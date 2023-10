หยุดห้วงเวลาแห่งการพักผ่อนกลางมหาสมุทรอินเดีย ณ InterContinental Maldives Maamunagau Resort

มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์ส่วนตัว หลีกหนีความวุ่นวายใกล้กับเขตรักษาพันธุ์ปลากระเบนราหูที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติที่ InterContinental Maldives Maamunagau Resort (อินเตอร์คอนติเนนตัล มัลดีฟส์ มาอามูนาเกา รีสอร์ต) อันเงียบสงบ

ซึ่งเป็นโรงแรมในเครือ IHG เปิดตัวเมื่อปี 2019 ลอยอยู่บนน้ำทะเลสีฟ้าของ Raa Atoll อันบริสุทธิ์ ดื่มด่ำไปกับสภาวะแห่งการพักผ่อนอันเงียบสงบ ดุจเสียงเพลงกล่อมเด็กจากมหาสมุทรอินเดีย ในขณะที่คุณใช้ชีวิตตามจินตนาการบนเกาะเขตร้อนภายใน Villa และ Residences ที่น่าประทับใจ ปรนนิบัติร่างกายและจิตวิญญาณที่ AVI Spa อันบริสุทธิ์ ลิ้มรสอาหารทะเลมื้อค่ำแสนอร่อยที่ร้านอาหารและบาร์ระดับโลก ด้วยรีสอร์ทที่สวยงามตั้งอยู่ใกล้เขตสงวนชีวมณฑลของยูเนสโก (UNESCO) แห่งหนึ่งของมัลดีฟส์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่าวฮานิฟารูที่ได้รับการคุ้มครองอย่างดี การมาพักที่นี่หมายถึงโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตในการชมแหล่งที่อยู่อาศัยทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์และหลากหลาย โดยมีฉลามวาฬจำนวนมากและกระเบนราหูที่ใกล้สูญพันธุ์

Resort Highlights

– Club InterContinental สิทธิพิเศษสำหรับแขกทุกวิลล่า

– 6 ห้องอาหารและบาร์

– The Retreat สงวนสิทธิ์สำหรับผู้ใหญ่เท่านั้นพร้อม infinity pool

– Overwater spa นำเสนอ Spa & Wellness journeys

– PADI 5 star certified dive center นำเสนอ courses และการสำรวจใต้ท้องทะเล

– Marine Centre (Water Sports)

– Residents Marine Biologist (นักชีววิทยาทางทะเลประจำถิ่น)

– Marine Discovery Centre

– Planet Trekkers Kid’s Club

– Fitness Centre

InterContinental Maldives Maamunagau Resort

ล้อมรอบด้วยผืนน้ำอันเงียบสงบของมหาสมุทรอินเดีย เป็นรีสอร์ทหรูหราเขตร้อนที่ดีที่สุดระดับ 5 ดาว ตั้งอยู่บนเกาะส่วนตัวสุดพิเศษใกล้กับเขตสงวนชีวมณฑล Baa Atoll ขององค์การยูเนสโก มีห้องสวีทและวิลล่าสุดหรูจำนวน 81 ห้อง นอกจากนี้ ด้วยร้านอาหารที่สวยงามหลายแห่ง หาดทรายขาวละเอียดที่ทอดยาว และกิจกรรมสันทนาการและเพื่อสุขภาพมากมาย คุณจะพบว่ามีบางสิ่งบางอย่างสำหรับทุกคนที่แห่งนี้

อินเตอร์คอนติเนนตัล มัลดีฟส์ มาอามูนาเกา รีสอร์ต คือสวรรค์สำหรับคนรักผืนน้ำ ท้องทะเลและมหาสมุทร พร้อมด้วยกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นมากมายให้เพลิดเพลิน กระตุ้นอะดรีนาลีนของคุณด้วยกีฬาทางน้ำอันน่าตื่นเต้นมากมาย เช่น พาราเซล เจ็ตสกี และเอ็กซ์เจ็ตเบลดดิ้ง หรือคว้าหน้ากากและตีนกบแล้วสำรวจแนวปะการังที่มีชีวิตชีวา หรืออีกทางเลือกหนึ่งออกเดินทางสู่อ่าวฮานิฟารูเพื่อดำน้ำตื้นกับปลากระเบนราหู เรียนรู้การเล่นกระดานโต้คลื่น หรือมุ่งหน้าไปที่ศูนย์ดำน้ำ PADI เพื่อใช้เวลาหนึ่งวันในการสำรวจโลกใต้ทะเลอันงดงามของ Raa Atoll อินเตอร์คอนติเนนตัล มัลดีฟส์ ทำงานร่วมกับ Manta Trust หนึ่งในองค์กรวิจัยกระเบนราหูชั้นนำของโลกที่ให้บริการการนำเสนอทางการศึกษาและการทัศนศึกษาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ที่ InterContinental Maldives Maamunagau Resort ยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมมากมาย เช่น AVI Spa สโมสรสำหรับเด็ก Planet Trekkers อันน่าตื่นตาตื่นใจ และ The Retreat ซึ่งเป็นพื้นที่พิเศษเฉพาะสำหรับผู้ใหญ่เท่านั้น พร้อมด้วยสระว่ายน้ำแบบอินฟินิตี้ นอกจากนี้คุณยังจะพบร้านอาหารและเครื่องดื่มมากมายที่เสิร์ฟรสชาติจากทั่วโลก อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์อาหารเช้าทุกเช้าที่ Café Umi ลิ้มลองอาหารทะเลมัลดีฟส์สดใหม่ที่ Fish Market และเพลิดเพลินกับเครื่องดื่มค็อกเทลพร้อมชมวิวที่ Sunset Bar มีบางสิ่งบางอย่างที่เหมาะกับทุกความต้องการที่ InterContinental Maldive

