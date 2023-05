นิยามแห่งความหรูหรา ธรรมชาติ วัฒนธรรม สุขภาพ และจิตวิญญาณ ณ Six Senses Rome

Six Senses คือ โรงแรมที่เป็นระดับ Top หรือ Ultimate Luxury Hotel ของเครือ IHG Hotels & Resorts ซึ่งดูเหมือนว่าทางแบรนด์จะได้ให้ความเป็นอิสระ ปล่อยความเป็นสไตล์ ใส่ DNA ของแบรนด์ Six Senses ได้อย่างจัดเต็ม ทำให้เรายังคงได้เห็นการรังสรรค์ ความเป็นตัวตนที่เป็นความหรูหรา ผสานธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น และความยั่งยืนได้อย่างลงตัว ในหลายๆ Property ที่ได้เปิดให้บริการและ Projects ในอนาคต กับน้องใหม่ล่าสุดปักธงในยุโยป เมือง Italy ดินแดนสวรรค์แห่งเทพนิยายกรีก-โรมัน สถานที่แห่งประวัติศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศิลปินระดับโลก Landmark สุดโรแมนติกของคู่รักนักเดินทาง เปิดให้ริการช่วงเดือนมีนาคม 2023 ที่ผ่านมา กับค่าห้องเริ่มต้นที่ 808 ยูโร หรือประมาณ 30,000 บาท ร่วมออกเดินทางค้นหาประสาทสัมผัสที่หกไปพร้อมกัน ที่ Six Senses Rome

Six Senses Rome

ที่นี้คือ Six Senses แห่งแรกในอิตาลี และแห่งที่สี่ในยุโรป ต่อจาก Six Senses Douro Valley ในโปรตุเกส, Six Senses Residences Courchevel ในฝรั่งเศส และ Six Senses Ibiza ประเทศสเปน ทำเลใจกลางกรุงโรม ห่างจาก Trevi Fountain น้ำพุที่เที่ยวยอดฮิต เพียง 350 เมตร นอกจากนี้ ที่โรมยังถือเป็นโรงแรมแห่งที่สองของ Six Senses ที่เปิดให้บริการในตัวเมือง ต่อจาก Six Senses Kocatas Mansions ในอิสตันบูล ซึ่งจะเปิดตัวก่อน Six Senses New York และ Six Senses London ซึ่งมีกำหนดเปิดในปี 2566 และ Six Senses Kyoto คาดว่าจะเปิดตัวในปี 2567 เช่นเดียวกับ Aman Resorts, Six Senses Resorts ส่วนใหญ่อยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างห่างไกล ท่ามกลางจากธรรมชาติที่สวยงาม และบางครั้งก็อยู่ใกล้แหล่งมรดกโลกที่มีความสำคัญทางวัฒนธรรมของ UNESCO

Location

Six Senses Rome ตั้งอยู่ที่ Piazza di San Marcello ใช้เวลาเดินเพียง 5 นาทีจาก Trevi Fountain และ Pantheon, 13 นาทีจาก Spanish Steps, 18-20 นาทีจาก Colosseum และขับรถครึ่งชั่วโมงจาก สนามบินโรม (FCO) อาคารหลักของโรงแรม คือ Palazzo Salviati Cesi Mellini ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย UNESCO สามารถมองเห็นวิว Via del Corso ซึ่งกำลังได้รับการบูรณะอย่างพิถีพิถันพร้อมกับบันไดขนาดใหญ่ โรงแรมจะให้บริการห้องพักและห้องสวีท 96 ห้อง โดยหลายห้องมีเพดานสูงและรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์ สะท้อนถึงต้นกำเนิดมรดกของอาคาร ออกแบบตกแต่งภายในโดยบริษัท Patricia Urquiola จากสเปน ซึ่งมีผลงานด้านโรงแรมหรูอื่นๆ รวมถึง Velaa Private Island ในมัลดีฟส์ พื้นที่ส่วนกลางที่เพิ่งได้รับการปรับปรุงใหม่ของ Four Seasons Milan และ Mandarin Oriental Barcelona เป็นต้น

Accommodation

เปรียบดั่งการนำชิ้นงานทางศิลปะ แปรเปลี่ยนเป็นความสุนทรียะที่คุณเข้าถึงและสัมผัสได้ ประกอบด้วยห้องพัก 96 ห้อง รวมทั้งห้องเตียงคู่ ห้องจูเนียร์สวีท และห้องสวีทแบบหนึ่งและสองห้องนอน ด้วยบรรยากาศที่เงียบสงบ จึงเป็นที่ที่เหมาะสำหรับการสัมผัสประสบการณ์ที่มีความหมาย โดยรายละเอียดารตกแต่งแต่ละจุดมีรากฐานมาจากมรดกทางวัฒนธรรมของอิตาลีและประเพณีของชาวโรมัน ที่เป็นการเฉลิมฉลองการค้นพบใหม่ให้กับผู้ที่ชื่นชอบการเสพย์ติด โหยหา วัฒนธรรม สุขภาพ และจิตวิญญาณ

Dining

BIVIUM Restaurant-Café-Bar อยู่ที่ชั้นล่างของโรงแรมเป็นสถานที่ที่ครึกครื้นและมีชีวิตชีวา พร้อมครัวแบบเปิดและมุมบริการอาหารโดยเฉพาะ ส่วนที่ระเบียงบนดาดฟ้าของ NOTOS มีสวนโรมันลับ ๆ ที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับบทเรียนอัษฎางคโยคะ หรืออาหารว่างแสนอร่อยและจิบเครื่องดื่มสุดสร้างสรรค์ ลิ้มรสและสัมผัสอาหารอิตาเลียนแบบต้นตำรับโดยเชฟมืออาชีพได้ที่นี้ อิ่มอร่อย แถมดีต่อสุขภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม

BIVIUM Restaurant-Café-Bar : พื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ครึกครื้นพร้อมครัวแบบเปิดตลอดวันและมุมอาหารพิเศษโดยเฉพาะ

: พื้นที่ไลฟ์สไตล์ที่ครึกครื้นพร้อมครัวแบบเปิดตลอดวันและมุมอาหารพิเศษโดยเฉพาะ NOTOS Rooftop: เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศสวนลับพร้อมทิวทัศน์ 360 องศาแบบพาโนรามาของกรุงโรม

Bringing nature to urban wellness

เป็นการนำศิลปะโบราณของการอาบน้ำแบบสมัยโรมัน มาใช้ร่วมกับการนำเสนอเทคโนโลยี biohacking ล่าสุดสำหรับการกู้คืนและฟื้นฟูสุขภาพ ในใจกลางเมืองที่มีชีวิตชีวาและพลุกพล่านแห่งนี้ Six Senses Spa ยังตีความธีมของความคลาสสิกและการสัมผัสกับธรรมชาติเช่นเคย ตั้งแต่ภาพโมเสกของต้นลอเรลของ Daphne ไปจนถึงคุณสมบัติทางชีวภาพ และผลิตภัณฑ์สปาออร์แกนิกที่มาจากท้องถิ่น

Six Senses Rome Spa Facilities

Five treatment rooms (one for couples)

Roman Baths “calidarium, tepidarium, frigidarium”

Hammam for single, double, or group treatments

Sauna and steam rooms

Solarium

Biohacking room

Nail Bar

Yoga Studio and Meditation Room

Aerial Yoga

Alchemy Bar

EMPORIUM Boutique

Destination

กรุงโรม เป็นเมืองที่ทุกคนควรจะไปเยือนอย่างน้อยหนึ่งครั้งในชีวิต การผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์ มรดก ศิลปะ ประเพณี ขุมทรัพย์แห่งการทำอาหาร สภาพอากาศ ทัศนคติแบบสบายๆ ความปราณีต ละเอียดละออ ความชำนาญของช่างฝีมือ และความสนุกสนานในการใช้ชีวิต ทำให้ที่นี่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งจากทั่วโลก ไว้คุณผู้อ่านมีโอการอย่าลืมเติมเต็มประสบการณ์พักผ่อนสุดหรูหราแบบล้ำลึกถึงจิตวิญญาณที่ Six Senses Rome

CONTACT

Address: Piazza di San Marcello, 00187 Rome Italy GPS

Email: reservations-rome@sixsenses.com

Tel. : +39 06 86814000

Website: https://www.sixsenses.com/en/hotels/rome

Facebook: Six Senses Rome

instagram: sixsensesrome

