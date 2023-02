Conrad Bangkok ขอเชิญมาดื่มด่ำค่ำคืนแสนหวานไปกับมื้ออาหารสุดพิเศษ

วันวาเลนไทน์ที่ใกล้จะมาถึงในปี 2566 นี้ Conrad Bangkok ขอเชิญทุกท่านมาร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความรักที่ห้องอาหารชื่อดัง ในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566 พร้อมสิทธิพิเศษและส่วนลดมากมาย

วาเลนไทน์เป็นช่วงเวลาสุดพิเศษที่เราอยากให้ตราตรึงอยู่ในความทรงจำไปอีกนานแสนนาน เนื่องในโอกาสที่พิเศษต่อใจแบบนี้ ทางโรงแรมได้จัดเตรียมมื้ออาหาร โปรโมชั่น และสิทธิพิเศษไว้ให้คู่รักร่วมฉลองด้วยกันมากมาย ท่านจะได้รับดอกกุหลาบ 1 ดอก พร้อมส่วนลด 50% ที่ดิโพลแมท บาร์ หลังรับประทานอาหารค่ำที่ห้องอาหารที่ร่วมโปรโมชั่นวันวาเลนไทน์

ความพิเศษในวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องอาหารหลิว (Liu) ท่านจะได้เพลิดเพลินไปกับอาหารจีนกวางตุ้งแสนอร่อยกับเซ็ตเมนู Chinese Valentine Dinner ประกอบด้วยเป็ดปักกิ่งแซนด์วิชกับตับห่าน ปลาหิมะนึ่งเห็ดรวมและพาร์ม่าแฮม และยังสามารถเลือกอาหารจานหลักได้ ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ฮอกไกโดผัดซอสทรัฟเฟิล หรือ เนื้อแองกัสผัดซอสพริกไทยดำ ซึ่งเซ็ทเมนูนี้รวมสปาร์คกลิ้งไวน์ 2 แก้วสำหรับคู่รัก

เวลา: 18.00 น. – 21.00 น. ราคา: 2,888++ บาท สำหรับ 2 ท่าน

ห้องอาหารดิโพลแมท บาร์ (Diplomat Bar) ท่านจะได้ลิ้มรสเซ็ตอาหารสุดพรีเมี่ยม อาทิ หอยนางรมโอซาก้า ฮัมมูสกุ้งลายเสือย่าง และ สเต็กเนื้อวากิวสไลเดอร์ เห็ดทรัฟเฟิล รวมผักคะน้าผัดเนยกระเทียมดำ และมันฝรั่งทอดกรอบ เซ็ทเมนูนี้จะมี welcome drink เป็นไวน์ Chandon Brut กับราสเบอร์รี่

เวลา: 18.00 น. – 21.00 น. ราคา: 4,500++ บาท สำหรับ 2 ท่าน

นอกจากนี้เรายังมีค็อกเทลวาเลนไทน์ 3 ชนิดที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเมืองหลวงที่มีทัศนียภาพสุดตราตรึงใจ ได้แก่ ปารีส (Lovers in Paris) นิวยอร์ก (Heart’s on Fire) และ โตเกียว (Be My Tokyotini) ไว้รอเสิร์ฟตั้งแต่วันที่ 6 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 อีกด้วย

ห้องอาหารซิตี้ เทอเรส (City Terrace) Conrad Bangkok ชวนท่านมาดื่มด่ำไปกับทัศนียภาพอันร่มรื่นริมสระน้ำ พร้อมเซ็ตเมนูอาหารค่ำวาเลนไทน์สุดพิเศษ โดยท่านสามารถเลือกผักออแกนิคสด ๆ จากสวนสมุนไพรของโรงแรมฯ บริเวณชั้น 7 ได้เลย นอกจากนี้เรายังมีเมนูหอยนางรมบางกอกยำทะเลใบมะกรูด อีกทั้งท่านยังสามารถเลือกรับประทานได้ระหว่าง แทสเมเนียนแซลมอนกับไซเกียวมิโซะ หรือ ไก่ออแกนิคกับเนยปาปริก้ารมควันเคลือบรากผัก และทรัฟเฟิลปอมส์น้ำซุปข้นได้อีกด้วย นอกจากเมนูเลิศรสแล้วเรายังมีสปาร์คกลิ้งไวน์ 2 แก้ว พร้อมเสิร์ฟในเซ็ตอีกด้วย

เวลา: 18.00 น. – 21.00 น. ราคา: 2,900++ บาท สำหรับ 2 ท่าน

ความพิเศษในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566

ห้องอาหารคิซาระ (KiSara) อีกหนึ่งความพิเศษที่ Conrad Bangkok เตรียมไว้ต้อนรับวันวาเลนไทน์คืออาหารญี่ปุ่นระดับจักรพรรดิกับเมนูใหม่ อาทิซูชิ เทปันยากิ เมนูอาหารตามสั่งแบบไคเซกิ สำหรับเซ็ตเมนู Japanese Valentine Dinner เมนูไฮไลท์ ได้แก่ เนื้อวากิวออสเตรเลีย พาสต้าเมนไทโกะและซูชิบอลหอยเม่นทะเล และปลากระพงกับไข่ปลาแซลมอน นอกจากนี้เรายังมีสปาร์คกลิ้งไวน์ 2 แก้ว เสิร์ฟให้ในเซ็ตอีกด้วย

เวลา: 18.00 น. – 21.00 น. ราคา: 2,888++ บาท สำหรับ 2 ท่าน

ท่านใดที่ต้องการสำรองที่นั่ง หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถเข้าไปชมได้ที่เว็บไซต์ https://www.conradbangkok.com หรือ Facebook @conradbangkokhotel รวมไปถึงโทรศัพท์ +66 (0) 2690 9999