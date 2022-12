MAROON 5 WORLD TOUR 2022 จัดเต็มแสง สี เสียง อย่างยิ่งใหญ่

ปิดฉากความมันเร้าใจไปแล้วกับ ‘MAROON 5 WORLD TOUR 2022’ ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 10 ธ.ค ที่ผ่าน จัดเต็มความยิ่งใหญ่ ทั้งแสง สี เสียง ท่ามกลางแฟนเพลงนับหมื่นคน แม้ว่าจะเป็นครั้งที่ 6 แล้วที่แสดงที่ประเทศไทย แต่ก็ไม่ได้ทำให้แฟนเพลงสนุกน้อยลงไปเลย เพราะเล่นกันแบบไม่หยุดพักหายใจกันเลยทีเดียว ถึงแม้สภาพโดยของวันนั้นคืออากาศที่ร้อนจนไม่คิดว่าแฟนเพลงของวงจะสู้ไหว แต่กำลังใจของแต่ละคนก็เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์

ก่อนจะเริ่มคอนเสิร์ตในเวลา 20.00 น. ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน แฟนเพลงก็หลั่งไหลมาทั่วสารทิศ หน้าประตูทางเข้าก็จะมีจุดให้ถ่ายรูป และ จุดขายของที่ระลึกสำหรับแฟนเพลงเอาไว้กลับบ้านหรือที่จะเอามาหยิบใช้ในคอนเสิร์ตเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อยืดที่ระลึกของคอนเสิร์ตครั้งนี้ แท่งไฟ อุปกรณ์สำหรับการแสดงต่าง ๆ รวมถึงจุดรับฝากกล้อง เพราะถ้าเป็นกล้องขนาดใหญ่ก็ไม่สามารถนำเข้าไปได้ รวมเครื่องดื่มจากข้างนอก เพราะจะมีขายซุ้มขายอาหารที่ร่วมกับทางอีเวนต์โดยเฉพาะ ก็ไม่ใช่เรื่องผิดแปลกอะไร และ อาจจะมีแฟนเพลงที่ยังไม่ได้ซื้อบัตรเพื่อดูการแสดงก็ยังสามารถหาได้หน้างาน ดังนั้นทุกคนที่พร้อมทั้งกาย ทั้งใจ ก็เตรียมสนุกไปกับวง MAROON 5

เริ่มต้นเปิดคอนเสิร์ตด้วยเพลงเร็วฮิตตลอดกาลเต้นกันต่อเนื่อง เริ่มจาก MOVES LIKE JAGGER ที่เปิดหัวเพลงแรกก็ทำให้ทุกคนโยกซ้ายโยกขวากันตั้งแต่เพลงแรก ตามมาด้วย THIS LOVE เพลงประจำชาติของวง ต่อจากนั้นก็รันเพลงยาว ๆ ทั้ง STEREO HEARTS, ANIMALS, LOVE SOMEBODY, WHAT LOVERS DO, MAKES ME WONDER, WAIT, MAPS, HARDER TO BREATHE, PAYPHONE, BEAUITFUL MISTAKES, DON’T WANNA KNOW, COLD, SUNDAY MORNING และ GIRLS LIKE YOU แต่น่าเสียดายสำหรับส่วนตัวตรงขาดเพลง LOST STARS ที่น่าจะมาในเพลย์ลิสต์ครั้งนี้ด้วย

ระหว่างการแสดง Adam ได้ทักทายแฟนเพลงได้อย่างน่าประทับใจ ว่า “ทุกคนคือแฟนเพลงที่ดีที่สุด แม้พวกเราจะมาไกลมาก แต่ได้เห็นทุกคนสนุกกับเสียงเพลง เรารักพวกคุณ” และยังพูดถึงแฟนเพลงที่อยู่ที่ไกลของการแสดง แม้ว่าจะมองเห็นไม่ชัด แต่ตัวคุณ Adam เองก็ทักทาย และให้กำลังใจ ไม่ว่าจะซื้อบัตรในราคากี่บาทก็ตาม

พักเบรกนิดหน่อย พอให้หายใจหายคอ ก่อจะตามมาด้วย 4 เพลงสุดท้าย DAYLIGHT, MEMORIES, SHE WILL BE LOVED ซึ่งเพลงนี้มาในเวอร์ชั่นกีต้าร์อคูสติก เบาๆ ในเวอร์ชั่นสบาย ๆ โชว์เสียงร้องของ Adam ที่ทรงพลังได้อย่างประทับใจ ก่อนจบคอนเสิร์ตด้วยเพลง SUGAR ที่ Adam ถอดเสื้อเต้นโชว์ ทำเอาสาว ๆ กรี๊ดสลบ หรือแม้แต่แฟนบอยก็คงฮึกเหิมอยากจะถอดเสื้อตัวเองไม่ต่างจากนักร้องเท่าไหร่

หลังชมคอนเสิร์ตแฟนเพลงบอกถึงความรู้สึกการแสดงสดครั้งนี้ว่า ฟินแบบสุด ๆ คุ้มค่ากับการรอคอย และ การกลับมาครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง สมกับเป็นวงป็อบร็อกที่ได้รับความนิยมมายาวนานตั้งแต่ยุค90 จนถึงตอนนี้ยังมีเพลงดังให้เราได้ฟัง เสน่ห์ของ MAROON5 คือ มีเพลงดังเยอะมาก ทุกเพลงที่นำมาแสดงคือเพลงที่เราร้องตามได้ และเพราะทุกเพลง ไม่ว่าจะเป็น MOVES LIKE JAGGER , MEMORIES , SUGAR , SHE WILL BE LOVED ทำให้คนดูมีส่วนร่วม โดยเฉพาะ Adam นักร้องนำเสียงเป็นเอกลักษณ์ มีเสน่ห์ ยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่ยิ่งใหญ่ส่งท้ายปีนี้ไปเลย ซึ่งก็ต้องบอกว่า ฟร้อนท์แมน เป็นคนแบกงานทั้งงานเลยก็ว่าได้

MAROON 5 เป็นสุดยอดวงป็อปร็อกจากลอสแอนเจลิส เป็น 1 ในศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษที่ 21 เป็นเจ้าของรางวัลแกรมมี่ถึง 3 รางวัล และ เป็นวงที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ Billboard Hot 100 โดยมีผลงานเพลงฮิตติดชาร์ตถึง 32 เพลง และมี 15 เพลงฮิตติดชาร์ตท็อป 10 อีกทั้ง ครองสถิติเพลงฮิตอันดับ 1 ถึง 11 เพลงและติดอันดับท็อป 10 ถึง 22 เพลงในชาร์ตท็อป 40 นอกจากนี้ MAROON 5 ยังมียอดผู้ฟังบน Spotify มากกว่า 45 ล้านคนต่อเดือนอีกด้วย

ก็คงไม่แปลกอะไรที่ MAROON 5 WORLD TOUR 2022 ที่จะมีภาพที่น่าจดจำสำหรับแฟนเพลง ถึงแม้ว่าอาจจะเสียงจากแฟนบางส่วนที่พูดถึงการจัดที่ยังไม่ได้สมบูรณ์แบบมากนัก แต่การได้เห็นวงจากต่างประเทศไทยมากขึ้นก็จะทำให้เราได้เห็นบรรยากาศแบบนี้จนเป็นปกติกันไปเรื่อย ๆ

Main, Hero and Featured images: Live Nation Tero

