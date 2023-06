Coldplay เมื่อพวกเขาหวนกลับมาที่ประเทศไทยอีกครั้ง นี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้

ประเทศไทยกลายเป็นจุดมุ่งหมายสำคัญของเหล่าศิลปินชื่อดังระดับโลกมากมายที่แวะเวียนกันไม่รู้จักจบสิ้น และครานี้เป็นทีของ Coldplay ที่พวกกลับมาเยือนประเทศไทยอีกครั้งเป็นรอบที่ 3 กับคอนเสิร์ตที่ชื่อว่า “Music Of The Spheres World Tour” ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2024 ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน ซึ่งใครที่เป็นแฟนเพลงของวงนี้ก็เตรียมลงวันที่ในตารางปฏิทินรอได้เลย

หลังจากกระแส ได้รับความนิยมสูงจนบัตรขายหมดไปในหลาย ๆ ประเทศที่เอเชีย และ ออสเตรเลียทัวร์ Coldplay ประกาศเอเชียทัวร์เฟส 2 เพิ่มแล้วกับ Music Of The Spheres World Tour ใหม่ ในช่วงมกราคมปีหน้า พวกเขาก็ทำลายสถิติด้วยการเป็นวงดนตรีแรกที่จัดการแสดงถึง 4 รอบที่ Singapore’s National Stadium ส่วนในประเทศไทยหลังจากเปิดจองบัตรเมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ที่ผ่านมา เพียงไม่กี่นาทีก็ Sold Out ไปเรียบร้อย โดยจะเปิดกดบัตรอีกครั้งในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายนนี้ ช่วงเวลา 10.00 น. ซึ่งก็คาดว่าน่าจะหมดภายในไม่กี่นาที

คอนเสิร์ตครั้งล่าสุดในประเทศไทยของพวกเขาต้องย้อนไปตอนปี 2017 น่าจะเป็นหนึ่งในคอนเสิร์ตที่น่าจดจำและประทับใจแฟนเพลงชาวไทยมาถึงทุกวันนี้ โดยชื่อโชว์ในครั้งนั้นก็คือ ‘A Head Full of Dreams Tour Live in Bangkok’ ที่นับเป็นครั้งที่สองในประเทศไทยของพวกเขา แต่ในขณะเดียวกันตัวคอนเสิร์ตก็อาจจะมีจุดด่างพร้อยในเรื่องการจัดการของตั๋วคอนเสิร์ตที่มีคนซื้อบัตรแล้ว ดันไม่ได้ที่นั่ง ปล่อยให้คนดูขาแข็งทั้งงาน และ การจัดการในภาพรวมไม่ค่อยดีนัก จนโดนวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์สนั่นในช่วงเวลานั้น ซึ่งก็หวังว่าที่วงระดับโลกมาที่ไทยจะไม่เกิดเรื่องอย่างที่ว่าอีก

NEW UK / EUROPEAN DATES ANNOUNCED Music Of The Spheres World Tour 2023 // On sale 10am Thursday https://t.co/OsnkikGE4m // More shows to follow 💚❤️ #MOTSWT pic.twitter.com/RYGEQnG6eu — Coldplay (@coldplay) August 22, 2022

หรือถ้าย้อนไปไกลกว่านั้นก็คือในครั้งแรกเมื่อปี 2003 หรือ 20 ปี ที่แล้ว ที่สร้างความฮอตฮิตในช่วงเวลานั้น เพราะเป็นช่วงที่วงได้เดบิวต์ ออกอัลบั้มแรกได้เพียง 3 ปี เท่านั้น แล้วก็อย่างที่หลายคนอาจจะพอทราบว่าเพลง “Yellow” ของพวกเขายังติดลมบน กลายเป็นเหมือนเพลงชาติของวงไปแล้ว เป็นเพลงที่ติดอันดับ 4 ของ UK Singles Chart และในท็อป 5 ทั่วยุโรป แถมในอเมริกาก็ยังติดถึงอันดับ 48 ในช่วงเวลาปี 2000 กลายเป็นเพลงที่ทำให้วง Coldplay ติดลมบนจนหยุดไม่อยู่เลยก็ว่าได้ อีกทั้งเพลง Yellow มีการหมุนเวียนนำมาใช้อย่างหนัก ในโฆษณา และ ดนตรีประกอบอื่น ๆ รวมถึงการได้รับการคัฟเวอร์โดยศิลปินต่าง ๆ ทั่วโลก และ ยังคงเป็นหนึ่งในเพลงยอดนิยมของวงทุกวันนี้

