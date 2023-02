เที่ยวเชียงใหม่อย่างไรให้เหมือนคนพื้นที่ เคล็ดไม่ลับเตรียมตัวให้ดีก่อนจัดทริปขึ้นเหนือ

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

แน่นอนว่าเชียงใหม่ไม่ได้เป็นจังหวัดที่เที่ยวยากขนาดนั้น ไม่ว่าจะกับคนไทยด้วยกันหรือกับต่างชาติ แต่เราเชื่อว่าหาก เตรียม ตัวให้พร้อมก่อนออกเที่ยว ไม่ว่าจะจังหวัดไหน ก็จะทำให้ทริปนั้นสะดวกสบายและสนุกสนานกันมากขึ้น ถ้าคุณไม่อยากดูเหมือนเด็กหลงทางในเมืองล้านนา หรือทำตัวไม่ถูกยามเดินท่องเที่ยวในที่ต่างๆ เรามีเคล็ดลับเล็กๆ น้อยๆ มาฝาก ให้ทริปเชียงใหม่ครั้งนี้เป็นอะไรที่น่าจดจำมากขึ้น

เตรียมตัวก่อนเที่ยว

เมื่อรู้ตัวแน่แล้วว่าทริปต่อไปคือเชียงใหม่ สิ่งแรกที่ควรทำคือเช็คสภาพอากาศ เพราะอากาศที่เชียงใหม่ค่อนข้างแปรปรวนง่าย ยิ่งเฉพาะเดือนแห่งฤดูหนาว โดยปกติแล้วเชียงใหม่ทั้งปีช่วงบ่ายจะร้อนจัด ในขณะที่ตอนเช้าตรู่และตอนเย็นมาหน่อย ก็จะมีลมพัดเย็นๆ มาให้ได้จับไข้หัวลมกันเล่นๆ ดังนั้นแจกเก็ตสักตัวจึงถือเป็นไอเท็มที่ต้องพกติดตัวมาด้วย หรือถ้าใครไม่ชอบเพราะกินที่ในกระเป๋า จะเลือกเป็นผ้าคลุมไหล่ผืนเล็กที่เปลี่ยนร่างไว้ห่มคลุม ยามคุณออกไปหาอะไรทานมื้อเย็นด้านนอกก็ไม่เลวเหมือนกัน

แน่นอนว่าเรายังคงสู้กับโควิด19 อยู่ ดังนั้นอย่าลืมหน้ากากอนามัยและสเปรย์แอลกอฮอล์ติดตัวไปด้วยทุกที่ แม้ว่าเขาจะลดทอนมาตรการลงแล้วหรือไม่ก็ตาม (ปลอดภัยไว้ก่อนก็เป็นเรื่องที่ดี) รวมไปถึงถุงผ้าใบเล็กๆ ยามคุณเห็นของงานคราฟต์ที่อยากซื้อกลับบ้าน และที่อยากแนะนำเป็นพิเศษคือเรื่องการแต่งตัว ควรให้เรียบร้อยเมื่อต้องไปวัด หรือง่ายๆ ก็คือไม่ต้องเยอะ ไม่ต้องจัด เพราะเชียงใหม่คือเมืองแห่งวิถีสโลไลฟ์ ทุกอย่างเหมือนจะเดินช้าลง 1 ก้าว ดังนั้นเต็มอิ่มไปกับการเดินเที่ยวชมเมือง ดีกว่าคอยมัวห่วงเสื้อผ้าหน้าผมและการถ่ายรูป

เตรียมวิธีการโดยสาร

ยอมรับแบบยืดอกเลยว่าระบบขนส่งสาธารณะของประเทศไทยยังไม่เจริญไปถึงไหน ขนาดจังหวัดเชียงใหม่ที่พลุกพล่านด้วยนักท่องเที่ยวแล้ว ก็ไม่ได้ว่ามีการจัดการที่ดีขึ้นแต่อย่างใด ตัวเลือกที่มีจึงเรียกว่าจำกัดจำเขี่ยเลยทีเดียว ดังนั้นเราแนะนำว่าควรจ้างรถเที่ยวเหมาเป็นรายวันไป ดีกว่าใช้บริการ Grab ตลอดเวลา เพราะราคาถือว่าแพงใช้ได้เหมือนกันแม้ว่าจะเรียกง่ายมากก็ตามที การจ้างรถจึงนับว่าสมควรที่สุดในกรณีนี้ เพราะคนไม่คุ้นเส้นทางก็สามารถนั่งชิวๆ สบายๆ ได้ จะให้เขาพาไปจอดเทียบท่าประตูพระอุโบสถเลยก็ยังได้ด้วยซ้ำ

กลับกันถ้าคุณเป็นพวกชอบสโลว์ไลฟ์ อยากนั่งมองสองข้างทางช้าๆ แบบไม่เร่งรีบไปไหน ก็โบกรถสองแถวหรือที่คนท้องถิ่นเรียกว่ารถแดงได้เลย แต่ก็เตรียมใจไว้หน่อยว่าอาจจะช้าเกิน และแม้จะขอเหมาทั้งคันรถ แต่เขาจะแอบจอดทุกป้ายรับผู้โดยสารขึ้นอยู่ดี (ตามคำบอกเล่าของคนเชียงใหม่แท้ๆ) ดังนั้นถ้าไม่อยากเสียเวลาและเสียเงินอย่างไม่ค่อยคุ้มค่า ตัวเลือกนี้ก็อาจจะต้องตัดทิ้งไป

เตรียมซื้อของฝาก

ความจริงแล้วเที่ยวเชียงใหม่ไม่ได้ยากขนาดต้องอ่านคู่มือ แต่นี่เป็นเพียงข้อแนะนำน้อยๆ ที่อยากฝากไว้ เพราะเรื่องสุดท้ายก็ค่อนข้างสำคัญ นั่นคือเรื่องของฝาก เที่ยวเชียงใหม่ของฝากที่แนะนำนอกจากของกระจุกกระจิกอย่างปิ่นปักผม กระเป๋าสาน และของทอมือแล้ว ก็ต้องยกให้ประเภทของกินอย่างพวกน้ำพริกหนุ่ม แคบหมู ไส้อั่ว และหมูยอ ถ้าหากคุณเที่ยวจนหนำใจแล้วดันลืมเวลาหาซื้อของฝากให้คนที่บ้าน สนามบินเชียงใหม่ก็ยังพอมีให้ช้อปก่อนขึ้นเครื่องแบบแก้ขัดกันไป แต่ก็ต้องยอมรับตามสภาพที่มี เพราะมีเพียงแค่ไม่กี่เจ้าเท่านั้นที่ให้เลือกซื้อ แต่ข้อดีคือถ้าคุณซื้อของฝากที่สนามบินก็สามารถซื้อแล้วถือขึ้นเครื่องไปได้เลย โดยไม่ต้องโหลดใต้ท้องเครื่องให้ยุ่งยาก แต่ถ้าไม่อยากหิ้วของพะรุงพะรังก็ เตรียม ตัวกันแต่เนิ่นๆ ก่อนขึ้นเครื่องเป็นสิ่งที่ดีที่สุด

