BIFW2022 Special Report รีวิวแฟชั่นโชว์ Greyhound Original คอลเล็กชั่นล่าสุดประจำวินเทอร์ 2022

Greyhound Original หนึ่งในโชว์ที่ทุกคนรอคอยซึ่งมาพร้อมกับความคาดหวังอย่างเต็มเปี่ยม ส่งผลให้แรงกดดันทั้งหมดตกไปอยู่ที่ทีมดีไซเนอร์รุ่นใหม่ของแบรนด์ที่ได้ชื่อว่าเป็น The King of Cool ประจำวงการแฟชั่นไทย แต่อย่างที่ทุกคนมักคอยพร่ำบอกตัวเองอยู่เสมอว่า “ไม่คาดหวัง ย่อมไม่ผิดหวัง” มานิต มณีพันธกุล รายงาน

ถ้าจะมีโชว์ใดทำให้แฟนแฟชั่นในยุค 90s จนถึงยุค Y2K รู้สึกใจเต้นทุกครั้งที่จะได้รับชม หนึ่งในนั้นก็คือ Greyhound Original แบรนด์แฟชั่นไทยที่บัดนี้ชื่อของมันเป็นมากกว่าแฟชั่น แต่มันคือ วิถีชีวิตที่บ่งบอกถึงไลฟ์สไตล์ของคนกรุงเทพฯ ที่ผ่านร้อนผ่านหนาวมานับ 40 ปี มันจึงไม่ใช่เรื่องที่เกินความคาดหมายเมื่อการกลับมาทำโชว์ใหญ่ในครั้งนี้ของแบรนด์ที่นำทีมโดยดีไซเนอร์รุ่นใหม่ บดินทร์ อภิมาน, พศิน สอิ้งทอง และพงศธร แพลอย จึงเต็มไปด้วยการรอคอยอย่างใจจดจ่อว่าในฐานะของผู้นำแห่งสไตล์ GH ในครั้งนี้จะทำให้ตำแหน่งแห่งหนของแบรนด์กลับมาอยู่ในฐานะเซ็นเตอร์ของแฟชั่นไทยอย่างที่เคยเป็นมาหรือไม่?

โดยไม่ต้องเสียเวลาใด ๆ ทันทีที่ก้าวเข้าสู่โลกใหม่ของ Greyhound Original เสียงเพลงประกอบจากซีรีย์ดังในยุค 90s อย่าง The X-files ลอยมาพร้อมกับบรรยากาศคึกคักที่ต่างหันตามองแล้วหันมาถามและถกกันอย่างตื่นเต้นว่า รันเวย์สูงเด่นสโลปกลับหัวหลับหางกลางเต้นท์ที่เห็นนั้น ฟังชั่นของมันแท้จริงแล้วคืออะไร? ทุกอย่างเฉลยทันทีเมื่อแสงแดงฉายทาบทับเหล่าบรรดานายแบบนางแบบสไตล์ Diversity ที่สุดจะ Woke เข้ายุคเข้าสมัย ติดเพียงแต่ว่า นี่คือสิ่งที่ GH ทำมาแล้วก่อนกาล ย้อนหลังไปกว่า 20 ปีตั้งแต่สมัย กรุงเทพฯเมืองแฟชั่น (ยังไม่ล่มสลาย) กับ Playhound และ Grey by Greyhound (ที่ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในแฟชั่นโชว์ที่ดีที่สุดตลอดกาลของเมืองไทย) นั่นยังไม่นับรวมว่า ความจำเป็นของการเป็นแบรนด์เพื่อคนรุ่นใหม่ ต้องถูกตีความออกมาด้วยการแคสติ้งตัวแบบให้เยอะและหลากหลายเข้าไว้อย่างนั้นหรือ จึงจะนับว่า “ฟังเสียงของอนาคต” อย่างแท้จริง

ซึ่งถ้าเป็นอย่างที่ว่านี้แล้ว ทำไมเรากลับรู้สึกว่านี่คือการย้ำคิดย้ำทำแบบยัดเยียด มากกว่าที่จะแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจในสไตล์อย่างมีสติ ตามที่ GH เคยทำได้ดีมาโดยตลอด นั่นยังไม่นับถึงการแบ่งฉายแสงบอลลูนสี แดง เขียว น้ำเงิน เพื่อให้เล่นล้อกับตัวชุดเผื่อจะเด่นและเพิ่มความน่าสนใจขึ้นมาได้บ้าง ทั้งที่จริงๆ แล้ว เสื้อผ้าที่เห็นในโชว์นี้ยามแขวนขายอยู่บนราวเสื้อนั้นสวยเท่และคงความเป็น GH ในมุมมองเดิม เพิ่มเติมคือโครงเสื้อตามเทรนด์ฮิตใหม่ๆ และยังคงเป็นสตรีทแวร์สุดคูลอย่างที่เคยเป็นทั้งเสื้อยืดพิมพ์ลาย กางเกงคาร์โก้ตัวโคร่ง แจ็กเกตทรงยูนิฟอร์ม และชิ้นสวยละลานตา เพียงแต่ว่ามันถูกทำให้ด้อยค่าลงด้วยรูปแบบโชว์(แสง)เหนือ เพื่อให้คนดูตะลึงในความว้าวกับรันเวย์แนวเข็นผลงานขึ้นภูเขาเพื่อให้ถึงจุดสุดยอด ฟินทั้งคนออกแบบและคนดู but who’s wanna be on that TOP?!? นั่นยังไม่นับว่าทั้งโชว์และสไตลิ่งแบบนี้มันไม่ใช่ของใหม่อะไร ถ้าคุณผ่านตามากับโชว์สไตล์โลกแตกจากหลากหลายแบรนด์เอาใจ Gen Z ที่เราคงไม่จำเป็นต้องเอ่ยชื่อออกมาให้ถกเถียงกัน

มันกลายเป็นความน่าเสียดายที่ความตั้งใจอยากจะนำเสนอความเป็น Basic with a Twist ในวันนี้ของ Greyhound Original ผ่านการใช้เส้นใยธรรมชาติ รวมถึงการนำผ้ามารีไซเคิลซึ่งเป็นวัสดุหลัก เช่นเดียวกันกับการใช้ผ้าออแกนิคคอตตอนหรือฝ้ายอินทรีย์มาเป็นโจทย์เพื่อนำเสนอแนวคิดของคนรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมกลับถูกทำให้จืดจางลงด้วยอะไรต่างๆ ที่ว่ามาเกือบทั้งหมดนี้ ตำแหน่ง The King of Cool ในวันนี้ ไปๆ มาๆ จึงเป็นได้เพียงแค่ The Kid Who Wanna Be King ที่เราคงต้องช่วยกันไขแฟ้มลับคดีพิศวง ถึงความเป็นจริงในข้อนี้กันต่อไป…ติดตามคอลเล็กชั่นเพิ่มเติมได้ที่นี่

เรื่องโดย: Manit Maneephantakun

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia