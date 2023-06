ตัวแม่ มาแน่ DIVA สุดแซ่บพร้อมเรืองรองทั่วไทย กับ SAM SMITH GLORIA the Tour in Bangkok

Hello Gorgeous! สิ้นสุดการรอคอยกับปรากฎการณ์คอนเสิร์ตที่การันตีความแซ่บ โชว์ปัง ดนตรีเลิศ ชุดอลัง ของตัวแม่ ตัวมัม DIVA Iconic LGBTQIAN+ แห่งยุค กับ SAM SMITH GLORIA the Tour in Bangkok ปักหมุดไว้รอ วันอังคาร ที่ 3 ตุลาคม 2023 นี้ ที่ อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทองธานี

เรียกได้ว่าใน พ.ศ. นี้นักร้องเสียงคุณภาพจากเกาะอังกฤษไม่มีใครแซ่บพริก 10 เม็ดเกินกว่าพี่สาว SAM SMITH ที่เปิดเผยตัวตนปลดปล่อยความเป็นตัวเอง มีอิสระในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างเต็มที่ โดยไม่แคร์สื่อหรือคำวิจารณ์เกี่ยวกับรูปร่างและตัวตนที่เปลี่ยนไปแต่อย่างใด สมกับเป็นตัวแม่ จะแคร์เพื่อ? เรียกเสียงฮือฮาหนักมากในโซเชียลในช่วงคริสต์มาส ปีใหม่ เมื่อปีที่แล้วกับการมาเยือนเกาะทางภาคใต้ของไทย พร้อมโพสต์ท่าสุดแซ่บทะเลเดือด

หลังจากครั้งล่าสุดที่ได้ฝากความสุข รอยยิ่มความประทับใจไว้ใน Sam Smith : The Thrill Of It All Tour เมื่อปี 2018 ปีนี้กลับมาเยือนชาวไทยอีกครั้ง ซึ่งกรุงเทพมหานคร เป็นที่แรกของเอเชียทัวร์ ต่อด้วย Hong Kong, Taipei, Osaka, Yokohama, Seoul, Manila, Singapore ต่อไป ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากในทุกๆประเทศ และที่น่าจับตามองคือทุกชุด ทุกโชว์การแสดงนั้น พร้อมพรั่งอลังการความเลิศ ล้ำยุคของเสื้อผ้าหน้าผมของศิลปินและแดนเซอร์ที่ขนกันมาแบบจัดเต็ม เหมือนยกสีลม+ลาสเวกัส มาไว้ที่อิมแพคก็ว่าได้

SAM SMITH ศิลปินแห่งปี เจ้าของรางวัล GRAMMY® Award ปีล่าสุด สาขา Best Pop Duo / Group Performance จากเพลง Unholy (Feat. Kim Petras นักร้องและนักแต่งเพลงชาวเยอรมัน) ซึ่งทำให้เธอกลายเป็นศิลปิน Transgender คนแรกที่ได้รับรางวัลแกรมมี่ อวอร์ด งานนี้ แซม สมิธ พร้อมอวด Performance สุดต็าช ใน World Tour ทั่วโลก เป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง ทั้งความสามารถทางดนตรี และคุณภาพเสียงกลายเป็นที่รู้จักตั้งแต่ปี 2012 ปล่อยเพลงฮิต คุ้นหู ติดชาร์จ ยอดวิวถล่มทลาย ประสบความสำเร็จทั้งเสียงชื่นชม ยอดขายและรางวัลการันตีมากมาย อย่าง Stay With Me, In the Lonely Hour, I’m Not the Only One, Too Good at Goodbyes, How Do You Sleep?, Dancing With A Stranger, Fire On Fire และอัมบั้มใหม่ GLORIA อย่างเพลง Unholy และ I’m Not Here To Make Friends ฯลฯ

ความพิเศษมหัศจรรย์ของ แซม สมิธ คือทักษะอันยอดเยี่ยมในการถ่ายทอดอารมณ์ด้วยน้ำเสียงสื่ออารมณ์ ความเศร้าแสนลึกซึ้งบาดใจผ่านเสียงเพลง ที่สะกดผู้ฟังเข้าถึงผู้คนได้มากมายทั่วโลก และได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงและคว้ารางวัลจากเวทีระดับโลกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นรางวัลแกรมมี่ Grammy Awards, Billboard Music Awards และ Brit Awards วอร์มเสียง ซ้อมเต้น Costume เลิศ ๆ ให้พร้อมแล้วไปร่วมขับขานบทเพลงแห่งความเศร้าเหงาซึ้งและการแสดงสุดเผ็ชร้อนให้กระหึ่มฮอลล์ด้วยกัน ใน SAM SMITH GLORIA the Tour in Bangkok บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท

• รอบ Pre-sale ทาง Live Nation Tero วันที่ 1 มิ.ย. (10.00 – 22.00 น.) ที่ https://www.livenation.co.th/

• เปิดจำหน่ายรอบทั่วไป วันที่ 2 มิ.ย. (10.00 น. เป็นต้นไป) ที่ https://www.thaiticketmajor.com/

