เหตุผลที่ไปเชียงใหม่แล้วต้องเลือกสายการบิน Bangkok Airways เท่านั้น

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

แม้ตอนนี้จะมีสายการบินหลายสายให้บริการการบินสู่จังหวัดเชียงใหม่ แต่ต้องยอมรับว่าคนจำนวนมาก (เช่นเดียวกับเรา) ก็ขอเลือกเป็น Bangkok Airways ด้วยเหตุผลแรกๆ เลยคืออยากไปนั่งที่เลาจน์เพื่อกินข้าวต้มมัด (ขำ) แต่ใช่ว่าบางกอกแอร์เวย์จะมีดีเพียงแค่นั้น เพราะสายการบินบูทีคแห่งนี้ ยกขบวนดาวแห่งการบริการมาเป็นแถว การันตีจากรางวัลสายการบินระดับภูมิภาคยอดเยี่ยมของโลก และความเยี่ยมที่ได้ยินกันจากปากต่อปาก ทริปแรกในคอลัมน์ One for the Road เราจึงเลือกบินกับบางกอกแอร์เวย์อย่างเต็มใจ แล้วสรุปเขาดีอย่างไรเรารวมคำตอบมาให้ด้านล่างนี้แล้ว

สายการบินแบบฟูลเซอร์วิส

บางกอกแอร์เวย์ เป็นสายการบินที่ให้บริการแบบฟูลเซอร์วิส นั่นหมายถึงราคาทุกอย่างรวมอยู่ในตั๋วแล้วเรียบร้อย ตั้งแต่น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม การเลือกที่นั่งก่อนการเดินทาง ไปจนถึงอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่อง และการเข้าใช้บริการเลาจน์ของสายการบิน ดังนั้นราคาของตั๋วอาจแพงกว่าสายการบินอื่น (แค่นิดหน่อย) แต่ถ้าเทียบกับประสบการณ์และความสะดวกสบายที่ได้รับคืนมาแล้ว นับว่าคุ้มกว่ากันมาก

การบริการในเลาจน์

อย่างที่เรากล่าวไป ไม่ว่าคุณจะซื้อตั๋วในที่นั่งแบบไหน จะแค่ Economy ก็สามารถเข้าใช้บริการบูทีคเลาจน์ของสายการบินได้ เลาจน์ของที่นี่กว้างขวางแบ่งโซนนั่งเป็นระเบียบ มีตั้งแต่ชุดโซฟาสำหรับคนเดินทางเป็นกลุ่ม ไปจนถึงเก้าอี้เดี่ยวสำหรับเดินทางคนเดียว และบริการอินเทอร์เนตไวไฟฟรี พร้อมเสิร์ฟอาหารว่างรองท้องก่อนขึ้นเครื่อง มีตั้งแต่แซนวิชง่ายๆ ไปจนถึงขนมเค้ก ชา กาแฟ น้ำส้ม และเมนูที่เป็นที่เลื่องชื่ออย่างข้าวต้มมัดชิ้นพอดีคำ ที่หอมข้าวเหนียวรสหวานกำลังดี ตัดกับความหวานแหลมของกล้วยได้รสชาติที่กลมกล่อม

เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง

ทีเด็ดอีกหนึ่งอย่างของสายการบินนี้คือมีบริการเสิร์ฟอาหารบนเครื่อง จะมีอะไรดีไปกว่าการนั่งฆ่าเวลาอย่างต่ำเป็นชั่วโมงบนเครื่องบิน ด้วยการทานอาหารมื้อง่ายๆ สักหนึ่งมื้อ แม้บินไปเชียงใหม่จะใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงนิดๆ แค่นั้น แต่บางกอกแอร์เวย์ก็เสิร์ฟอาหารจัดเต็มทั้ง ชา และกาแฟ ให้คุณทุกที่นั่ง ส่วนรสชาติของอาหารก็อร่อยทานง่าย อย่างทริปขาไปเราได้รับเสิร์ฟเป็นสปาเกตตี้ไก่ ส่วนขากลับเราได้เป็นเมนูปลาในซอสมะเขือเทศ

การบริการเหนือระดับ

เรายกให้บางกอกแอร์เวย์เป็นสายการบินที่คุ้มค่าในทุกระดับ ตั้งแต่เริ่มต้นจรดปลายน้ำ ตั้งแต่ขั้นตอนการจองตั๋วที่ง่ายและสะดวก ไปจนถึงการเช็คอินที่รวดเร็ว การบริการของพนักงานต้อนรับทั้งภาคพื้นและบนเครื่องก็ยิ้มแย้มแจ่มใส ก้าวเท้าขึ้นเครื่องก็สะอาดเอี่ยม ไร้กลิ่นพึงประสงค์ แถมที่นั่งก็กว้างขวางเหยียดเท้าได้ไม่อึดอัด สายการบินนี้ยังมีสนามบินเอกชนเป็นของตัวเอง รวมไปถึงบริการสิทธิประโยชน์มากมายที่เมื่อแสดงบอร์ดดิงพาส ก็รับส่วนลดสูงสุด 50% กับโรงแรม ร้านอาหาร สปา และร้านขายสินค้าที่ร่วมรายการ

เปิดเส้นทางใหม่ตลอด

ที่บางกอกแอร์เวย์มีสนามบินเอกชนเป็นของตัวเอง เนื่องมาจากความต้องการบุกเบิกเส้นทางการบินใหม่ตลอดเวลา เพื่อสอดรับกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่และก้าวนำคนอื่น อย่างสนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย และสนามบินตราด พร้อมเพิ่มความถี่ของเที่ยวบินในการรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวที่มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีเส้นทางใหม่ๆ ที่ บางกอกแอร์เวย์ เพิ่งเปิดบริการไปอย่างการบินตรงไปหาดใหญ่ และเกาะฟู้โกว๊กของประเทศเวียดนาม รวมถึงการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้ง อย่างเส้นทางการบินไปมัลดีฟส์ เสียมเรียบ ดานัง และฮ่องกง

