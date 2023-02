สวรรค์ของคู่รัก ประสบการณ์ Romantic ขั้น Beyound ที่ Six Senses Yao Noi

จะมีสักกี่สถานที่ ที่จะทำให้คุณหัวใจเต้นแรง ภาพที่คุณได้ไปยืนบน Hill Top เบื้องหน้าคือสระว่ายน้ำและเวิ้งอันกว้างใหญ่ของอ่าวพังงา วิวป่าเกาะพันล้าน World Class Destination ของคู่รัก นักเดินทางทั่วโลก ที่ต้องมาสัมผัสสักครั้งในชีวิต งดงาม วิจิตร ต้องมนตร์สะกด ดั่งมีมนตร์ขลัง เฉกเช่นภาพวาดของจิตรกร สถานที่ปลีกวิเวก เติมเต็มทุกเฉดสีของธรรมชาติ ที่ Six Senses Yao Noi

ปฐมบทแห่งนิยามของคำว่า THE LUXURY LIFESTYLE

ไม่น่าเชื่อว่าจุดเริ่มต้นของเรื่องราวแสนประทับใจทั้งหมดนี้ เกิดขึ้นจาก ณ โมเมนต์การตกหลุมรักครั้งแรกของ Sonu Shivdasani และ Eva บนเกาะสวรรค์ Maldives ด้วย Idea ที่ทั้งคู่ต้องการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่ของการพักผ่อน ที่ผสานระหว่างการต้องรับที่หรูหราควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม จนเกิดเป็นรีสอร์ทแห่งแรกของพวกเขา Soneva Fushi เปิดในปี 1995 ตามมาด้วย Six Senses Hotels Resorts Spas กลุ่มโรงแรม Evason ในปี 1997 ก่อนที่ Six Senses จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเครือโรงแรมชั้นนำระดับโลก IHG(R) (InterContinental Hotels Group) Sonu Shivdasani ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Soneva ได้รับเกียรติอันสูงยิ่งจาก สมเด็จพระเจ้าชาลส์ที่ 3 แห่งสหราชอาณาจักร (King Charles III) ดำรงฐานะตัวแทนเกียรติยศของ Order of the British Empire (OBE) สำหรับการอุทิศตนเพื่อการท่องเที่ยว ความยั่งยืน และการกุศล เป็นหนึ่งในรางวัล King’s New Year Honors 2023

เปิดรับทุกโสตประสาท ก้าวสู่ Beyound of Senses

ความหมายอันลึกซึ้งจาก LOGO Brand ที่จะสังเกตเห็นวงกลมซ้อนกัน 6 วงเรียงขึ้นไปคล้ายพิรามิด ตัวแทนของประสาทสัมผัสขั้นพื้นฐานของมนุษย์ 5 ด้านได้แก่

การมองเห็น (รูป – Sight)

การลิ้มรส (รส – Taste)

การได้กลิ่น (กลิ่น – Smell)

การได้ยิน (เสียง – Hearing)

การสัมผัส (สัมผัส – Touch)

ส่วนวงกลมที่หกด้านบนสุด เปรียบเสมือนประสาทสัมผัสที่เหนือกว่าการรับรู้ด้วยกายภาพ เป็นความรู้สึกของปัจจเจกบุคคลในการเข้าถึง แตกต่างมีรายละเอียด ขึ้นอยู่กับ ณ ช่วงเวลาโอกาสในการรับรู้ อันที่มาของ Six Senses (สัมผัสที่หก)

Six Senses Ritual: Services, Personal, Style, Wellness, Community and Sustainability

บนเนื้อที่กว่า 21 ไร่ ของผืนป่าสวนยางพาราเดิม ถูกเนรมิตให้เป็นดั่งเนินเขาแห่งสรวงสวรรค์ กลายเป็นจุดหมาย สำหรับคู่รักและนักเดินทางจากทั่วโลก Sustainability is not a trend but it’s a Responsibility ไม่ใช่เพียงคำพูดสวยหรู แต่คือปณิธานตั้งมั่นความจริงจังของทางรีสอร์ทในเรื่องสิ่งแวดล้อม ในแคมเปญ Zero Plastic ที่จะทำให้ไม่มีการใช้พลาสติกในพื้นที่โรงแรมในปี 2022 สะท้อนออกมาภายใต้การออกแบบสถาปัตยกรรม โครงสร้างที่ใช้วัสดุที่ไม้เป็นหลัก งดการใช้ตะปู แต่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการเข้าสลักไม้แทน สีสัน รูปลักษณ์ กลมกลืนไปกับธรรมชาติ ลงรายละเอียดลึกไปถึงวิถีชีวิตของพนักงานแบบ Slow Life และ Uniform ที่ผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ งดการใช้สารเคมีอีกด้วย

เผยความลับน่ารู้ ของ Six Senses Yao Noi

มีบริการรถรับส่งระหว่างสนามบินภูเก็ต ลงเรือเร็ว Speedboat ที่อ่าวปอ แกรนด์ มารีน่าใช้เวลาประมาณ 45 นาที ก็ถึงท่าเรือของโรงแรม

