ซีเกมส์ 2023 กับ 7 โมเมนต์ที่น่าประทับใจ

ซีเกมส์ 2023 หรือ ซีเกมส์ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา จัดขึ้นที่ประเทศกัมพูชา เข้าสู่การปิดฉากอย่างสมบูรณ์แบบ ทำให้เราเห็นความรู้สึกหลากหลายอารมณ์ทั้งสุข เศร้า ดีใจ และ เสียใจในหลากหลายรูปแบบ หรือปัญหาจากการแข่งขันที่โดนวิพากษ์วิจารณ์หลาย ๆ อย่าง แต่ถึงกระนั้น Lifestyle Asia ได้รวบรวม 7 โมเมนต์น่าประทับใจว่ามีอะไรจากแข่งขันครั้งนี้

1. นักวิ่งหญิงกัมพูชา ฝ่าฝนจนจบการแข่งขัน

กลายเป็นเหตุการณ์ไวรัลไปทั่วโลก จนแม้แต่ผู้นำกัมพูชา อย่าง “ฮุน เซน” ยังต้องโพสต์ผ่าน Facebook เพื่่อมอบเงินให้กับ “บู ซัมมัง” (Bou Samnang) นักกรีฑาชาวกัมพูชา ลงแข่งขันวิ่งรายการ 5,000 เมตร ซีเกมส์ 2023 ที่สนามกีฬาแห่งชาติมรดกเตโช ท่ามกลางห่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก แต่เพราะเจ้าตัวแสดงสปิริตแรงกล้าวิ่งเข้าเส้นชัยจนจบเข้าเส้นชันด้วยเวลา 22 นาที 54.220 วินาที แม้ว่าคนอื่นจะวิ่งเข้าเส้นชั้นไปกันแค่ 6 นาที

Even if you're in last place. 🏃

Even if the weather is terrible. 🌧️

Even if it feels like you can't do it. 🚫

𝙉𝙚𝙫𝙚𝙧 𝙜𝙞𝙫𝙚 𝙪𝙥 💪

Nothing was going to stop Cambodia's Bou Samnang 🇰🇭 from finishing the women's 5,000 metre race at the #SEAGames. pic.twitter.com/iVMxwqVrFQ

— The Olympic Games (@Olympics) May 9, 2023