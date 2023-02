What to do in Chiangmai เที่ยวเชียงใหม่ทำอะไรดีฉบับ 101

พบกับคอลัมน์ One for the Road ที่จะพาคุณไปกิน ดื่ม เที่ยว และรู้จักสถานที่นั้นแบบครบวงจร และเส้นทางแรกของเราพบกับ ‘จังหวัดเชียงใหม่’

เชียงใหม่ คือจังหวัดที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจมาโดยตลอด แต่ในอีกมุมหนึ่งก็มีคนจำนวนมากที่ไม่คุ้นเคย และไม่มีไอเดียในการตั้งต้นเที่ยวที่เชียงใหม่ ไปเชียงใหม่ทำอะไรดี เที่ยวที่ไหน พักที่ไหน หรือกินอะไร ในหัวข้อ What to do ของคอลัมน์ One for the Road ครั้งนี้เราจะพาคุณเที่ยวเชียงใหม่ฉบับ 101 แบบคนที่ไม่คุ้นเคยกับ ‘ความเชียงใหม่’ มาก่อน

เที่ยวแบบมีสมองที่ Chiangmai Design Week

Chiangmai Design Week เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นประจำปี เพื่อนำเสนองานออกแบบจากนักสร้างสรรค์หลายอาชีพ ที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน และยังเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนมุมมอง ประสบการณ์ และความเห็นอีกมากมายต่อคนร่วมสาขาอาชีพและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชม เราออกสตาร์ทกันที่นิทรรศการที่ว่าด้วยการดื่มสุราของคนไทย ชนิดของสุราสัญชาติไทยที่มีการพัฒนาปรับปรุงเรื่อยมา จนมาถึงเรื่องการกิน ที่เป็นวัฒนธรรมรากเหง้าที่โดดเด่นโดยเฉพาะ การกินของคนไทยผูกพันกับของพื้นถิ่น โดยเฉพาะสมุนไพรที่ช่วยเรื่องธาตุต่างๆ และโรคภัยไข้เจ็บมากมาย

หรือใครชอบเสพงานศิลป์ก็สามารถนั่งรถรางในงานตระเวนเที่ยวตามจุดต่างๆ ส่วนมากแล้วจะเป็นนิทรรศการโชว์งานศิลปะในรูปแบบต่างๆ ทั้งภาพเขียน รูปแกะสลัก งานทำมือ การจัดแสดง เสียง หรือสีต่างๆ ศิลปินพื้นฐิ่นก็ขนกันมาอวดโฉมกันแน่นขนัดพื้นที่ ให้คนรุ่นก่อนและรุ่นใหม่ได้เปิดประตูจินตนาการไปพร้อมๆ กัน

เสริมบุญสร้างบารมีที่วัดดัง

เราเข้าใจดีว่าคนหนุ่มสาวไม่ได้ให้ความสนใจกับวัดมากนัก แต่ในทริปนี้เราเพิ่มการไปเที่ยววัดเข้ามาในลิสต์ด้วย เหตุเพราะคนเขียนต้องติดสอยห้อยตามเพื่อนอีกหนึ่งคนที่เป็นสายมูตัวแม่ ผู้ชื่นชอบการบนบานสานกล่าวคำอวยพร และการซื้อหวย ไปแก้บนกันที่วัดดัง เราถึงได้เห็นความสวยงามของวัดพระธาตุดอยคำ และความขลังของหลวงพ่อทันใจ ที่จะว่าไปแล้วก็ไม่ได้มีขนาดใหญ่โตอะไร แต่ชื่อเสียงกลับเกรียงไกรไปทั่ว และผู้คนแถวนั้นให้ความเคารพเป็นอย่างมาก ด้วยความที่ไม่ได้เตรียมตัวมา (เพราะอย่างที่บอกว่าก็แค่ตามเขามาด้วย) เลยไม่ได้เตรียมดอกมะลิไว้สักการะบูชา หลังตั้งจิตกราบไหว้เรียบร้อยแล้ว เราเดินกระเถิบเข้ามาด้านในหน่อย เป็นลานกว้างที่มีองค์พระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ พร้อมบันไดทอดตัวยาวลงไปด้านล่าง มองไกลออกไปเห็นวิวเมือง เชียงใหม่

