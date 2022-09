พร้อมหรือยัง Studio Ghibli Park สวนสนุกจาก Ghibli studio เปิดให้บริการแล้วปลายปีนี้

Studio Ghibli เป็นสตูดิโอผลิตอนิเมชั่นชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่น ที่ก่อตั้งโดย Hayao Miyasaki ผู้กำกับอนิเมชั่นมือพระกาฬที่มีผลงานมากมายเป็นที่รู้จักในหมู่ผู้ชื่นชอบอนิเมชั่นทั้งยุคเก่าและใหม่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ชื่นชอบอนิเมชั่นจากฝั่งประเทศญี่ปุ่น ที่ทางค่ายสตูดิโอนี้โดดเด่นในการใช้เทคนิคการผลิตอนิเมชั่นแบบดั้งเดิมด้วยการวาดด้วยมือทีละเฟรม จนกระทั่งยุคปัจจุบันที่ใช้ทั้งกรรมวิธีทั้งเก่าและใหม่ในการผลิต และ Studio Ghibli Park ก็กลายเป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สร้างภาพจำที่สวยงามจากอนิเมชั่นออกมาในสถานที่จริง

Studio Ghibli Park เป็นสวนสนุกในรูปแบบเน้นให้นักท่องเที่ยวชมบรรยากาศมากกว่าเน้นความสนุกตื่นเต้นจากเครื่องเล่น โดยจะเริ่มเปิดให้บริการในวันที่ 1 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 ซึ่งจะเป็นการเปิดให้บริการใน 3 โซน จากทั้งหมด 5 โซน

สถานที่ตั้งของสวนสนุกแห่งนี้อยู่ที่ Aichi Expo Memorial park ซึ่งเป็นสถานที่ที่เคยจัดงาน World Expo ในปี ค.ศ. 2005 ในเมือง Nagakate จังหวัด Aichi ใช้เวลาเดินทางจากเมืองนาโกย่า 1 ชั่วโมง ซึ่งคุณสามารถตีตั๋วชินกันเซ็นจากโตเกียวได้เลย ค่าผ่านประตูหลักในวันธรรมดา ผู้ใหญ่ 2,000 เยน และเด็ก 500 เยน วันหยุดและเสาร์อาทิตย์ ผู้ใหญ่ 2,500 เยน เด็ก 1,250 เยน ซึ่งสามารถซื้อตั๋วได้จากเวบไซต์ https://l-tike.com/bw-ticket/ghibli/ghibli-park/ หรือจากเครื่อง Loppi machine ใน Lawson ทุกสาขาทั่วประเทศญี่ปุ่น

พื้นที่ที่จะเปิดให้บริการในปี ค.ศ. 2022

1 Hill of Youth

เป็นโซนที่จะคอยต้อนรับอยู่ใกล้ประตูทางเข้าที่สุด มีหอสังเกตการณ์ที่เหมือนหอคอยชมวิวที่สามารถมองเห็นพื้นที่ทั้งหมดได้ทั่ว โดยมีไอเดียหลักจากเรื่อง Howl’s Moving Castle รวมไปถึงตัวอาคารที่ได้แรงบันดาลใจจาก The Cat Returns และ Whisper of the Heart เป็นส่วนประกอบด้วย

ค่าเข้าชมในโซนนี้ ผู้ใหญ่ 1,000 เยน / เด็ก 500 เยน

2 Ghibli’s Large Warehouse

มาในรูปแบบคลังสินค้าในร่มขนาดใหญ่ ที่ผสมสถาปัตยกรรมระหว่างญี่ปุ่นและตะวันตก ซึ่งมีทั้ง ร้านอาหาร ร้านค้า ห้องจัดแสดงนิทรรศการ สนามเด็กเล่น รวมไปถึงโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก จุ 170 ที่นั่ง โดยมีการจำลองส่วนหนึ่งของตัวเมืองจากเรื่อง Spirited Away ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าชมได้ทุกฤดูกาล ทุกสภาพอากาศ

3 Dondoko forest

โซนพื้นที่ป่าที่จำลองบรรยากาศจากอนิเมชั่น My Neighbor Tototo โดยมีจุดประชาสัมพันธ์ เป็นบ้านพักของตัวเอกจากเรื่อง My Neighbor Tototo อย่างสองศรีพี่น้อง ซัตสึกิ และ เมย์ โดยมีเส้นทางเดินในป่า และพื้นที่ศาลเจ้าให้เหมือนในเรื่องให้เด็ก ๆ ได้วิ่งเล่น สำรวจอีกด้วย

ค่าเข้าชมในโซนนี้ ผู้ใหญ่ 1,000 เยน / เด็ก 500 เยน

พื้นที่ที่จะเปิดให้บริการในช่วงฤดูใบไม้ร่วง ปี ค.ศ. 2023

4 Mononoke’s Village

โซนนี้จำลองสถานที่อย่าง หมู่บ้านเอมิชิ และ โลหะนคร ซึ่งได้รับแรงบันดาลใจเรื่อง Princess Mononoke ซึ่งจะมีรูปลักษณ์เป็นหมู่บ้านชนบทในยุคมุโรมาจิ (ช่วงปี ค.ศ. 1336-1573)

5 Valley of Witches

โซนนี้ได้รับการออกแบบด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมยุโรป และมีกลิ่นอายของเวทย์มนตร์ เพราะได้รับแรงบันดาลใจจากเรื่อง Kiki’s Delivery Service และ Howl’s Moving Castle มาอย่างเต็มที่ มีทั้งพื้นที่โซนเมืองและบ้านของ Kiki หรือปราสาทเคลื่อนที่ขนาดใหญ่ของฮาวล์ ที่จำลองมาเหมือนหลุดออกมาจากอนิเมชั่นเลยทีเดียว (ซึ่งของจริงเคลื่อนที่ไม่ได้นะ)

ซึ่งจุดเด่นของสวนสนุกนี้คือบรรยากาศที่กิมมิกต่าง ๆ ที่จำลองออกมาได้เหมือนหลุดออกมาจากอนิเมชั่นเลย ซึ่งทำให้กิจกรรมของสวนหนุกนี้ก็ย่อมจพแตกต่าง จากสวนสนุกทั่ว ๆ ไป ที่มักจะดึงดูดแขกด้วยเครื่องเล่น แต่บรรยากาศของ สวนสนุกแห่งนี้ จะต้องถูกใจแฟน ๆ อนิเมชั่นจาก Ghibli studio อย่างแน่นอน ซึ่งสามารถสนุกได้ทุกเพศทุกวัยแน่นอน แต่ถ้าหากคุณอย่างซึมซับบรรยากาศหรือกระตุ้นความจำของคุณอีกครั้งกับอนิเมชั่นของ Ghibli Studio ก็สามารถรับชมกันได้ทาง Netflix มีให้รับชมกันจุใจแน่นอน

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia

Reference

https://ghibli-park.jp/en/

kiji.life/studio-ghibli-theme-park-2022/

tdrexplorer.com/studio-ghibli-theme-park/