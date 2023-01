โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ จัด Wellness Festival ครั้งแรกของปี 2566 ภายใต้ธีม The Art of Consciousness

การพักผ่อนไปพร้อมกับการดูแลสุขภาวะให้ยั่งยืน เป็นหนึ่งในทางเลือกของการพักผ่อนที่กำลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้คนหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่สนใจในการดูแลตัวเอง รวมไปถึงกลุ่มผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลตัวเองอย่างเต็มที่ ทำให้ธุรกิจโรงแรมที่มีบริการโปรแกรมดูแลสุขภาพร่วมด้วย ดูน่าสนใจและเป็นที่ต้องการในกลุ่มลูกค้าที่สนใจดูแลสุขภาพเป็นจำนวนมาก อย่างเช่น โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ที่ให้ความสำคัญกับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงให้การดูแลสุขภาวะ เป็นสำคัญ

โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่อง โดยช่วงเริ่มต้นปี 2566 เริ่มต้นจัดกิจกรรม Wellness Festival ครั้งแรกของปีภายใต้ธีม ‘ศิลปะแห่งจิตสํานึก’ หรือ The Art of Consciousness ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์ โดยจะมีกิจกรรมตลอดทั้งสามวัน ไม่ว่าจะเป็นเวิร์คช็อปการทำอาหารเพื่อสุขภาพโดยเชฟและนักโภชนาการ หรือคลาสออกกำลังกายหลากหลายประเภท ทั้งโยคะ พิลาทิส ซุมบ้า หรือ MMA workout โดยโค้ชและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งกิจกรรมนี้การสอดคล้องกับโครงการ Life Live Best ของแบรนด์โรงแรมในเครือเพนนินซูลาอีกด้วย

โดยค่าใช้จ่ายเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม Wellness Festival ระหว่างวันที่ 3 – 5 กุมภาพันธ์

ราคา 1,500 บาทสุทธิต่อหนึ่งวัน (สำหรับเข้าร่วมได้ 3 คลาส)

ราคา 2,500 บาทสุทธิต่อสามวัน (สิทธิการเข้าร่วมได้เบื้องต้น 3 คลาส หรือสามารถเลือกคลาสออกกำลังกายเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ที่สนใจ)

และนอกจากนี้ โรงแรมเพนนินซูลา กรุงเทพฯ ได้จัดทำโปรแกรมสุขภาพด้วยแพ็กเกจ “Wellness Festival Stay” ในราคา 16,000 บาทสุทธิ ต่อสองท่าน สำหรับ 2 วัน 1 คืน และราคา 25,000 บาทสุทธิ ต่อสองท่าน สำหรับ 3 วัน 2 คืน ซึ่งในราคานี้ รวมค่าห้องพัก Deluxe Room หนึ่งคืน อาหารเช้าสำหรับ 2 ท่านที่ห้องอาหาร River Café and Terrace รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับสองวัน และสิทธิพิเศษในการยืดหยุ่นเวลาการ check-in ตั้งแต่ 6.00 น. และ 22.00 น. สำหรับ check-out เพื่อให้ความสะดวกสบายแก่ผู้เข้าพักอย่างเต็มที่

สามารถดูละเอียดกิจกรรมประจำวันของเราเพิ่มเติมได้ทาง

https://www.peninsula.com/en/bangkok/special-offers/spa/wellness-festival

สอบถามรายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมและสํารองห้องพัก โทร. 02 020 2888 หรืออีเมล reservationpbk@peninsula.com