หลังนั่งรถหัวสั่นหัวคลอนเพราะเลี้ยววกไปวนมาหลายหน จากวัดพระธาตุดอยคำ เรากลับเข้าตัวเมืองสักการะบูชากันต่อที่วัดสวนดอก กลับกันกับความคึกครื้นของวัดที่เป็นศูนย์รวมนักท่องเที่ยว และคนรักการทำบุญ วัดสวนดอกเงียบสงบจนได้ยินเสียงลมพัดเบาๆ ไปมา พระวิหารหลวงเป็นตัวอาคารสูงโปร่งตระหง่าน เป็นที่ประดิษฐานของพระเจ้าเก้าตื้อ พระพุทธรูปองค์ใหญ่เหลืองอร่าม เดินลงมาจากวิหารหลวงไปยังลานโล่งด้านหลัง ที่นี่เป็นที่ตั้งของกลุ่มกู่บรรจุพระอัฐิจำนวนมากของเหล่าเจ้านายฝ่ายเหนือ กู่สีขาวตั้งเรียงรายอย่างสงบหน้าพระเจดีย์

ไม่ไปที่นี่ก็เหมือนมาไม่ถึง

Attraction ที่ไม่มา ก็เหมือนว่าไม่ถึงเชียงใหม่ สถานที่เช็คอินที่นักท่องเที่ยวต้องมาปักหมุดถ่ายรูปกันเป็นที่ระลึก ต้องเป็นที่ประตูท่าแพ ประตูคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นกำแพงที่สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมสมัยเก่า ที่ความจริงแล้วมีการต่อเติมปรับปรุงจากซากที่เหลืออยู่ เพื่อให้เป็นสถานที่เชิดหน้าชูตาแก่กับบ้านเมืองได้ ที่นี่นักท่องเที่ยวส่วนมากจะมาถ่ายรูปโดยมีนกพิราบเป็นนักแสดงตัวประกอบ ช่วยให้ภาพออกมาดูสวยงามมากขึ้น

แวะชิลกลางคืนที่ไนท์มาร์เกต

กลางคืนเป็นสวรรค์ของนักท่องเที่ยวและคนท้องที่ ถ้าเลือกไม่ไปร้านเหล้า คนที่นี่ก็จะไปรวมตัวกันที่ตลาดตอนกลางคืน ศูนย์รวมงานคราฟต์ ของกิน และอีกมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกันไม่หยุดหย่อน พร้อมเคล้าไปกับบรรยากาศเพลงสดที่วงจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเข้ามาแสดงฝีมือ เราแวะเวียนไปที่ไนท์มาร์เกตขนาดใหญ่บริเวณห้าง One Nimman ชื่อดัง ที่ภายในรวบรวมร้านอาหาร คาเฟ่ พื้นที่แสดงศิลปะอีกจำนวนมาก ตลาดแห่งนี้ยังมีเหล่านักศึกษาออกมาตั้งขายของทำมือ ตั้งแต่ภาพวาดศิลปะ งานปั้น ไปจนถึงเสื้อผ้า ในราคาที่สมเหตุสมผล

ไปก็ดีไม่ไปก็ไม่เสียแรง

สถานที่ที่เรากำลังพูดถึงนี้ คือคลองแม่ข่า ความสวยงามที่เห็นจากรูปถ่ายที่ระลึกทำเอาเราอยากตามไปเยือนดูสักครั้ง แต่สุดท้ายแล้วแน่นอนว่าเราเลือกที่จะ ‘ไม่’ ไป ด้วยเหตุผลเพราะชาวท้องถิ่นดันให้คำจำกัดความง่ายๆ ว่า “มันถ่ายได้แค่บางมุมเท่านั้น” ที่ดูแล้วเหมือนญี่ปุ่น นอกนั้นก็ไม่รอดหรอก ตัวคลองแม่ข่านั้นเดิมทีเคยทำหน้าที่เป็นคูเมืองชั้นนอกมาก่อน ปัจจุบันมีการบูรณะใหม่เนื่องจากหมู่บ้านและบริเวณคลองนั้นทรุดโทรมค่อนข้ามมาก และกลายมาเป็นสถานที่เที่ยวของคนรุ่นใหม่ รวมถึงมีการจัดประเพณียี่เป็งเป็นประจำอีกด้วย

แต่สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น ใครอยากไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงก็เชิญได้ เพราะสถานที่คลองแม่ข่านั้นอยู่ในตัวเมือง ซึ่งไม่ไกลจากประตูเมืองท่าแพ ใกล้ขนาดว่า โรงแรมใน เชียงใหม่ ที่เราพักสามารถเดินไปได้ใช้เวลาแค่ 10 นาที ถ้าหากใครไปแล้วก็อย่าลืมแนบรูปมาอธิบายให้ฟังกันด้วยว่า สรุปแล้วไป หรือไม่ไป แบบไหนดีกว่ากัน

