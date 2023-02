วิธีดูแลผิว ให้ฉ่ำสวยก่อนวันวาเลนไทน์

ใกล้ถึงเทศกาลแห่งความรักแล้ว วันพิเศษแบบนี้ จะไปออกเดตทั้งที ต้องประทินโฉม ให้สวยเริ่ดกันหน่อย เสื้อผ้าหน้าผมปังแล้ว งานผิวก็อย่าให้ขาด ได้เวลามา ดูแลผิว ให้สวยฉ่ำมงลง เปล่องออร่า เป็นประกาย ก่อนถึงวันวาเลนไทน์กัน Hello! จะพาคุณมาดู ว่ามีเคล็ดลับ วิธีดูแลผิว กันเลยว่าจะมีอะไรบ้าง

เติมความชุ่มชื้นให้ผิว

อย่าปล่อยให้ผิวแห้งกร้าน นอกจากผิวหมองแล้ว ระวังริ้วรอยจะถามหา หมั่นบำรุงเติมความชุ่มชื้น ด้วยสกินแคร์ต่าง ๆ หลังล้างหน้า อาบน้ำ เพราะผิวอิ่มน้ำ คือจุดเริ่มต้นของผิวสุขภาพดี เปล่งปลั่ง และที่สำคัญ อย่าลืมดื่มน้ำ อย่างน้อยวันละ 6-8 แก้ว นอกจากทำให้ผิวสวยแล้ว ยังช่วยให้ระบบต่าง ๆ ในร่างกาย ทำงานได้ดีอีกด้วย

สครับเซลล์ผิวเก่า

ในทุกวันจะมีเซลล์ผิวที่ตายแล้ว หลุดออก และทับถมกันอยู่บนผิว ปล่อยไว้นานเข้า ก็อุดตันผิว และรูขุมขน ทำให้ไม่ว่าจะบำรุงอะไร ก็ไม่เข้าคัว แล้วยังเห็นเป็นขุย แห้งแตกอีกต่างหาก เลือกใช้ผลิตภัณฑ์สครับ ที่อ่อนโยนไม่บาดผิว ขัดตัวอาทิตย์ละครั้ง สองครั้งดูนะ รับรองว่า ตัวนุ่มน่ากอดแน่นอน

ห้ามลืมทากันแดด

ข้อนี้สำคัญสุด ๆ แบบขาดไม่ได้ ! ห้ามลืม ทาครีมกันแดดเด็ดขาด ไม่ว่าจะออกไปข้างนอก หรืออยู่ในบ้าน รังสียูวีจากแสงแดด และแสงหน้าจอ ก็สามารถทำร้ายผิวของเรา ส่งผลให้เป็นฝ้ากระ ผิวคล้ำหมอง เหี่ยวย่น และดูแก่ก่อนวัยอันควรได้ และอย่าลืมเลือกครีมกันแดด ที่ไม่อุดตันรูขุมขนด้วย ไม่งั้นสิวจะถามหาเอาได้นะ

พักผ่อนให้เพียงพอ

พื้นฐานของทุกอย่างสำหรับร่างกาย เริ่มจากการนอนหลับพักผ่อน ที่เพียงพอ เวลาที่นอนหลับนั้น เป็นเวลาที่เซลล์ต่าง ๆ ซ่อมแซมตัวเอง รวมถึงเซลล์ในชั้นผิวของเราด้วย ส่วนระยะเวลาที่เหมาะสม กับการนอนหลับให้เพียงพอต่อวันนั้น อยู่ที่ประมาณ 6-8 ชั่วโมง และควรเป็นการหลับที่มีคุณภาพ คือ ไม่ตื่นระหว่างคืน และควรนอนหลับให้สนิท

รักษาความสะอาดให้ดี

ไม่ว่าจะออกไปข้างนอกหรือไม่ ก็อย่าลืมอาบน้ำทำความสะอาดร่างกาย และผิวหน้าเป็นประจำ ตอนตื่น และก่อนเข้านอน เพื่อป้องกันไม่ให้คราบเหงื่อไคล และสิ่งสกปรก สะสมบนร่างกาย นอกจากจะทำให้ผิวเสียแล้ว ยังอาจเกิดโรคผิวหนังตามมาได้ ดังนั้นสาว ๆ อย่าลืมรักษาความสะอาดของร่างกายกันด้วยล่ะ

วิตามินซีช่วยได้

อย่างที่รู้กันว่า วิตามินซีนั้นช่วยให้ผิวสว่างกระจ่างใส ลดเลือนจุดด่างดำ รอยคล้ำได้ และยังช่วย ต้านอนุมูลอิสระ ชะลอริ้วรอยแห่งวัย การรับประทานอาหาร ที่มีวิตามืนซีสูง เช่นผลไม้ต่าง ๆ หรือเน้นบำรุงสกินแคร์ ที่มีส่วนผสมของวิตามินซีเป็นหลัก ก็เป็น วิธีดูแลผิว ที่ช่วยเพิ่มออร่าฉ่ำโกลว์ได้

หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์ และบุหรี่

สารนิโคตินในบุหรี่นั้น ส่งผลกับการไหลเวียนของเลือด ทำให้ผิวแห้ง หย่อนยาน ระดับเดียวกับ ที่แสงแดดทำร้ายผิวเลยล่ะ ส่วนแอลกอฮอล์ ก็ทำให้ผิวเหี่ยวแห้งได้ง่ายขึ้น เพราะขาดวิตามินบี ยิ่งสายปาร์ตี้แบบสุดเหวี่ยง ยิ่งเสี่ยงกับการพักผ่อนไม่เพียงพอ หรืออาจไม่ได้ทำความสะอาดผิวก่อนเข้านอน ทำให้ร่างโทรมหนักเข้าไปอีก ใครที่ปาร์ตี้หนัก ๆ ต้องอย่าลืมดื่มน้ำตามให้เพียงพอ และทำความสะอาดผิวก่อนอนกันด้วยนะ

สาว ๆ Hello! ที่มีแพลน จะออกไปไหนวันวาเลนไทน์กันแล้ว ก็อย่าลืม เริ่มบำรุงผิว กันตั้งแต่วันนี้ เพราะผิวที่ดี ย่อมทำให้เราแต่งหน้า แต่งตัว กันได้ง่ายขึ้น เรียกได้ว่า พื้นฐานผิวที่ดี ก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้ว หากลองทำวิธีเหล่านี้แล้ว ได้ผลเป็นอย่างไรกันบ้าง หรือคุณผู้ชายเริ่มชมมาแบบไหนกันบ้าง ก็อย่าลืมมาแบ่งปันให้ชาว Lifestyle Asia ฟังกันด้วยนะ

