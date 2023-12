ฟังเพลงบรรเลงจากอนิเมะเรื่องดังในเวอร์ชั่นวงดนตรีออเคสตร้ากับ Music of Anime 26 ม.ค. นี้

ถือเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของแฟน ๆ อนิเมะและสาวกจิบลิ เพราะในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้ เขาจะมีจัด Music of Anime งานบรรเลงดนตรีอนิเมะ ที่ร่วมกับ Royal Bangkok Symphony Orchestra มาหยิบเพลงจากอนิเมะเรื่องดังมาบรรเลงในหอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ 26 ม.ค. นี้​ไม่ว่าจะเป็นจากบ้านจิบลิอย่าง Spirited Away, My Neighbour Totoro, Grave of the Firefly รวมถึงการ์ตูนบ้านใหญ่อย่าง One Piece, Naruto Shippuden, Demon Slayer และ Attack on Titan

งานนี้ ทางวงดุริยางค์ซิมโฟนีกรุงเทพ ฯ เขาไปคว้าตัวคุณนาโอะฮิสะ ฟุรุซาวะ (Naohisa Furusawa) วาทยากรชาวญี่ปุ่นมากความสามารถ จากวงดุริยางค์ฟิลฮาร์โมนิกจากประเทศมาเลเซีย (Malaysian Philharmonic Orchestra) แกเคยนำวงดุริยางค์บรรเลงซิมโฟนีหมายเลข 9 ของลุดวิก ฟาน เบโธเฟน ในงาน Max Philharmonic Orchestra ในกรุงโตเกียวมาแล้วถึง 8 ครั้ง

สำหรับเพลงที่จะนำมาบรรเลง ก็หนีไม่พ้นผลงานของ โจ ฮิซาอิชิ (Joe Hisaishi) ศิลปินชาวญี่ปุ่นผู้อยู่เบื้องหลังเพลงประกอบของค่ายจิบลิกว่า 100 บทเพลง โดยเพลงที่จะนำมาเล่นจากบ้านจิบลิก็จะมีตั้งแต่ One Summer Day’s จาก The Spirited Away , Kimi Wo Nosete (Carrying You) จาก Castle in the Sky รวมถึงซีรีส์เพลงจาก Kiki Delivery Service และ My Neighbor Totoro รวมถึง Grave of Firefly (อันนี้แต่งโดยคุณโยชิโอะ มามิยะ Yoshio Mamiya) ให้แฟน ๆ บ้านจิบลิใจฟูกันตลอดงาน

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ เพราะสำหรับงาน Music of Anime มีเอาเพลงคลาสสิกจาก Space Battleship Yamato อนิเมะเรือรบอวกาศ ผลงานของ นิชิซากิ โยชิโนบุ (Nishizaki Yoshinobu) และ มัตสึโมโตะ เลจิ (Matsumoto Leiji) เพลงประกอบซีรีส์นินจาบ้านโคโนะฮะ Naruto Shippuden ของ ยาซุฮารุ ทาคะนะชิ (Yasuharu Takanashi) เพลงจากซีรีส์อนิเมะดาบพิฆาตอสูร (Demon Slayer) ของ โก ชิอินะ (Go Shiina) และเพลงประกอบการ์ตูนระดับตำนานอย่าง One Piece และ Attack on Titan

สำหรับงาน Music of Anime จะจัดขึ้นในวันที่ 26 ม.ค ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติประเทศไทย บัตรราคาเริ่มต้นที่ 1,000 บาท จนไปถึง 3,000 บาท โดยสามารถซื้อบัตรได้ทาง Thai Ticket Major ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป