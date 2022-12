เมื่อประเทศไทยเริ่มเปิดรับการแสดงแบบ Standup Comedy มากขึ้น อะไรจะดีไปกว่าการเปิดรับนักแสดงใหม่ ๆ ที่มากไปด้วยความสามารถมาทำให้คุณหัวเราะกันได้ และใครจะเหมาะปิดท้ายปี 2022 ไปมากกว่านักแสดงตลกจากซิดนีย์ Jim Jefferies อีกล่ะ วันนี้ Lifestyle Asia ขอพาคุณมาดูประวัติของเขา ก่อนไปชมการแสดง Jim Jefferies : The Moist Tour in Bangkok กันเลย

Jim Jefferies เป็นนักแสดงตลกจากซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย หลาย ๆ คนอาจจะรู้จักเขาจาก มุกตลกเสียดสี ยั่วยุ ห่ามฮา ท้าทายความเชื่อ และปลุกปั่นความคิด และความตลกแบบไม่เกรงใจใครนี่เอง ที่ทำให้เขากลายเป็นหนึ่งในนักแสดงตลก ที่ได้รับความนิยม และการยอมรับนับถือมากที่สุดแห่งยุค เขาสร้างความบันเทิง และเสียงหัวเราะให้กับผู้ชมทั่วโลก ทั้งยังได้รับรางวัลนักแสดงตลกยอดเยี่ยมแห่งปี จากเทศกาล Just for Laughs (จัส ฟอร์ ลาฟส์) ในช่วงฤดูร้อนปี 2562

นอกจากนี้ ยังเริ่มทำทัวร์การแสดงของตัวเอง ในชื่อ Oblivious Tour (อะบลิฟเวียส ทัวร์) โดยออกทัวร์ไปทั่วยุโรป และอเมริกาเหนือ

แต่ถ้าใครไม่เคยดู ลองไปส่องความฮาได้ที่ Netflix ที่มีภาพยนตร์ สแตนด์อัพ คอมเมดี้ ตอนพิเศษ ซึ่งเป็นเรื่องที่ 9 ของจิม อย่าง Intolerant (อินทอลเลเรินท์) ถูกฉายให้ชมทางช่อง Netflix เมื่อปีที่ผ่านมา โดย Netflix ไทย ใช้ชื่อว่า จิม เจฟเฟอรีส์: มันทนไม่ได้

นอกจากการแสดงแล้ว เขายังเป็นเจ้าของช่องพอดแคสต์ I Don’t Know About That with Jim Jefferies (ไอ ด้อนท์ โนว์ อะเบาท์ แธท วิธ จิม เจฟเฟอรีส์) ซึ่งปล่อยวิดีโอตอนใหม่ ออกมาให้ชมกันทุกวันอังคาร ทางช่องยูทูป JimJefferiesOfficial และยังสามารถฟังเสียงได้ทุกที่ ผ่านช่องทางรับฟังพอดแคสต์

เตรียมระเบิดเสียงหัวเราะให้สนั่นไปกับ สแตนด์อัพ คอมเมเดี้ยน ชื่อก้องโลก Jim Jefferies กับโชว์สุดฮา “ Jim Jefferies : The Moist Tour in Bangkok” (จิม เจฟเฟอรีส์ เดอะ มอยซ์ท ทัวร์ อิน แบงค็อก) ในวันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม 2565 ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ไลฟ์, ชั้น 8 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

บัตรเข้าชมราคาเริ่มต้น 1,800 บาท เปิดจำหน่ายบัตรสำหรับสมาชิก ไลฟ์ เนชั่น ก่อนใคร ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายนนี้ ทาง www.livenation.co.th หรือที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 2262 3838 หรือซื้อบัตรเข้าชมได้ ที่นี่

อ่านเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟสไตล์คนเมือง ร้านอาหารเด็ดดัง แฟชั่นล่าสุด สุขภาพ และความงาม พร้อมกับ เรื่องราวทางวัฒนธรรมต่าง ๆ ได้ที่ Lifestyle Asia