

หลาย ๆ คนคงสงวัย พร้อมกับเหตุผลแบบแปลก ๆ ว่าทำไมพวกเราให้ถนนเยาวราชมีมากกว่าความสวยมากกว่าถนนอื่น ๆ ในกรุงเทพฯ มาลองดูรายชื่อที่พวกเราเห็นร่วมกัน แต่ความสวยนั้นมันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไปดูกัน

ถนนที่น่าเดิน และ สวยที่สุดในกรุงเทพมหานคร (ถ้าคุณอยากจะเรียกแบบนั้น)

1. สตรีทฟู้ด ที่ละลานเต็มตา ที่หนึ่งในดวงใจ ถนนเยาวราช

2. ใครชอบหยุดดอมดมกลิ่นดอกไม้ ปากคลองตลาด นั้นคือที่ของคุณ โดยเป็นตลาดค้าส่งดอกไม้ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่ง

3. ใครที่รักสวยรักงาม โดยเฉพาะการทำเล็บ และ ทำผมแบบสุดฮิตติดเทรนด์ ก็มุ่งหน้าสู่ SIAM SQUARE WALKING STREET

4. สำหรับศิลปะถนนในยุคเก่า ๆ เจริญกรุงเป็นสิ่งที่ดี

5. LGBTQ+ คุณจะได้พบปะคนกลุ่มนี้ที่ถนนสีลม ที่ซึ่งมีการจัด Pride Palace ประจำทุกปี

6. ถนนสายวัฒนธรรมที่ถนนพระอาทิตย์ และ ท่ามหาราช

7. ถ้าคุณเป็นสายเกาหลีหรือจะสวมบทเป็นคนญี่ปุ่น ที่พร้อมพงษ์ และ ทองหล่อ น่าจะเป็นที่เหมาะสมสำหรับคนรักวัฒนธรรมเอเชีย

8. ซอยเย็นอากาศ สถานที่สำหรับผู้ที่กำลังมองหาพื้นที่พักอาศัยสวย ๆ รวมถึงร้านอาหาร fine dining ที่มีอยู่เต็มไปหมด

9. เส้นถนนที่แตกต่างจากที่อื่น คุณอาจจะได้เห็นนักท่องเที่ยวแบกกระเป๋าหนักอึ้ง แต่ยกดื่มคอกเทลกันอยู่ ถนนข้าวสารกำลังเรียกหาตัวคุณอยู่

10. ใครที่เอนจอยความเรียบ ๆ ในย่านดัง คุณอาจจะเหมาะกับสี่แยก ถนนสาทร อโศก ถนนลาดพร้าว ที่จราจรแออัด แต่คุณก็สามารถเล่นเกมอะไรสักอย่างจบไป 1 รอบ

ก็จะย้ำอีกรอบ ถนนน่าเดิน และ ถนนสวย เป็นปัจเจกบุคคล ถึงกระนั้นถนนที่กล่าวมา ถ้าคุณชอบความมีสีสัน ก็เป็นถนนที่ทำให้คุณไม่น่าเบื่อจนเกินไปนัก

