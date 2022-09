ปักหมุด บูทีคโฮเทล หัวหิน ถ่ายรูปสวย น่าเข้าพัก

The Peri Hotel เป็นโรงแรมเก่าแก่ริมทะเลที่เดิมชื่อ Escape Hotel ต่อมาได้รับการรีโนเวทใหม่ภายใต้การดูแลของ The Standard Hotels รวมกับ แสนสิริ โดยการออกแบบและการตกแต่งทั้งหมดได้รับแรงบันดาลใจมาจากวรรณกรรมเรื่อง “เต่าผจญทะเล” (Old Man and the Sea) เขียนโดย Ernest Hemingway ให้ออกมาเป็นสไตล์อบอุ่น ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้ และของตกแต่งชาวประมงสวยงาม เหมาะสำหรับพาเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือคนรักมาเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจรับลมทะเล และกินอาหารทะเลแสนอร่อย

The Peri Hotel Hua Hin, ถนนเพชรเกษม, หนองแค, หัวหิน, 063-187-0777