ควันหลงจากบรรยากาศ คอนเสิร์ต BlackPink “BornPink”

ชาว Blink ทั้งหลาย คงได้สนุกและสมหวังกับ คอนเสิร์ต BornPink ที่เป็น World Tour Concert ครั้งใหญ่ ที่ทางสี่สาว BlackPink ตั้งใจมาเยือนประเทศไทย ตามคำเรียกร้องของเหล่าชาว Blink ซึ่งตัวคอนเสิร์ตนั้น พึ่งจะผ่านไปอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 7 – 8 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬาศุภชลาศัย ความตื่นเต้นของเหล่าแฟนคลับ และชาว Blink ยังไม่ทันจะจางลงดี จนทาง Lifestyle Asia Thailand ต้องเอาภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตครั้งนี้ มาวนซ้ำให้หายคิดถึงกันไปยาว ๆ

คอนเสิร์ต BornPink ที่จัดขึ้นในครั้งนี้ ทางทีมงานคอนเสิร์ต จัดเต็มงานแสงสีเสียงกระหึ่ม ทั้งสนามศุภชลาศัย แถมด้วยจอภาพขนาดใหญ่ คมชัด ไม่ว่าคุณจะนั่งห่างขนาดไหน ก็มองเห็นศิลปินชัดเจนอย่างแน่นอน ทำให้บรรยากาศในงาน เต็มไปด้วยแสงสีจากเวที และแสงจากแท่งไฟสีชมพู ที่ทางแฟนคลับนำมาเปิดในงาน จะทำให้ทั้งงานเต็มไปด้วยสีสมพู สลับกับความมืดในงาน กลายเป็น สีดำและชมพูของวง BlackPink ซึ่งโดดเด่นท้าทายสายตาจากพื้นที่ข้างเคียง

โชว์ทั้งสองวัน กลายเป็นโชว์คุณภาพสูงคุ้มค่าเกินราคาบัตร ด้วยการนำเพลงฮิตติดหูของแฟนเพลงมาโชว์กันบนเวทีอย่างจุใจ ทั้ง Whistle, Don’t know what to do, Pretty Savage, How You Like That, Typa Girl, Pink Venom และอีกหลากหลายเพลงดังในแต่ละอัลบั้ม รับประกันความจุใจ แถมด้วย Show บนเวทีอื่น ๆ และบททักทายแฟน ๆ ชาวไทย ของทั้ง 4 สาว โดยมี Lisa เป็นทั้งล่ามและตัวช่วยสำหรับอีก 3 สาวในการทักทายชาว Blink ด้วยภาษาไทยอีกด้วย

แม้จะมีคำร้องขอจากแฟน ๆ ว่าสนามศุภชลาศัย อาจไม่เพียงพอในการรองรับชาว Blink จำนวนมากที่เข้ามาร่วมงาน ทำให้สถานที่ มีความคับแคบในระดับหนึ่ง ซึ่งจะเป็นคำแนะนำที่ดีให้กับผู้จัดงานรู้ว่า เหล่าแฟนคลับนั้นต้องการงานแบบใด แต่อย่างไรก็ตาม นั่นก็ไม่ใช่อุปสรรคเลยที่ชาว Blink จะร่วมกับส่งเสียงเชียร์ และสนุกไปกับคอนเสิร์ตครั้งนี้อย่างเต็มที่

ปิดท้ายคอนเสิร์ต กันด้วยเรื่องน่ารัก ๆ ของสาวโรเซ่ เมื่อมะม่วงน้ำปลาหวาน กลายเป็นอาหารที่เธอชอบจนแชร์ลงบน IG ของเธอ ทั้งเรียกรอยยิ้มจากเหล่าแฟนคลับได้แล้ว หลาย ๆ สื่อยังมองเห็นว่า อาจจะเป็นโอกาสทางด้านธุรกิจอาหารของไทย ที่จะใช้ Soft Power ในการโปรโมทและกระตุ้นความนิยมในอาหารไทยได้อีกทางนึงด้วย

Photo Credit: YG ENTERTAINMENT