ตัดกลับมาที่ Music Of The Spheres World Tour ที่พวกเขาเริ่มต้นออกเดินทางสร้างความประทับใจให้แฟน ๆ ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ด้วยยอดขายกว่า 7 ล้านใบ ทุบสถิติเป็นศิลปินที่ยอดขายบัตรคอนเสิร์ตมากที่สุดในโลก พร้อมการันตีความฟินจากแฟน ๆ ด้วยรางวัล Favorite Touring Artist จาก AMAs (2022) และ Tour of The Year จาก iHeartRadio Awards (2023)

ซึ่งความพิเศษของการทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกครั้งนี้ จะมีการจัดคอนเสิร์ตที่มุ่งหมายในการคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ อีกทั้งยังมีการเพิ่มเติมข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผ่านเว็บไซต์ของวงให้เห็นอย่างชัดเจน ว่าสามารถลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กว่า 47% เมื่อเทียบกับทัวร์ในปี 2016 – 2017 เทียบเท่าปริมาณต้นไม้กว่า 5 ล้านต้น ต่อการแสดงหนึ่งรอบ โดย ข้อมูลการปล่อยมลพิษจาก 12 เดือนแรกของการเดินทางได้รับการรวบรวม ประเมิน และ ตรวจสอบโดยอิสระโดย Prof. John E. Fernandez จาก MIT Environmental Solutions Initiative

โดยปริมาณคาร์บอนที่ลด มาจากการแสดงต่าง ๆ ของพวกเขา ไม่ว่าจะ การปั่นจักรยาน ฟลอร์เต้นรำที่ผลิตไฟฟ้า การสร้างฉากจากไม้ไผ่ และ ปลูกต้นไม้สำหรับทุกตั๋วบัตรที่ขาย รวมถึง เริ่มดำเนินการแสดงทั้งหมด (เสียง แสง เลเซอร์ ฯลฯ) จากระบบแบตเตอรี่ไฟฟ้าที่ใช้พลังงานทดแทนได้ 100 เปอร์เซ็นต์อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และ พวกเขายังได้รับยานพาหนะไฟฟ้า และ เชื้อเพลิงทางเลือก รวมทั้งลดขยะและ การใช้พลาสติกให้น้อยที่สุด แสดงให้เห็นว่าวงดนตรีชื่อดังของอังกฤษได้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนลงเกือบครึ่งหนึ่งด้วยทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจริง ๆ

และ การรักษ์โลกของพวกเขายังได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก DHL เป็นพาร์ทเนอร์ด้านโลจิสติกส์อย่างเป็นทางการ เพื่อช่วยให้ Music Of The Spheres World Tour เป็นคอนเสิร์ตที่มีความยั่งยืน และ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีจุดมุ่งหมายในลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากกว่า 50%

พูดมาถึงขนาดนี้ อย่าลืมเตรียมพบกับ Music Of The Spheres World Tour Bangkok 2024 ได้ในวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน จำหน่ายบัตรสำหรับสมาชิกไลฟ์เนชั่นเทโร และ แฟนคลับ ซึ่งพวกเขาก็ได้เปิดเผยแผนผังที่นั่งให้รับทราบแล้ว โดยสนนราคาบัตรอยู่ที่ 28,300 (ULTIMATE SPHERES EXPERIENCE ) / 14,000 (SUPERSOLIS EXPERIENCE) / 12,300 (KUBIK EXPERIENCE) / 7,800 / 6,800 / 5,800 (ยืน) / 5,800 / 4,800 / 3,800 / 2,800 / 1,800 บาท

Main, Hero and Featured images: Anna Lee Media, Thaiticketmajor, Coldplay

