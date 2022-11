Michelin Guide Thailand 2023 จัดเต็มร้านเด็ดดัง ร้านไหนเด็ด ร้านไหนดัง ชวนกันไปรับประทาน

สำหรับสายนักกิน นักชิม หรือหลงใหลในอาหาร ก็คงไม่มีใครไม่รู้จัก ดาวมิชลิน ที่มักจะให้กับร้านอาหารที่โดดเด่นทั้งรสชาติ คุณภาพ เทคนิค และความคุ้มค่า โดยปีนี้การประกาศรางวัลใหญ่วงการอาหารก็กลับมาอีกครั้งกับ ‘Michelin Star Revelation Thailand 2023’ ครั้งที่ 6 พร้อมคู่มือที่ทุกคนรอคอยอย่าง ‘MICHELIN Guide Thailand 2023’ หรือ ‘มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย’ ฉบับประจำปี 2566 แนะนำร้านอาหาร 2 และ 1 ดาวมิชลิน, บิบ กูร์มองด์ และ แนะนำร้านอื่น ๆ ชวนชิมอีกมากมาย โดยครั้งนี้เป็นปีแรกที่ขยายฐานเดินทางสู่ดินแดนอีสานอย่าง นครราชสีมา,ขอนแก่น, อุบลราชธานี และ อุดรธานี จากเดิมที่มีแต่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่, ภูเก็ต และ พระนครศรีอยุธยา

อาหารจากร้าน ลาบสมพิศ จังหวัด นครราชสีมา และ มีกินฟาร์ม จังหวัดขอนแก่น

ในงานเปิดตัวคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย’ ฉบับประจำปี 2566 (The MICHELIN Guide Thailand 2023) ซึ่งเป็นคู่มือแนะนำร้านอาหาร และที่พัก ‘มิชลิน ไกด์’ ฉบับที่ 6 ของประเทศไทย มิชลินได้ประกาศรายชื่อร้านอาหารที่คว้ารางวัล ‘ดาวมิชลิน’ (MICHELIN Star), รางวัล “ดาวมิชลินรักษ์โลก” (MICHELIN Green Star), รางวัล MICHELIN Young Chef Award และ รางวัล MICHELIN Service Award พร้อมทั้งรางวัลพิเศษอีก 2 รางวัลที่มอบให้เป็นปีแรก ได้แก่ รางวัล MICHELIN Opening of the Year Award และรางวัล MICHELIN Sommelier Award

เราก็เลยอยากจะหยิบคู่มือ MICHELIN Guide Thailand 2023 เปิดให้ทุกคนดูว่าปีนี้รายชื่อร้านอาหารที่ผ่านการคัดสรรและ น่าสนใจมีที่ไหนกันบ้าง โดยคู่มือฉบับล่าสุด มีการรวบรวมร้านอาหารทั้งหมด 441 แห่ง เป็นร้านที่ได้รับรางวัล ‘2 ดาวมิชลิน’ 6 ร้าน (ทุกร้านเป็นร้านที่รักษาสถานะ 2 ดาวมิชลินเอาไว้ได้), รางวัล ‘1 ดาวมิชลิน’ 29 ร้าน, รางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ 189 ร้าน และร้านแนะนำอื่น ๆ อีก 217 ร้าน โดยมีร้านใหม่คว้ารางวัล ‘1 ดาวมิชลิน’ เพิ่มขึ้น 5 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน และเลื่อนระดับ 1 ร้าน) และรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ จำนวน 59 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 53 ร้าน และ เลื่อนระดับ 6 ร้าน) ทั้งยังมีร้านติดโผร้านแนะนำในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ เป็นครั้งแรกอีกถึง 53 ร้าน สรุปยอดรวมร้านใหม่ในคู่มือฯ ฉบับล่าสุดนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 111 ร้าน

เพราะฉะนั้นเราไปดูกันว่ารายชื่อร้านอาหารที่ได้รับรางวัล และน่าสนใจมีที่ไหนที่น่าไปเยี่ยมเยือนกันบ้างสำหรับ MICHELIN Guide Thailand 2023

Michelin Guide Thailand 2023 One Star Restaurants

มี 29 ร้านมิชลิน รางวัล 1 ดาว ที่รักษามาตรฐานไว้ได้ มีร้านติดอันดับเพิ่มขึ้น 5 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน และ เลื่อนระดับ 1 ร้าน)

ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลิน ได้แก่

80/20bkk

Blue by Alain Ducasse

Cadence Restaurant by Dan Bark

Canvas

Chim By Siam Wisdom

Elements, Inspired by Ciel Bleu

J’AIME by Jean-Michel Lorain

Khao (Ekkamai)

