Blackpink Coachella 2023 ระเบิดความมันส์ครั้งประวัติศาสตร์

สร้างปรากฎการณ์ ทำสื่อโซเชียลทุกช่องทาง ระเบิด กันอีกแล้วกับสาว ๆ วง Blackpink ที่คราวนี้ มาสาด ความร้อนแรง สุดมันส์ ในงาน Blackpink Coachella 2023 ที่ได้เป็น 1 ใน 4 Headline เปิดตัวการแสดงไป เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2023 ที่ผ่านมา

อย่างที่เรา ทราบกันดีว่า Coachella คือ งานเทศกาลดนตรี ที่ยิ่งใหญ่อลังการ งานหนึ่งของโลก ที่จัดขึ้น ณ เมืองอินดิโอ รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นงานเทศกาล ที่จัดเป็นประจำทุกปี โดยรวมเอา ศิลปินนักร้อง ทุกแนวเพลง จากทั่วทุกมุมโลก มาไว้ในงานเดียว ไลน์อัพศิลปินที่เข้าร่วมแสดง มีทั้งศิลปินน้องใหม่ และ ศิลปินระดับตัวท็อป มากมาย จึงไม่แปลกใจว่า Coachella จัดทีไร คนดูจากทั่วทุกมุมโลก จะแห่แหนกันไปจนแน่น เต็มเกือบทั้งงาน โดยในปีนี้ นับว่าเป็น งานครั้งประวัติศาสตร์ เลยก็ว่าได้ เพราะ Blackpink ได้รับเชิญ ให้ไป ขึ้นแสดง ในฐานะ 1 ใน Headline สำหรับเปิดโชว์ ซึ่งนับเป็น วงดนตรี K-pop วงแรก ในประวัติศาสตร์เลยทีเดียว

ต้องขอ เล่าย้อนความ ก่อนว่า จริง ๆ แล้ว Blackpink เคยขึ้นแสดง ในงาน Coachella 2019 มาก่อน โดยอยู่ใน ไลน์อัพบรรทัดแรก ของวันแรก ในงานเทศกาล

ซึ่งในปี 2019 ก็สร้างความตื่นตาตื่นใจ ให้กับเหล่า Blink และ คอเพลงจากทั่วโลก ไปอย่างล้นหลาม มาในปีนี้ ที่ได้เป็น Headline ทุกคนจึงตั้งความหวังว่า จะได้พบเจอกับ ความตื่นเต้น ที่ทบเท่าทวีคูณ

และ สาว ๆ ก็ ไม่ทำให้เรา ผิดหวัง จริง ๆ เพราะ พวกเธอจัดหนักจัดเต็ม แบบเอเนอจี้ไม่ดรอปเลย ตั้งแต่เริ่ม ยันจบโชว์ กว่า 2 ชั่วโมง ด้วย Setlist เพลงใหม่ ที่ครีเอทขึ้น สำหรับงานนี้ โดยเฉพาะ อาทิ Pink Venom , Kill This Love , How You Like That , Pretty Savage , และ Kick It นอกจากนี้ เรายังได้เห็นรวมฮิตเพลงโซโลของสาว ๆ ที่มิกซ์มาให้มันส์เร้าใจกว่าเดิม อาทิ You & Me , Money , Gone , On The Floor และ Flower ก่อนจะปิดท้ายโชว์ ด้วยเพลง Forever Young ตอกย้ำความเป็น เกิร์ลกรุ๊ป ที่จะเบ่งบาน อยู่ในใจ ของ ทุกคน ตลอดไป

นี่แค่ วันแรก ยังสนุก สุดเหวี่ยง เต้นกันจนเอวเคล็ด กันขนาดนี้ แล้ววันที่ 2 ของสาว ๆ Blackpink Coachella 2023 จะ ดุ เด็ด เผ็ช มันส์ แค่ไหน เริ่มจะตื่นเต้นจนอดใจแทบไม่อยู่แล้วสิ !!