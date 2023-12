รีแคปงานปาร์ตี้ Spice up your style with Cherilon ปรับลุคให้แตกต่างด้วยไอเท็มเก๋ๆ ที่ต้องมีติดตู้

มาร่วม Unveil your true self ไปกับงานปาร์ตี้ Spice up your style with Cherilon

เคยเป็นไหมเสื้อผ้าก็มีเยอะแต่บางทีใส่ซ้ำๆ แล้วก็เบื่อ อยากได้อะไรที่มาช่วยปรับเปลี่ยนให้ลุคดูต่างออกไป แม้ว่าจะใส่ชุดเดิมหลายๆ ทีก็ตาม สำหรับวิธีแก้ที่ว่าก็ง่ายมากๆ เพียงแค่มีไอเท็มหนึ่งชิ้นก็สามารถปรับเปลี่ยนลุคได้ในแต่ละวัน และยังเป็นไอเท็มที่สาวๆ ควรจะต้องมีติดตู้เลยก็คือ “ถุงน่อง” แน่นอนว่าต้องไม่ใช่ถุงน่องธรรมดา แต่ต้องเป็นถุงน่องจาก Cherilon เท่านั้น เพราะคุณภาพที่เหนียวแน่น แต่เนื้อบางเบา รวมไปถึงการดีไซน์และนวัตกรรมที่มีการปรับและพัฒนา เพื่อสร้างสิ่งที่ดีที่สุดให้กับสาวๆ จึงไม่แปลกใจเลยว่า ทำไมเชอรีล่อนจึงกลายมาเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งที่คนไทยรู้จักและไว้วางใจ

เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นให้สาวๆ ได้ลุคขึ้นมาสนุกสนานกับการแต่งตัว และแสดงออกถึงตัวตนที่มากขึ้น LSA ได้ชวนทุกคนมา Unveil your true self ไปกับงานปาร์ตี้ Spice up your style with Cherilon ที่ Cherilon ได้จัดขึ้นร่วมกับเรา เพื่อให้ทุกคนได้ออกมาสนุกสนานกับการแต่งตัวให้มากขึ้น และ express ความเป็นตัวตนให้มากขึ้นกับไอเท็มอย่างถุงน่องนั่นเอง ซึ่งภายในงานยังได้ “กิฟซ่า-ปิยา พงศ์กุลภา” รับหน้าที่เป็นพิธีกร และ “ซินดี้-สิรินยา บิชอพ” มาเป็นเมนเทอร์พิเศษที่จะช่วยโค้ชชิ่งการสไตลิ่งลุคของสาวๆ อีกด้วย มาดูกันว่าสาวๆ แต่ละคนจะสไตลิ่งลุคให้ออกมาเป็นแบบไหนได้บ้างที่วิดีโอข้างบนนี้เลย

