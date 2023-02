LSA Travel Trip หยุดนี้ ไปไหนดี : 8-15 กุมภาพันธ์ 2023

ร่วมฉลอง 10 ปี The Vamps วงดนตรีอินดี้ป๊อบเครื่องดนตรี 4 ชิ้นชื่อดังจากอังกฤษ คุณจะได้พบกับ 4 หนุ่ม Brad Simpson, Connor Ball, Tristan Evans และ James McVey เจ้าของเพลงฮิตติดชาร์จมากมาย อาทิ Cherry Blossom, Wild Hearts และ Risk It All เป็นต้น ใครที่อยากฟังเพลงเพราะ ๆ สัมผัสบรรยากาศคอนเสิร์ตสนุก ๆ รีบจองด่วน !

ภาพโดย thaiticketmajor.com