ห้องพัก Villas & Residences

เปิดประสบการณ์การเข้าพักสุดอลังจากตัวเลือกห้องพักที่มีหลายรูปแบบทั้งหมด 81 ห้องพัก ทั้งแบบบ้านพักบนชายหาด โซนน้ำตื้น Lagoon โซนทะเลมหาสมุทร Overwater Villa และแบบหลังใหญ่ Residences มาพร้อมกับการตกแต่งและการจัดวางพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัว ทุกหลังผสมผสานความเป็นโมเดิร์นได้ดี ตัดวิวพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้าและพระอาทิตย์ตกสุดโรแมนติกในยามเย็น ห้องนอนแยกส่วนตัวจากห้องพักผ่อน ระเบียงส่วนตัว ยื่นรับสายลม แสงอาทิตย์ กลิ่นไอทะเลแสนหอมหวาน และสระว่ายน้ำภายในแบบส่วนตัว

All-Club InterContinental Experience

– อาหารเช้า ตื่นเต้นในยามเช้าไปกับอาหารเช้าที่ละลานตาพร้อมเสิร์ฟที่ห้องอาหาร The Retreat หรือ Café Umi ตั้งแต่ 07.00 – 10.30 น.

– Afternoon Tea เพลิดเพลินกับอาหารว่างหลากหลายแบบในแต่ละวัน club sandwich ที่ปรุงมาอย่างลงตัว เข้ากันได้ดีกับชา กาแฟที่เตรียมสดๆจาก Tea Sommelier ที่ The Retreat หรือ The Collective ตั้งแต่ 15.00 – 17.00 น.

– Evening Digestif แนะนำตัวเลือกไวน์และชีสที่แสนพิเศษขั้นพรีเมี่ยม ที่ The Retreat นอกจากนี้ยังมีเครื่องดื่มแบบ non alcoholic สำหรับครอบครัวและเด็กๆที่ The Pool Bar ตั้งแต่ 20.00 – 22.00 น. อีกด้วย

– All Day Refreshment แขกผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินไปกับอาหารและการบริการอย่างเต็มรูปแบบที่ The Retreat, The Collective

– The Pool Bar รสชาติของอาหารในมื้อค่ำ เครื่องดื่มซาบซ่า เข้ากันกับบรรยากาศวิวพาโนราม่าแสดงถึงท้องทะเล ท้องฟ้า ยามพระอาทิตย์ตกกลางมหาสมุทร

How to get there?

การเดินทางเข้าสู่ อินเตอร์คอนติเนนตัล มัลดีฟส์ มาอามูนาเกา รีสอร์ต จะต้องโดยสารโดยเครื่องบินน้ำ Seaplane ใช้เวลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติมาเล่ประมาณ 35 นาที หรือโดยเครื่องบินโดยสารภายในประเทศ Domestic flight ประมาณ 20 นาที พร้อมเรือรับส่งสุดหรูจากรีสอร์ทที่สนามบินถภายในประเทศ Dharavandhoo รอบเกาะรายล้อมไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ของปลาและปะการัง สัมผัสความเป็น Intercontinental ด้วยการบริการ และความเป็น Family Resort ทำให้เด็ก, ผู้ใหญ่ และคู่รัก สามารถเข้าพักได้ทุกเพศทุกวัยจริง ๆ นับเป็นดินแดนสวรรค์บนดิน Dream Destination ที่ต้องปักหมุดให้ต้องมาเยือนสักครั้ง

