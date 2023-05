เดอะ คอฟฟี่ คลับ ชวนเติมเต็มมื้ออร่อยให้สุขล้นกับเมนูอาหารเช้าและเครื่องดื่มตลอดวัน

เดอะ คอฟฟี่ คลับ (The Coffee Club) ร้านอาหารออลเดย์ไดนิ่ง รังสรรค์เมนูอาหารเช้าใหม่ในคอนเซปต์ THE BACON CLUB: Bacon and Egg Series เบรกฟาสต์สไตล์ออสเตรเลียที่สามารถเลือกรับประทานได้ตลอดทั้งวัน

เมนูอาหารเช้าที่ทางร้านคัดสรรมา เป็นเมนูใหม่สุดพิเศษที่รังสรรค์ความอร่อยจากเบคอนชิ้นโต โดยจับคู่มากับวัตถุดิบจากกระบวนการผลิตที่ยั่งยืนอย่างไข่ไก่ที่มาจากการเลี้ยงแม่ไก่แบบไร้กรงขัง ได้แก่ เมนู Egg Benedict with Bacon Wrap ไข่ดาวน้ำพันเบคอน และเห็ด ต่อด้วยเมนู Chunky Bacon with Smash Avocado ไข่ดาวน้ำเสิร์ฟพร้อม อะโวคาโดบด และเบคอนซอสคาราเมล เมเปิ้ล และเมนู Chunky Bacon on Toast ขนมปังบริออชและไข่ เสิร์ฟพร้อม เบคอนซอสคาราเมลเมเปิ้ล ให้ทุกคนได้อิ่มอร่อยที่กันแบบคุณภาพเน้น ๆ

รวมถึงยังมีเมนูเครื่องดื่มสุดฮิต Dalgona ให้ทุกคนได้ถ่ายรูปลงโซเชียล ได้แก่ Dalgona Green Tea Latte, Dalgona Double Chocolate Latte และ Dalgona Caffe Latte โดยทั้ง 3 เมนูอาหารเช้า และ 3 เครื่องดื่มสุดพิเศษนี้ พร้อมให้ทุกคนได้มาลิ้มลองที่ร้าน The Coffee Club ทุกสาขาที่ร่วมรายการ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เท่านั้น

พร้อมกันนี้ พิเศษสำหรับสมาชิกใหม่ The Coffee Club เท่านั้น เพียงดาวน์โหลด Application และสมัครสมาชิก The Coffee Club E-Member รับฟรี! เข็มกลัดรุ่น Limited สุดคิ้วท์ เอาไปติดเก๋ ๆ อวดลงโซเชียลได้เลย (สินค้ามีจำนวนจำกัด) รวมทั้งพร้อมรับ Welcome Drink แสนอร่อยฟรีทันที 1 แก้ว

ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ “เดอะ คอฟฟี่ คลับ” (The Coffee Club) โทรศัพท์ 02-365-6999 เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/thecoffeeclubthailand หรือ https://thecoffeeclub.co.th/