ประกอบด้วย Villa ทั้งหมด 53 แบบ ไล่เรียงกันวนเป็นวงกลมลักษณะคล้ายก้นหอย โดยทุกห้องเป็น Pool Villa และมี Outdoor Shower ที่ให้คุณได้เข้าถึงธรรมชาติแบบจัดเต็ม เริ่มจาก Hideaway Pool Villa, Ocean Pool Villa มากสุดคือ 4 ห้องนอน และมีห้องพิเศษอย่าง Beachfront Pool Villa, The View, The Ocean Retreat ก่อนหน้านี้เคยมีห้องที่ราคาแพงที่สุดไทย ชื่อ The Hill Top Reserve คืนละประมาณครึ่งล้านบาท ปัจจุบันปรับเปลี่ยนให้กลายเป็นพื้นที่ส่วนกลาง Hill Top Bar และสระว่ายน้ำอันเป็น Signature ของที่นี่

บริการ Villa Check In โดย Butler หรือที่นี้เรียกว่า (GEM) Guest Experience Maker คอยดูแลตลอดการเข้าพัก 24 ชั่วโมง

มี 4 Bar และห้องอาหารหลัก หรือจะเพิ่มความ Romantic สุด Private In-Villa Dining และมีบริการนั่งเรือหางยาว Sun Set Dinner บนชายหาดดูพระอาทิตย์ตก บนเกาะส่วนตัว

Living Room : International All Day Dining

: International All Day Dining Dining Room & Chef’s Table : AUTHENTIC THAI

: AUTHENTIC THAI The Den : ASIAN AND WESTERN TAPAS & Bar

: ASIAN AND WESTERN TAPAS & Bar The Hilltop: CONTEMPORARY WESTERN & Bar ที่นี้เป็น Highlight และสิ่งที่ทุกคนต้องห้ามพลาด ขนานนามว่าเป็น Bar ที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก โดยมีคำกล่าวว่า ในชีวิตหนึ่งคุณต้องได้ขึ้นมาชมวิวบนนี้สักครั้ง ไม่มีอะไรจะฟินไปกว่าการได้จิบ Cocktail สักแก้ว ว่ายน้ำในสระ Infinity Pool โอบล้อมด้วยวิว Panorama ของป่าเกาะ ที่มองเห็นแท่งเขาหินปูนกลางมหาสมุทรอันเงียบสงบ ของอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกของ UNESCO ดั่งภาพวาดของจิตรกร ฉากในหนังเรื่องอวตาร งดงามเหมือนต้องมนตร์สะกดจนไม่สามารถถ่ายทอดด้วยตัวอักษรหรือรูปถ่ายได้ โดยจะมอบความรู้สึกแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงเวลา ตั้งแต่ Sun Rise to Sun Set

กิจกรรมหลากหลาย ทั้งฟาร์มเห็ด ฟาร์มผัก เก็บไข่ ให้อาหารแพะ เก็บผัก พายคายัค เพ้นท์บาติก Cooking Class โยคะ ปั่นจักรยาน Thai Boxing เดินสำรวจป่าโกงกาง ส่องสัตว์ เช่นตัวเงินตัวทองขนาดยักษ์และนกหายาก สาธิตการกรีดยางพารา และที่พลาดไม่ได้คือ The Six Senses SPA อันเป็นเอกลักษณ์

Homemade ice-cream ที่ให้บริการตลอดการเข้าพัก

ที่ให้บริการตลอดการเข้าพัก Movie With the Stars บริการฉายหนังกลางแปลงหน้าหาดให้ชมฟรี บรรยากาศแสนโรแมนติกระหว่างคู่รักเคล้าเสียงคลื่นและลมทะเล เสิร์ฟข้าวโพดคั่วฟรีระหว่างดูภาพยนตร์อีกด้วย

บริการฉายหนังกลางแปลงหน้าหาดให้ชมฟรี บรรยากาศแสนโรแมนติกระหว่างคู่รักเคล้าเสียงคลื่นและลมทะเล เสิร์ฟข้าวโพดคั่วฟรีระหว่างดูภาพยนตร์อีกด้วย Hidden Gems ที่ซ่อนอยู่ของ Six Senses Yao Noi คือ นกเหงือก หนึ่งในสัตว์ป่าสงวนหายากของไทยและของโลก นกชนิดนี้จะอยู่อาศัยเฉพาะพื้นที่ที่สิ่งแวดล้อมอุดมเท่านั้น การันตีได้ถึงการอนุรักษ์พื้นที่ของรีสอร์ทได้เป็นอย่างดี โดยจะมีการสร้างบ้านให้กับนกเหงือกบนต้นไม้ปีละ 50 หลัง หากคุณโชคดีอาจได้พบเห็นนกชนิดนี้โดยมักจะส่งเสียงให้ได้ยินทั่วทั้งบริเวณ สัญลักษณ์ของรักแท้ เนื่องจากจะมีคู่แค่ตัวเดียวเท่านั้น หากตัวใดตัวหนึ่งจากไปก่อนอีกฝ่ายก็ใช้ชีวิตจนสิ้นอายุขัยตามกันไป

Address: 56 Moo 5 Tambol Koh Yao Noi Amphur Koh Yao Phang Nga Thailand 82160

Tel. : 076 418 500

Email: reservations-yaonoi@sixsenses.com

Website: www.sixsenses.com

