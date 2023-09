สัปดาห์แรกของเดือนตุลาคมปีนี้ เป็นอีกสัปดาห์ที่ อีเวนท์ แน่นมากสำหรับนักดื่ม เพราะนอกจากจะมี Bangkok Gin Fest 2023 x Taipei Gin Festival x Nana Fest ที่ได้บาร์เท็นเดอร์มือดี จากไต้หวัน มาเทคโอเวอร์บาร์ลุคเท่ในซอยนานา เพื่อร่วมรังสรรค์เครื่องดื่มจินเอาใจนักดื่มแล้ว อาทิตย์ที่ 1 – 8 ตุลาคม ยังมีงานประชันเครื่องดื่ม Espresso Martini ที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาร้าน ที่ทำแก้วค็อกเทลกาแฟที่ดีที่สุด ในซอยสุขุมวิท 11 โดยงานนี้ นักดริงก์ยังสามารถเข้าร่วม เพื่อโหวตร้านโปรดได้ด้วย

Espresso Martini Week ชวนนักดื่มร่วมค้นหาสุดยอดค็อกเทลกาแฟประจำซอยสุขุมวิท 11 1-8 ตุลาฯ นี้

ในวันที่ 1 ตุลาคมนี้ บรรดาร้านอาหารและเครื่องดื่มในซอยสุขุมวิท 11 จะร่วมครีเอทเมนูค็อกเทลกาแฟ Espresso Martini เพื่อหาแก้วที่ดีที่สุด ไล่เรียงมาตั้งแต่ รูฟท็อปบาร์อย่าง Above Eleven ร้านเบอร์เกอร์สไตล์อเมริกันไดเนอร์ Bang Bang Burgers บาร์สไตล์คิวบาอดีตเคยลับ แต่ตอนนี้ไม่ลับแล้ว อย่าง Havana Social ร้านอาหารจีนลุคโมเดิร์น Lily Fu’s Asian Bistro และบาร์ในบ้านหลังใหญ่กลางซอยอย่าง Hemingway’s รวมไปถึง ร้านอาหารอิตาเลียนรสดีที่มีสาขาทั่วกรุงเทพฯ Tony’s บิสโตรสไตล์เมดิเตอร์เรเนียน Oskar Bistro และบาร์สไตล์ปาริเซียง One Two Two Bar ด้วย

ในงานนี้ นักดื่มสามารถโหวตให้แก้ว ที่ตัวเองชื่นชอบ โดยมีกติกาง่าย ๆ คือ ต้องสั่งค็อกเทลอย่างน้อย 2 แก้วขึ้นไป เพื่อให้คะแนนร้านโปรดของตัวเอง และเมื่อจ่ายบิลแก้วที่สองแล้ว เรายังสามารถเอาบิลไปเคลมแก้วที่สามกับร้านต่อไปได้ และทำซ้ำแบบนี้ได้เรื่อย ๆ ไปตลอดทั้งอาทิตย์ที่จัดงาน

โดยคะแนนทั้งหมด จะถูกรวบรวมโดยคณะกรรมการ เพื่อนำมาประกาศคะแนนและมอบตำแหน่ง Soi 11 Best Espresso Martini 2023 หลังจบงาน

สำหรับใคร ที่อาจยังไม่รู้จักเครื่องดื่ม ที่ใช้กาแฟเป็นส่วนผสมแก้วนี้ ตัวเอสเพลสโซ่มาร์ตินี่ มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่ราว ๆ 40 ปีก่อน โดยเชื่อกันว่า บาร์เทนเดอร์ชาวอังกฤษชื่อดังอย่าง ดิ๊ก แบรดเซล–ซึ่งตอนนั้น เขารับหน้าที่ดูแลหน้าบาร์ของ Soho House–ทำแก้วนี้ขึ้นมาแบบด้นสด หลังจากที่นางแบบนาโอมิ แคมป์เบล (บางคนก็เชื่อว่าเป็น เคท มอส) เดินเข้ามาในบาร์ และขอให้เขาทำแก้วอะไรก็ได้ ที่ช่วย “ซัด” ให้เธอตื่น (“something to wake me up and f*ck me up”) ในตอนนั้น แบรดเซลล์หยิบเอาเมล็ดกาแฟเก่า จากเครื่องชงกาแฟ ผสมกับ วอดก้า และลิคเคอร์กลิ่นกาแฟ จนออกมาเป็น เอสเพลสโซ่ มาร์ตินี ที่กลายมาเป็นเครื่องดื่มยอดฮิตในอังกฤษ ก่อนจะถูกเผยแพร่ไปตามบาร์ต่าง ๆ ทั่วโลก



