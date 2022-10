Terminal 21 พระราม 3 ห้างใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

คนกรุงเทพฯ หรือแม้แต่คนที่ชอบเดินห้างสรรพสินค้าที่มีอยู่มากมายกำลังจะได้ที่เช็คอินใหม่แล้ว นั้นก็คือ Terminal 21 พระราม 3 ที่เตรียมตัวเปิดห้างวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

หลังที่มีการก่อสร้างเสร็จปลายปีที่แล้ว Terminal 21 สาขา พระราม 3 กำลังได้ฤกษ์เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ ด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ริ่มแม่น้ำเจ้าพระยา พร้อมทั้งมีการตกแต่งสไตล์ Neo Classic เป็นเอกลักษณ์ของห้าง รวมถึงหอนาฬิกาที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าห้าง น่าจะเป็นแลนมาร์คให้คนได้มาถ่ายรูปกันลงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างดี

มากกว่านั้น Terminal 21 สาขานี้ จะเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ 7 มุ่งหมาย เมืองแห่ง การท่องเที่ยวระดับโลก รอต้อนรับทุกครอบครัว สู่ประสบการณ์ความสุข ที่เต็มไปด้วยสีสัน รวมถึงหอนาฬิกาที่โดดเด่นเป็นสง่าอยู่ด้านหน้าห้าง น่าจะเป็นแลนมาร์คให้คนได้มาถ่ายรูปกันลงโซเชียลเน็ตเวิร์กกันอย่างดี

ซึ่งในแต่ละชั้นก็มีธีมของตัวเอง โดยมีชื่อแต่ละชั้น ดังนี้

ชั้น LG มาด้วยธีม Caribbean Village ช้อปสนุก เหมือนได้ผจญภัย ด้วยแรงบันดาลใจจากทะเลแคริบเบียน สไตล์ที่มาพร้อมกับความเป็นเอกลักษณ์ เนรมิต เรือโจรสลัด และ คลังสมบัติ

ชั้น G ดั่งไปดินแดนเมืองผู้ดีในธีม England Village ที่สะท้อนเรื่องราววัฒนธรรมตะวันตก

ชั้น 1 สไตล์ดินแดนมักกะโรนีในธีม Italy Village เมืองแห่งศิลปะ และ สถาปัตยกรรมในรูปแบบอิตาลี

ชั้น 2 กินขนมปัง สัมผัสกลิ่นน้ำหอมในธีม France Village จุดหมายของนักช้อปทั่วโลก เมืองแห่งมนเสน่ห์ ของศิลปะ และ แฟชั่น

ชั้น 3 ท่องแดนซากุระ ชิมปลาดิบในสไตล์ธีม Japan Village ดินแดนตะวันแรก เมืองแห่งศิลปะ และ เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่เป็นจุดหมายอันดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยวทั่วโลก

ชั้น 4-5 ดินแดนเสรีภาพท่องไปในธีม San Francisco Village มหานครแห่งความบันเทิง ตื่นตาตื่นใจไปกับหุ่นจำลองภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ สู่ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด

ซึ่งสิ่งที่โดดเด่นของห้างสรรพสินค้าแห่งนี้คือ โถงทางเดินห้องน้ำของแต่ละชั้น ถ้าใครเคยได้ไปสักสาขาใดสาขาหนึ่งก็จะมีภาพลอยอยู่ในหัวขึ้นมาทันที ในส่วนของ พระราม 3 เราอาจจะยกตัวอย่างสักชั้นคือ G เป็นโมเมนต์ที่คุณเดินเข้าสู่รถไฟด่วนสุดคลาสสิค แห่งโลกเวทมนต์ ได้เปิดประตูสู่การเดินทางครั้งใหม่ ในโลของ Harry Potter อย่างไรอย่างนั้น

มากกว่านี้ก็จะมาร้านรวงชื่อดังมากมายที่เรารู้จักกันดีมากมาย ทั้งไทย และ เทศ ที่มาเติมเต็มให้ที่นี้มีสีสันมากขึ้น สำหรับผู้ที่จะมาจับจ่ายใช้สอยที่ห้างแห่งนี้ โดยจะมีการแบ่งพื้นที่ ดังนี้

พื้นที่ให้เช่า 40,000 ตร.ม

ฟู๊ดมาร์เก็ต 1,500 ตร.ม

ซูเปอร์มาร์เก็ต 1,700 ตร.ม

พื้นที่จอดรถ 2,000 คัน

โดย Terminal 21 สาขาพระราม 3 The new landmark of leisure จะเป็นสาขาที่ 4 ต่อจาก Terminal 21 อโศก, Terminal 21 โคราช และ Terminal 21 พัทยา จังหวัดชลบุรี

ถ้าใครอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้ สามารถติดตาม Terminal 21 สาขาพระราม 3 ได้ที่

เว็บไซต์: https://www.terminal21.co.th/rama3/

FB: Terminal21Rama3ShoppingMall

เปิดเวลา 10.00-22.00 น.

โทร 02 343 8899

Hero image and featured image: Facebook Terminal21 Rama3 Shopping Mall

