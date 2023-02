สงกรานต์พัทยา สุดเดือดจัดไฟลุก Rolling Loud Thailand 2023 เทศกาลดนตรี Hip Hop ระดับโลกครั้งแรกในไทย

สงกรานต์พัทยาปีนี้ เตรียมสุดเดือดจัดไฟลุก Rolling Loud Thailand 2023 เทศกาลดนตรี Hip Hop ระดับโลกครั้งแรกในไทย

มอร์รีเทิร์น หรือ MORE จัดหนักทุ่มงบกว่า 1,000 ล้านบาท / Music Festival 2 เวทีใหญ่ยักษ์ / 66 กองทัพศิลปินระดับเทพจากวงการทั้งไทยและต่างประเทศ จัดงาน “Rolling Loud Thailand 2023” เทศกาลดนตรีฮิปฮอปสุดยิ่งใหญ่ระดับโลกเป็นครั้งแรกในเมืองไทยและที่แรกของเอเชีย คาดคนร่วมงานกว่า 80,000 คน ฟื้นเศรษฐกิจโกยเม็ดเงินกว่า 16,450 ล้านบาท หลังสถานการณ์โควิด ส่งให้ไทยก้าวเป็น “World Music Destination” บนเนื้อที่ 164 ไร่ 100,000 ตารางเมตร ซึ่งงานจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ที่ Legend Siam เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ต้อนรับเทศกาลสงกรานต์

เรียกได้ว่าเป็นกระแสในชั่วข้ามคืนเมื่อ Cardi B แร็ปเปอร์ชื่อดัง โพสต์คลิปส้มตำลงในไอจีสตอรี่ของเธอที่มีผู้ติดตามกว่า 70.5 ล้านคนทั่วโลก พร้อมแคปชั่นแซ่บๆว่า “So Good So Good Papaya Salad My Salad!” พลัก Soft Power อาหารไทยอย่างส้มตำเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก ทำให้เหล่าสาวกแฟนคลับอยากรู้ว่าตัวแม่ Cardi B จะรีวิวอาหารไทยเมนูไหนอีก ฝันนั้นเป็นจริงเมื่อ Cardi B เป็นหนึ่งใน Line Up รายชื่อศิลปินที่จะขึ้น On Stage บนเวทีสุดยิ่งใหญ่ “Rolling Loud Thailand 2023” พร้อมด้วย Chris Brown, Travis Scott, Lil Pump, Rick Ross, BIBI และอีกมากมาย

อีกหนึ่งไวรัลที่คนพูดถึงคือราคาบัตรเข้าชม ด้วยคุณภาพของศิลปินระดับโลก พร้อม Production สุดอลังการ อาจจะเรียกได้ว่านี้อาจจะเป็นคอนเสิร์ตที่ราคาบัตรสูงที่สุดในไทยก็ว่าได้ โดยบัตรเข้างานได้ 3 วัน

VIP 25,000 บาท หรือประมาณ 765 USD

GA 13,000 บาท หรือประมาณ 400 USD

งานนี้สาวก Hip Hop ต้องบริหารเงินในกระเป๋าให้ดีก่อนเตรียมไปมันส์กันช่วงสงกรานต์นี้ หากดูจาก Line Up ศิลปินแล้วถือว่าคุ้มค่ามากๆ

Rolling Loud จัดขึ้นครั้งแรกที่ Florida ในปี 2015 ปัจจุบันมีประเทศที่ถือลิขสิทธิ์ 5 ประเทศ คือ

USA / California

Netherlands / Rotterdam

Germany

Potugal

Thailand / Pattaya

โดยประเทศไทย เป็นประเทศเดียวในเอเชีย ถือลิขสิทธิ์ 5 ปี คือ 2023 – 2028 เป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นกองทัพศิลปินระดับ A-List ตบเท้าเข้าไทยในทุกๆปี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดงานแถลงข่าวที่ Central world Live ศูนย์การค้า Central World โดยมี ดร.อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ผู้ถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทย พร้อมสิทธิ์ขาดในการจัดงานในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมด้วย Partner กิตติมศักดิ์ คุณชัชวาล ตรีเนตร ผู้ช่วยกลุ่มประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน), คุณศิริญา เทพเจริญ กรรมการบริหาร บริษัท ณุศา ซีเอสอาร์ และคุณทิฐิพันธ์ เพ็ชรตระกูล รองนายกเมืองพัทยา ร่วมแถลงข่าวเปิดตัว Music Festival สุดยิ่งใหญ่นี้ ด้วยวิสัยทัศน์ ยกระดับประเทศไทยให้เป็น Music & Lifestyle Destination และ Production ที่สมบูรณ์แบบที่สุดในเอเชีย เนื่องจากประเทศไทยมีศักยภาพในการจัดงานระดับโลก ทั้งทรัพยากรด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ด้านProduction Design สุดตระการตา, Graphic Motion ขั้นเทพ, มัลติมีเดียต่างๆ พร้อมด้วยเอฟเฟกต์ตระการตา, คุณภาพของ Equipment สิ่งอำนวยความสะดวก, และความปลอดภัย

กระตุ้นการท่องเที่ยว ชู Soft Power ของไทย มุ่งหวังช่วยพลิกฟื้นเศรษฐกิจเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรี ก่อให้เกิดการกระจายรายได้ในหลายๆ ธุรกิจตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ เช่นโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว และพื้นที่โดยรอบ รวมถึงการสร้างรายได้ให้ประชาชนในท้องที่ด้วยเช่นกัน และผลประโยชน์กับผู้ชมที่จะมีโอกาสใกล้ชิดศิลปินดังระดับโลกมากมายในอนาคต นั้นคือประเทศไทยเป็นถูกปักหมุดหมายให้เป็น World Class Entertainment Destination นั้นเอง

มาเช็ค Line Up ศิลปินกัน ฟิตร่างกายพร้อมกระโดดให้สุดแรงปล่อยจอยกับเซอร์ไพร์สุดพิเศษมากมาย ร่วมระเบิดความมันส์ อาทิ Cardi B, Chris Brown, Travis Scott, Lil Pump, Rick Ross, BIBI และอีกมากมาย ส่วนศิลปินไทย อาทิ Thaitanium, F.Hero, UrboyTJ, Youngohm, Twopee Southside, YOUNGOHM, FIIXD x 1MILL, WONDERFRAME, SPRITE, MINDSETMOB ฯลฯ

โดย Rolling Loud Thailand 2023 จะเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2566 ที่ Legend Siam เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี จะมาในรูปแบบเต็ม Music Festival ประกอบด้วย 2 เวทีใหญ่ ร่วมด้วย 66 ศิลปินระดับโลก จากประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และเอเชีย จากประเทศเกาหลี ญี่ปุ่น สาธารณรัฐประชาชนจีน มาเลเซีย สิงคโปร์ กัมพูชา ย้ำมาตรฐานเทียบเท่าระดับโลก จำหน่ายบัตรทาง www.thaiticketmajor.com, www.ticketmelon.com ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมต่างๆได้ผ่านทาง

FB Fanpage : Rolling Loud Thailand

IG : rollingloud.th

Tik Tok : @rollingloud

Twitter : RollingLoud

Youtube : rollingloud