เจ๊ไฝ

Le Du

ร้านเมธาวลัย ศรแดง Methavalai Sorndaeng

Nahm

Paste Bangkok Thai Cuisine

Saneh Jaan

Sra Bua by Kiin Kiin

Suanthip สวนทิพย์

Sushi Masato

PRU Restaurant

Savelberg Thailand

Yu Ting Yuan

IGNIV Bangkok

Côte by Mauro Colagreco

Gaa

Aksorn

ร้านอาหารที่ได้ 1 ดาว หน้าใหม่ ได้แก่

Signature

Baan Tepa

Haoma

Potong

Maison Dunand

ร้าน Maison Dunand ที่ได้รับรางวัลมิชลิน 1 ดาว หน้าใหม่

Michelin Guide Thailand 2023 Two Star Restaurants

ร้านอาหารที่ยังคงรักษามาตรฐาน 2 ดาวมิชลิน จำนวน 6 ร้าน

Chef’s Table Bangkok

Le Normandie by Alain Roux

Mezzaluna Restaurant

R.HAAN

Sorn ศรณ์

Sühring

MICHELIN Green Star หรือ “ดาวมิชลินรักษ์โลก”

เป็นรางวัลมอบให้กับร้านอาหารที่ดำเนินกิจการและมีแนวปฏิบัติประจำวันด้านการประกอบอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพิ่มขึ้นอีก 2 ร้าน รวมเป็น 3 ร้าน ได้แก่

PRU (พรุ) ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลินในจังหวัดภูเก็ต ที่รักษารางวัลเอาไว้ได้ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3

Haoma ร้านอาหารอินเดียในกรุงเทพฯ ซึ่งได้รับการจัดอันดับเป็นปีแรก และคว้ารางวัล ‘1 ดาวมิชลิน’

Jampa (จำปา) ร้านอาหารในภูเก็ตที่ผ่านการคัดสรรเป็นร้านแนะนำโดยคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์’ เป็นปีแรก

มื้ออาหารที่สร้างสรรค์จากร้าน Haoma และ Jampa (จำปา)

MICHELIN Thailand Young Chef Award

ดาวิเด การาวาเกลีย (Davide Garavaglia) เชฟสัญชาติอิตาเลียน จากร้าน Côte by Mauro Colagreco

MICHELIN Thailand Service Award

อุทิศ สองโท ผู้จัดการร้านบ้านพระยา ให้บริการอย่างอบอุ่นด้วยไมตรีจิตแบบไทย และ มาตรฐานอันเป็นเลิศของโรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

2 รางวัลพิเศษครั้งแรกในไทย

MICHELIN Thailand Opening of the Year Award

เชฟ “แพม” พิชญา สุนทรญาณกิจ (Pichaya Soontornyanakij) จากร้านโพทง (Potong) เปิดร้านอาหารใหม่ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา โดยมีแนวคิดที่โดดเด่นในการนำเสนออาหารอย่างสร้างสรรค์ จนกลายเป็นกระแสที่ได้รับความสนใจจากวงการอาหารในประเทศ

โพทง (Potong) ร้านอาหารจีน ที่นำร้านขายยามาห้างขายยาเปลี่ยนเป็นร้านอาหารใจกลางเยาวราช

MICHELIN Thailand Sommelier Award

กียม เปอร์ดิเกส (Guillaume Perdigues) จากร้าน Mezzaluna ได้รับรางวัล “ซอมเมอลิเยร์” (Sommelier) หรือผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์ที่มีคุณสมบัติโดดเด่น โดยให้บริการอย่างมืออาชีพ และ มีความชำนาญในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับไวน์ชนิดต่าง ๆ

ดาวิเด การาวาเกลีย (Davide Garavaglia) จากร้าน Côte by Mauro Colagreco และ กียม เปอร์ดิเกส (Guillaume Perdigues) จากร้าน Mezzaluna

สรุปร้านอาหารที่ได้รับรางวัลจากคู่มือ MICHELIN Guide ฉบับประเทศไทย ประจำปี 2566

ร้านอาหาร 2 ดาวมิชลิน จำนวน 6 ร้าน

ร้านอาหาร 1 ดาวมิชลิน จำนวน 29 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 4 ร้าน และเลื่อนระดับ 1 ร้าน)

ร้านอาหาร ดาวมิชลินรักษ์โลก จำนวน 3 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 2 ร้าน)

ร้านอาหารรางวัล ‘บิบ กูร์มองด์’ จำนวน 189 ร้าน (ติดอันดับครั้งแรก 53 ร้าน

และเลื่อนระดับ 6 ร้าน)

โดยรายชื่อร้านอาหารทั้งหมดที่ได้รับคัดสรร และจัดอันดับอยู่ในคู่มือ ‘มิชลิน ไกด์ ประเทศไทย 2566’ หรือ Michelin Guide Thailand 2023 มีให้คลิกเข้าดูได้ทางเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่นของ ‘มิชลิน ไกด์’ สำหรับระบบ iOS และ Android ที่มีให้ดาวน์โหลดได้ฟรี เพื่อให้ทุกคนสัมผัสประสบการณ์ที่สุดประทับใจในการรับประทานอาหาร รวมถึงธุรกิจโรงแรมที่พักมากมาย อย่างดีที่สุด

