Star Wars Celebration งานครบรอบ 40 ปี ที่เซอร์ไพร์สเหล่านักตะลุยอวกาศ

“เขาคือตุ๊กตาหมีที่น่ากลัว” คำนิยามที่ Ian McDiarmid (เอียน แม็คเดียร์มิด) นักแสดงผู้รับเป็น Palpatine (พัลพาทีน) จักพรรดิแห่งจักรวรรดิกาแลกติก หนึ่งในตัวละครตัวร้ายไอคอนในโลกของ Star Wars ได้เอ่ยไว้ถึงบทบาทของเขา ในงาน Star Wars Celebration 2023 ครบรอบ 40 ปี ที่จัดที่ขึ้นที่ Excel Center กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในช่วง 7-10 เมษายน ที่ผ่านมา นอกจากนี้ยังมีเซอร์ไพร์สแบบสุด ๆ ด้วยการนำ Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi กลับมาฉายจอเงินอีกครั้ง

ซึ่งทำให้แฟน ๆ Star Wars ทั่วโลกน่าจะต้องร้องไห้กันระงมจากงาน Star Wars Celebration ที่ประวัติศาสตร์จะวนกลับมาหาพวกเขาอีกครั้ง กับภาพยนตร์สุดคลาสสิกอย่าง Star Wars: Episode VI – Return of the Jedi นอกจากตัวนักแสดง Ian McDiarmid (เอียน แม็คเดียร์มิด) ที่มาร่วมงานที่ลอนดอนแล้ว ยังมี Billy Dee Williams (บิลลี ดี วิลเลียมส์) ในบท Lando Calrissian (แลนโด แคลริสเซียน), Warwick Davis (วอร์วิค เดวิส) ในบท Ewok (อีวอค) และ C-3PO (ซีทรีพีโอ) ของ Anthony Daniels (แอนโทนี แดเนียลส์)

