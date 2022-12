ทำไมตอนนี้สิงคโปร์ถึงน่าเที่ยว

อากาศหนาวๆ แบบนี้เหมาะกับการออกไปเที่ยวในที่อุ่นๆ พร้อมสัมผัสประสบการณ์เสมือนจริงที่อลังการที่สุด และเป็นที่น่าจับตามากที่สุดที่ประเทศ สิงคโปร์

ปฏิเสธไม่ได้ว่าตอนนี้ Avatar: The Way of Water คือหนังที่ถูกพูดถึงมากที่สุด เป็นเรื่องราวที่สร้างขึ้นจากโลกแห่งจินตนาการของผู้กำกับ James Cameron ที่ขายทั้งประสบการณ์ วิถีชีวิต ความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมเป็นหลักไมล์สำคัญของเรื่อง จนใครที่เข้าไปรับชมในเวลากว่า 3 ชั่วโมง 12 นาที ก็อาจเกิดอาการอินจัด ค้าง และยังหลงวนเวียนอยู่ในโลกของดาวแพนดอร่า จนเกิดอาการที่เรียกว่า Avatar Syndrome ขึ้นมา ดังนั้นบทความนี้เราจะพาคุณมุ่งสู่สถานที่เสมือนจริง ที่ยกดาวแพนดอร่ามาไว้ให้ทุกคนได้สัมผัสกันที่ประเทศ สิงคโปร์

เหตุผลที่สิงคโปร์ตอนนี้น่าเที่ยว

Avatar: The Experience คือประสบการณ์โลกเสมือนที่ประเทศ สิงคโปร์ จัดทำขึ้น เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่หลงใหลในวิถีชีวิตแบบชาวนาวี ที่จะให้คุณได้ท่องไปในโลกเสมือนจริงแห่งดาวแพนดอร่า ต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศ ณ คลาวด์ ฟอเรสต์ (Cloud Forest) การ์เด้นส์ บาย เดอะ เบย์ (Gardens by the Bay) นิทรรศการที่ได้รับแรงบันดาลใจจากหนังที่ทำเงินทั่วโลกสูงสุดตลอดกาล

ในงานนี้มีทั้งหมด 5 โซนในโลกเสมือนจริงของดินแดนแพนดอร่า เปิดโอกาสให้คุณมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างต่างๆ ที่สร้างเลียนแบบขึ้นมา และหยอกล้อไปกับสัตว์ทรงพลังรูปร่างคล้ายไดโนเสาร์มีปีก บนหุบเขาแบนชี (Banshee) หรือที่ชาวนาวีและผู้ชมรู้จักกันในชื่อว่าอิกราน (Ikran) ขนาดเท่าตัวจริง รวมถึงลูกๆ ของมัน และไวเปอร์วูฟ (Viperwolf) สัตว์ลูกผสมไฮยีน่าและหมาป่า ท่ามกลางบรรยากาศโดยรอบที่ถูกเนรมิตรขึ้นมาให้เหมือนดาวแพนดอร่า พร้อมป่านขนาดใหญ่อันเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของเผ่าโอมาติกาย่า และที่พิเศษสุดคือการเปิดตัวละครในหนังอวตารภาคใหม่ Avatar: The Way of Water เป็นครั้งแรก

โลกเสมือนจริงของแพนดอร่า เปิดให้สัมผัสประสบการณ์จริงตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2566 สามารถเข้าชมได้ตั้งแต่ 9:00 – 21:00 น. ของทุกวัน โดยราคาบัตรเข้าชมงานอยู่ที่ 600 บาท (23 ดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่ Klook

นอกเหนือจากคอหนังอวตารแล้ว สิงคโปร์ยังเอาใจชาวมังงะเลิฟเวอร์ กับนิทรรศการโดราเอมอน การ์ตูนขึ้นหิ้งของคนทั่วโลก อย่าง The Doraemon Exhibition ที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สิงคโปร์ (The National Museum of Singapore) ซึ่งนับเป็นนิทรรศการโดราเอมอนระดับโลกครั้งแรกที่จัดขึ้นนอกประเทศญี่ปุ่น โดยในงานจะมีการแสดงผลงานจากการ์ตูนอนิเมชันสุดน่ารัก โดยศิลปินร่วมสมัยชื่อดังระดับโลกอย่าง ทาคาชิ มุราคามิ, มิกะ นินากาวะ และโยชิโทโม นาระ เป็นต้น

ภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัย ที่มีการตีความโดราเอมอนจากศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมาย รวมถึงประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมที่มาจากการ์ตูนสุดคลาสสิคเรื่องนี้ รวมถึงมีการจัดแสดงภาพวาดต้นฉบับจากผู้สร้างสรรค์โดราเอมอน อาจารย์ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ โดยมีการนำภาพสเก็ตช์ และภาพวาดต้นฉบับที่ผ่านการคัดเลือกอย่างพิถีพิถันภายใต้ชื่อ MANGA DORAEMON Original Drawings Exhibition จากพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ มาจัดแสดงให้ได้ชมกันเป็นครั้งแรกในเอเชีย

ยังมีของที่ระลึกสุดพิเศษ ที่ทางผู้จัดได้คัดสรรมาจากพิพิธภัณฑ์ของอาจารย์ ฟูจิโกะ ฟูจิโอะ และของที่ระลึกที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับนิทรรศการโดราเอมอน ในประเทศ สิงคโปร์ ครั้งนี้ด้วย นิทรรศการนี้เปิดให้เข้าชมตั้งแต่วันนี้ถึง 5 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:00 – 19:00 น. ของทุกวัน โดยราคาบัตรเข้าชมงานอยู่ที่ 783 บาท (30 ดอลลาร์สิงคโปร์) สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรได้ที่นี่

