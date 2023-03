Oscar 2023 ไฮไลท์สำคัญกับประวัติศาสตร์หน้าใหม่ในเวทีออสการ์

งานประกาศรางวัล Academy Awards ครั้งที่ 95 หรือ Oscar 2023 ที่ Dolby Theatre ในลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ช่วงเช้าวันที่ 13 มี.ค 2566 ของประเทศไทย ต้องบอกว่าไม่มีอะไรที่พลิกโผหรือเหนือความคาดหมาย เพราะตัวเต็งอย่าง ‘Everything Everywhere All at Once’ หรือในชื่อไทน ‘ซือเจ๊ทะลุมัลติเวิร์ส’ ที่กวาดไปถึง 7 รางวัลใหญ่ จากการเข้าชิง 11 สาขา

ไม่มีใครเบียดภาพยนตร์ “Everything Everywhere All at Once” ได้ลงจริง ๆ หลังจากที่กวาดรางวัลไปถึง 7 สาขา ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม, ตัดต่อภาพยอดเยี่ยม, นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม, นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม และ บทภาพยนตร์ดั้งเดิมยอดเยี่ยม ทำให้ มิเชล โหย่ว (Michelle Yeoh) นักแสดงหญิงวัย 60 ปี สร้างประวัติศาสตร์ นักแสดงหญิงเชื้อสายเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัล ออสการ์ จากบทบาทในหนัง รับบทเป็น เอเวอลีน หวัง ผู้อพยพชาวจีนที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ และ เป็นเจ้าของร้านซักรีด

มิเชล โหย่ว (Michelle Yeoh) กล่าวถึงค่ำคืนนี้ว่า “ผู้หญิงทุกคน อย่าปล่อยให้ใครก็ตามบอกคุณว่า คุณผ่านช่วงเวลาสำคัญของคุณไปแล้ว สำหรับเด็กชาย และ เด็กหญิงตัวเล็ก ๆ ที่กำลังดูฉันในคืนนี้ นี่เป็นสัญญาณแห่งความหวัง และ ความเป็นไปได้”

นอกจากในส่วนนำแสดงนำหญิงแล้ว นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม อย่าง คีฮุยควน (KE HUY QUAN) และ (JAMIE LEE CURTIS) ที่ได้รับรางวัลนักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมจากเรื่องเดียวกัน

คนที่มีโมเมนต์ความทรงจำสวยงามไม่ต่างนักแสดงนำหญิง อย่าง คีฮุยควน (KE HUY QUAN) ที่กล่าวถึงการเดินทางยาวนานในเส้นทางนักแสดงที่ยากลำบากจนกระทั่งมาถึงวันนี้

“การเดินทางของผมเริ่มต้นบนเรือ ใช้เวลาหนึ่งปีในค่ายผู้ลี้ภัย และ ท้ายที่สุดผมก็ได้มาที่นี่บนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของฮอลลีวูด โดยพวกเขากล่าวว่าเรื่องราวเช่นนี้มักจะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เท่านั้น ผมไม่อยากจะเชื่อเลยว่ามันกำลังเกิดขึ้นกับผมจริง ๆ นี่คือความฝันแบบอเมริกัน”

เขากล่าวเสริม “ความฝันเป็นสิ่งที่คุณต้องเชื่อ ซึ่งผมฉันเกือบยอมแพ้แล้ว ถึงพวกคุณทุกคน โปรดรักษาความฝันของคุณไว้ให้ดี” โดย คีฮุยควน (KE HUY QUAN) ผู้รับเป็นสามีของ มิเชล คืออดีตนักแสดงเด็กจาก “Indiana Jones and the Temple of Doom” และ “The Goonies”

และ อีกคนที่ขาดไปไม่ได้คือ เจมี ลี เคอร์ติส (Jamie Lee Curtis) ผู้ได้รับนักแสดงสมทบหญิงจากเรื่องนี้เช่นกัน ที่ทุกคนจดจำเธอจากเรื่อง Halloween ในยุคปลาย 70 อีกทั้งก็ยังเป็นลูกสาวของตำนานฮอลลีวูดอย่าง เจเน็ต ลี (Janet Lee) และ โทนี เคอร์ติส (Tony Curtis) ก็ได้กล่าวถึงความดีใจครั้งนี้ไม่ต่างจากคนอื่น

“ถึงทุกคนที่สนับสนุนภาพยนตร์หลายประเภทที่ฉันแสดงมาตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม่ และ พ่อ ของฉันได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์ในสาขาต่าง ๆ กันทั้งคู่ แต่ในที่สุดฉันก็ชนะออสการ์เสียที”

หนึ่งในไฮไลท์สำคัญที่ตกหล่นไม่ได้ก็คือ แบรนดอน เฟรเซอร์ (Brandon Frazer) ที่โชว์พลังการแสดงได้รับรางวัลนักแสดงชายยอดเยี่ยม จากบทบาทของ ในฐานะชายน้ำหนักเกินจนเป็นโรคที่พยายามสานสัมพันธ์กับลูกสาวที่ห่างเหินของเขาอีกครั้งในหนัง “The Whale”

โดย เฟรเซอร์ กล่าวโดยยอมรับความพ่ายแพ้ในอาชีพของเขาในช่วงเวลานึง แต่เขาก็ลุกขึ้นมาได้ ได้กล่าวขอบคุณผู้กำกับ ดาร์เรน อโรนอฟสกี (Darren Aronofsky) “ผมเข้าวงการนี้เมื่อ 30 ปีก่อน และ มันไม่ง่ายเลยสำหรับผม แม้จะมีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายให้ผม แต่ผมก็ไม่ได้ยินดีนัก จนกระทั่งบางสิ่งบางอย่างมันได้หยุดลง เขา (ดาร์เรน ) เหมือนส่งเชือกให้ผม แล้วดึงผมขึ้นเรือ”

แม้ความรู้สึกมากมายจะเอ่อล้นท่วมงานนี้ แต่สิ่งที่ทำให้ตอกย้ำว่า Oscar 2023 จะดำเนินไปด้วยความสนุกสนาน และราบรื่น คือการได้ จิมมี คิมเมล (Jimmy Kimmel) พิธีกรชื่อดังจาก Jimmy Kimmel Live! ที่ดำเนินรายการได้อย่างราบรื่น อารมณ์ขัน ที่เปิดตัวมาพร้อมกับภาพยนตร์ Top Gun พร้อมโดดร่มลงมากลางเวทีออสการ์ สร้างความเฮฮาให้ผู้ชมทั้งฮอลล์ ซึ่งถ้าใครยังจำปีที่แล้วได้ เหตุการณ์ที่ วิลล์ สมิธ (Will Smith) ตบหน้า คริส ร็อค (Chris Rock) ที่กลายเป็นเหตุการณ์ดราม่ามาจนถึงทุกวันนี้

นอกจากในการแจกรางวัลในงาน Academy Awards ครั้งที่ 95 แล้ว งาน พรมแดงที่นักแสดงมากมายที่มาเฉิดฉายมากในชุดของแบรนด์ต่าง ๆ เราก็คงไม่สามารถเอามาให้เห็นได้หมด เช่น เคต แบลนเชตต์ (Cate Blanchett) สวมเสื้อเบลาส์ผ้ากำมะหยี่สีเทอร์ควอยซ์กับกระโปรงนางเงือกสีดำ มีความวินเทจที่จับคู่กัน จากแบรนด์ Louis Vuitton หรือ ฮัลลี แบร์รี (Halle Berry) ตอบรับเทรนด์ด้วยชุดเดรสจาก Tamara Ralph ที่มีดอกไม้โลหะสีโรสโกลด์ 6 ดอก ที่ว่ากันว่าใช้เวลากว่า 500 ชั่วโมงในการสร้าง

หรือจะเป็นความน่ารักของ โคลิน ฟาร์เรล (Colin Farrell) ที่มาพร้อมกับลูกชาย เฮนรี (Henry) ในสูทดำจาก Dolce & Gabbana แต่ถ้าคุณชอบความร้อนแรง คารา เดเลอวีน (Cara Delevingne) ที่ทำให้เรานึกถึงปี 2012 เมื่อขาขวาของ Angelina Jolie กลายเป็นไวรัล จาก Elie Saab เป็นเรื่องดีที่ได้เห็นชุดสีแดงในขณะที่สีพรมแบบดั้งเดิมมีการเปลี่ยนแปลง

จากที่กล่าวไฮไลท์มาทั้งหมด ก็มาถึงบทสรุปสุดท้าย ดังนั้น ไปดูรายชื่อผู้ชนะทุกรายการไปดูรายชื่อกัน:

Best Picture: “Everything Everywhere All at Once”

Best Actress: Michelle Yeoh, “Everything Everywhere All at Once”

Best Actor: Brendan Fraser, “The Whale”

Best Director: Daniel Kwan, Daniel Scheinert, “Everything Everywhere All at Once”

Best Original Song: “Naatu Naatu,” “RRR”

Best Documentary Feature: “Navalny”

Best Adapted Screenplay: “Women Talking”

Best Original Screenplay: “Everything Everywhere All at Once”

Best Costume Design: “Black Panther: Wakanda Forever”

Best International Feature: “All Quiet on the Western Front”

Best Supporting Actor: Ke Huy Quan, “Everything Everywhere All at Once”

Best Animated Feature: “Guillermo Del Toro’s Pinocchio”

Best Visual Effects: “Avatar: The Way of Water”

Best Cinematography: “All Quiet on the Western Front”

Best Supporting Actress: Jamie Lee Curtis, “Everything Everywhere All at Once”

Best Film Editing: “Everything Everywhere All at Once”

Best Score: “All Quiet on the Western Front”

Best Sound: “Top Gun: Maverick”

Best Production Design: “All Quiet on the Western Front”

Best Makeup and Hairstyling: “The Whale”

Best: Documentary (Short Subject): “The Elephant Whisperers”

Best Short (Animated): “The Boy, the Mole, the Fox and the Horse”

Best Short Film (Live Action): “An Irish Goodbye”

Main, Hero and Featured images: Getty Images

